2026 ರ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಬುಧ ಮತ್ತು ಶುಕ್ರ ಮಿಲನ, ಈ ರಾಶಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟ ಜೊತೆ ಲಾಭ
Horoscope 2026 venus budh conjunction in makar zodiac sign lucky 2026 ರ ಆರಂಭದ ತಿಂಗಳು ಹಲವಾರು ಗ್ರಹ ಸಂಯೋಗಗಳು ಸಂಭವಿಸುತ್ತವೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾದ ಗ್ರಹಗಳಾದ ಬುಧ ಮತ್ತು ಶುಕ್ರ ಸೇರಿವೆ.
ಬುಧ ಮತ್ತು ಶುಕ್ರ
2026ರ ಆರಂಭದ ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ, ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾದ ಗ್ರಹಗಳಾದ ಬುಧ ಮತ್ತು ಶುಕ್ರ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಗ್ರಹಗಳು ಸಂಯೋಗದಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ. ಜನವರಿ 2026 ರಲ್ಲಿ, ಮಕರ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಬುಧ ಮತ್ತು ಶುಕ್ರರ ಸಂಯೋಗ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ. ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ, ಶುಕ್ರನನ್ನು ಭೌತಿಕ ಸೌಕರ್ಯಗಳು, ಸುಖಗಳು ಮತ್ತು ಐಷಾರಾಮಿಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾದ ಗ್ರಹವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಬುಧವನ್ನು ವ್ಯವಹಾರ, ಮಾತು, ಸಂವಹನ, ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ಮತ್ತು ಚರ್ಮಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾದ ಗ್ರಹವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. 2026 ರಲ್ಲಿ ಬುಧ ಮತ್ತು ಶುಕ್ರರ ಸಂಯೋಗವು ಕೆಲವು ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳ ಅದೃಷ್ಟವನ್ನು ಬೆಳಗಿಸಬಹುದು.
ಮೇಷ ರಾಶಿ
ಮೇಷ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಶುಕ್ರ ಮತ್ತು ಬುಧರ ಸಂಯೋಗವು ತುಂಬಾ ಅನುಕೂಲಕರವೆಂದು ಹೇಳಬಹುದು. ಈ ಸಂಯೋಗವು ನಿಮ್ಮ ಜಾತಕದಲ್ಲಿನ ಕರ್ಮಭಾವದಲ್ಲಿ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿಯ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ. ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಗಬಹುದು. 2026 ರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ.
ವೃಷಭ ರಾಶಿ
2026 ರಲ್ಲಿ ಬುಧ ಮತ್ತು ಶುಕ್ರರ ಸಂಯೋಗವು ವೃಷಭ ರಾಶಿಯ ಸ್ಥಳೀಯರಿಗೆ ಶುಭವೆಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಬಹುದು. ಈ ಸಂಯೋಗವು ನಿಮ್ಮ ಜಾತಕದ ಅದೃಷ್ಟ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅದೃಷ್ಟವು ನಿಮಗೆ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಹೊಸದನ್ನು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಲು ನಿಮಗೆ ಅವಕಾಶವಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಧರ್ಮ ಮತ್ತು ಧಾರ್ಮಿಕ ಮೌಲ್ಯಗಳಲ್ಲಿನ ನಿಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆ ಅಖಂಡವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಉದ್ಯೋಗಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಹೊಸ ಉದ್ಯೋಗಗಳಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಹೊಸ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಅಂತಿಮಗೊಳಿಸಬಹುದು.
ಮಕರ
2026 ರಲ್ಲಿ ಬುಧ ಮತ್ತು ಶುಕ್ರ ಗ್ರಹಗಳ ಸಂಯೋಗವು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ. ಈ ಸಂಯೋಗವು ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಯ ಮೊದಲ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ, ನಿಮ್ಮ ದಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭದ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಆದಾಯದ ಮೂಲಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತವೆ, ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳು ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಾಮರಸ್ಯ ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿ ಮೇಲುಗೈ ಸಾಧಿಸುತ್ತದೆ. ಉದ್ಯಮಿಗಳು ಉತ್ತಮ ಲಾಭವನ್ನು ನೋಡಬಹುದು ಮತ್ತು ಹೊಸ ಆದಾಯದ ಮಾರ್ಗಗಳು ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವಿವಾಹಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ವಿವಾಹ ಪ್ರಸ್ತಾಪಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬಹುದು.