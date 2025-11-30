- Home
- ಈ ದಿನಾಂಕಗಳಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದವರು ನೀವಾಗಿದ್ರೆ ಟೆನ್ಶನ್ ಬಿಡಿ, ನಿಮ್ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಹಣದ ಸಮಸ್ಯೆನೇ ಬರಲ್ಲ
Numerology: ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಜನ್ಮ ಸಂಖ್ಯೆಯು ಅವರ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ, ಅವರ ಭವಿಷ್ಯ, ಅವರ ಕೆಲಸ, ಅವರ ನಡವಳಿಕೆ ಇತ್ಯಾದಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅನೇಕ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಇವತ್ತು ನಿಮಗೆ ಯಾವ ದಿನ ಜನಿಸಿದವರ ಮೇಲೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಿಯ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇರುತ್ತದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಹೇಳುತ್ತೇವೆ
ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರ
ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಮೂಲಾಂಕಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಸ್ವಭಾವ, ನಡವಳಿಕೆ, ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಮತ್ತು ದೌರ್ಬಲ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯದ ದಿಕ್ಕನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಲು ಮೂಲಾಂಕ ಬಳಸಬಹುದು. ಇಂದು, ಆರ್ಥಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ಎದುರಿಸದ ಮತ್ತು ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿಯ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಪಡೆದ ಮೂಲಾಂಕ ಯಾವುದು ಎನ್ನುವ ಕುರಿತು ಇಲ್ಲಿದೆ ಮಾಹಿತಿ.
ಮೂಲಾಂಕ 6
ಯಾವುದೇ ತಿಂಗಳ 6, 15 ಅಥವಾ 24 ರಂದು ಜನಿಸಿದ ಜನರ ಮೂಲಾಂಕ 6 ಆಗಿರುತ್ತದೆ.. ಈ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಆಡಳಿತ ಗ್ರಹ ಶುಕ್ರ. ಶುಕ್ರನು ಸಂಪತ್ತು, ಸಮೃದ್ಧಿ, ಸೌಂದರ್ಯ, ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಆಕರ್ಷಣೆಯೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿರುವುದರಿಂದ, ಮೂಲಾಂಕ 6ರ ಜನರಿಗೆ ಎಂದಿಗೂ ಇವುಗಳ ಕೊರತೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ.
ಎಂದಿಗೂ ಹಣದ ಕೊರತೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ
ಮೂಲಾಂಕ 6 ಹೊಂದಿರುವ ಜನರು ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿಯಿಂದ ತುಂಬಿದ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಾರೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಅವರು ಯಾವಾಗಲೂ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿಯ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ, ಇದರಿಂದ ಅವರು ಎಂದಿಗೂ ಆರ್ಥಿಕ ಸಮಸ್ಯೆ ಅನುಭವಿಸೋದಿಲ್ಲ.
ಐಷಾರಾಮಿ ವಸ್ತುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಒಲವು
ಈ ಮೂಲಾಂಕ ಹೊಂದಿರುವ ಜನರು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಶ್ರೀಮಂತರು, ಆದ್ದರಿಂದ, ಅವರು ಸಾಕಷ್ಟು ದುಂದು ವೆಚ್ಚ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.. ಅವರು ದುಬಾರಿ ಕೈಗಡಿಯಾರಗಳು, ದುಬಾರಿ ಬ್ಯಾಗ್ ಗಳು, ದೊಡ್ಡ ಮನೆಗಳು ಮುಂತಾದ ಐಷಾರಾಮಿ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬದುಕುತ್ತಾರೆ.
ಈ ಜನರು ಸೃಜನಶೀಲರು
ಈ ಮೂಲಾಂಕದ ಜನರು ತುಂಬಾ ಸೃಜನಶೀಲರು. ಅವರಿಗೆ ಕಲೆಯ ಬಗ್ಗೆ ತೀಕ್ಷ್ಣವಾದ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಅವರು ಸಂಗೀತ, ಫ್ಯಾಷನ್, ಡಿಸೈನ್, ಮನರಂಜನೆ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಇತರ ಕಲಾ ಪ್ರಕಾರದಂತಹ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಬೇಗನೆ ಹೆಸರು ಗಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿರುತ್ತಾರೆ
ಮೂಲಾಂಕ 6 ಹೊಂದಿರುವ ಜನರು ತುಂಬಾ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಹೋದಲ್ಲೆಲ್ಲಾ ಜನರನ್ನು ಗೆಲ್ಲುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ತುಂಬಾ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿದ್ದು, ಜನರು ಅವರತ್ತ ಸುಲಭವಾಗಿ ಆಕರ್ಷಿತರಾಗುತ್ತಾರೆ.