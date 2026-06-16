ಗ್ರಹಗಳ ಚಲನೆ ಆರಂಭ, 6 ತಿಂಗಳು ಈ 4 ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟವೋ ಅದೃಷ್ಟ, ಹಣದ ಸುರಿಮಳೆ!
Planetary Transit ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ಜೂನ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಗ್ರಹಗಳು ತಮ್ಮ ಸ್ಥಾನ ಬದಲಾಯಿಸಲಿವೆ. ಶನಿ, ಗುರು, ರಾಹು ಮತ್ತು ಕೇತು ಗ್ರಹಗಳ ಚಲನೆಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಯಾಗಲಿದೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಮುಂದಿನ 6 ತಿಂಗಳ ಕಾಲ ನಾಲ್ಕು ರಾಶಿಗೆ ಮಹಾದಶೆ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ.
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Image Credit : Getty
ನಾಲ್ಕು ಗ್ರಹಗಳ ಸ್ಥಾನ ಚಲನೆ..
ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಈ ವರ್ಷದ ಜೂನ್ ತಿಂಗಳು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ, ಪ್ರಮುಖ ಗ್ರಹಗಳು ತಮ್ಮ ಸ್ಥಾನ ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತಿವೆ. ಶನಿ ಗ್ರಹವು ಮೀನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ವಕ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಚಲಿಸಲಿದೆ. ಗುರು ಗ್ರಹ ಕೂಡ ತನ್ನ ಸ್ಥಾನ ಬದಲಿಸಿದೆ. ರಾಹು ಮತ್ತು ಕೇತು ಕೂಡ ತಮ್ಮ ರಾಶಿಗಳನ್ನು ಬದಲಿಸಿವೆ. ಈ ಪ್ರಮುಖ ಗ್ರಹಗಳ ಸ್ಥಾನ ಬದಲಾವಣೆಯ ಪರಿಣಾಮ ಮುಂದಿನ ಆರು ತಿಂಗಳ ಕಾಲ, ಅಂದರೆ ಈ ವರ್ಷದ ಡಿಸೆಂಬರ್ವರೆಗೆ ಇರಲಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ನಾಲ್ಕು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಲಾಭಗಳು ಸಿಗಲಿವೆ. ಆ ರಾಶಿಗಳು ಯಾವುವು ನೋಡೋಣ.
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Image Credit : Pixabay
ಮಕರ ರಾಶಿ..
ಗ್ರಹಗಳ ಈ ಬದಲಾವಣೆಯು ಮಕರ ರಾಶಿಯವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ತಿರುವು ತರಲಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ, ನೀವು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಉತ್ತಮ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ತಲುಪುತ್ತೀರಿ. ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಪ್ರಗತಿ ಕಾಣುವಿರಿ. ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿರುವವರು ಹೊಸ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ವಹಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಬಯಸಿದ ಹೊಸ ಕೆಲಸ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಬಡ್ತಿ ಸಿಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ನಿಮ್ಮ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಫಲ ಸಿಗಲಿದೆ. ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡುವವರಿಗೂ ಉತ್ತಮ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಸಮಯ ಕಳೆಯುತ್ತೀರಿ.
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Image Credit : Asianet News
ಮಿಥುನ ರಾಶಿ...
ಮುಂದಿನ ಆರು ತಿಂಗಳು ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅದ್ಭುತವಾಗಿರಲಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಅದೃಷ್ಟ ದುಪ್ಪಟ್ಟಾಗಲಿದೆ. ಅನೇಕ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಸಾಧಿಸುವಿರಿ. ನೀವು ಮಾಡುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೆಲಸದಲ್ಲೂ ಜಯ ನಿಮ್ಮದಾಗುತ್ತದೆ. ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಇದು ಉತ್ತಮ ಸಮಯ. ಬರಬೇಕಾದ ಹಣ ಕೈ ಸೇರಲಿದೆ. ಮದುವೆಯಾಗದವರಿಗೆ ಕಂಕಣಬಲ ಕೂಡಿಬರಲಿದೆ. ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಕಾಲದಿಂದ ಸಮಸ್ಯೆ ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದವರಿಗೆ ಈ ಆರು ತಿಂಗಳು ಸುವರ್ಣಯುಗವಾಗಲಿದೆ. ಹೂಡಿಕೆಯಿಂದ ಉತ್ತಮ ಲಾಭ ಗಳಿಸುವಿರಿ.
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Image Credit : Pixabay
ಮೀನ ರಾಶಿ..
ಮೀನ ರಾಶಿಯವರು ಏಳೂವರೆ ಶನಿ ದೆಸೆಯಲ್ಲಿದ್ದರೂ, ಪ್ರಸ್ತುತ ಶನಿಯು ಮೀನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ವಕ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಚಲಿಸುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಲಾಭಗಳು ಸಿಗಲಿವೆ. ನಿಮ್ಮ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಫಲ ದೊರೆಯಲಿದೆ. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಗೌರವ, ಮನ್ನಣೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಬಡ್ತಿ ಸಿಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಹೊಸ ಆದಾಯದ ಮೂಲಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತವೆ. ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸವನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ಮೆಚ್ಚುತ್ತಾರೆ. ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತವೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಇದು ಶುಭ ಕಾಲ.
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Image Credit : Pixabay
ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿ..
ಈ ವರ್ಷದ ಕೊನೆಯ ಆರು ತಿಂಗಳು ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅದ್ಭುತವಾಗಿರಲಿದೆ. ನೀವು ಕೈ ಹಾಕುವ ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಸಿಗಲಿದೆ. ಜೀವನದಲ್ಲಿನ ಎಲ್ಲಾ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬಗೆಹರಿಯಲಿವೆ. ಬಹಳ ದಿನಗಳಿಂದ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿದ್ದ ಕೆಲಸಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಹಳೆಯ ಸ್ನೇಹಿತರು ನಿಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳು ಎದುರಾಗುತ್ತವೆ. ಕೋರ್ಟ್-ಕಚೇರಿ ಸಂಬಂಧಿತ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದ್ದರೆ, ಅವು ಪರಿಹಾರವಾಗಲಿವೆ. ಆದಾಯ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.
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