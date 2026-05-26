ಎಚ್ಚರ! ಮೇ 31 ರಂದು ನಡೆಯುವ ರಾಹು ಸಂಚಾರದಿಂದ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆ, ಈ 4 ರಾಶಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು
Rahu gochar 2026 horoscope ರಾಹು ಗ್ರಹದ ಚಲನೆಯು ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳ ಜೀವನದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಮೇ ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಶತಭಿಷ ನಕ್ಷತ್ರದ ಮೊದಲ ಹಂತದಲ್ಲಿ ರಾಹು ಸಂಚಾರ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ.
ಮೇಷ ರಾಶಿ
ರಾಹುವಿನ ಸಂಚಾರವು ಮೇಷ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು. ಮೇಷ ರಾಶಿಯವರು ಕೌಟುಂಬಿಕ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬಹುದು. ವಿವಾಹಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ತಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಘರ್ಷವನ್ನು ಎದುರಿಸಬಹುದು. ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಗಿತದಿಂದಾಗಿ ಉದ್ಯಮಿಗಳು ನಷ್ಟವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬಹುದು.
ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿ
ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯ ಮೂಲಕ ರಾಹುವಿನ ಸಂಚಾರವು ಅಶುಭಕರವೆಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಬಹುದು. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಯೊಂದಿಗೆ ವಿವಾದಗಳು ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಆಸ್ತಿ ವಿಷಯಗಳು ಹದಗೆಡಬಹುದು. ಉದ್ಯಮಿಗಳು ನಷ್ಟವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬಹುದು.
ಸಿಂಹ ರಾಶಿ
ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯವರು ಈ ಸಂಚಾರದಿಂದಾಗಿ ಆರ್ಥಿಕ ನಷ್ಟವನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಅವರ ತಂದೆಯೊಂದಿಗೆ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. ಅವರು ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬಹುದು. ಅವರ ಮಗುವಿನ ಮದುವೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಆತಂಕ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು.
ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿ
ರಾಶಿಚಕ್ರ ನಕ್ಷತ್ರಪುಂಜದ ಮೂಲಕ ರಾಹುವಿನ ಸಂಚಾರವು ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಹಾನಿಯನ್ನುಂಟುಮಾಡಬಹುದು. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗಬಹುದು, ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ನಷ್ಟವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ತೊಂದರೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.