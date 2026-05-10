ರೋಗ ಪಂಚಕದ ಐದು ದಿನ ಐದು ರಾಶಿಗೆ ಶುಭ, ಮಂಗಳ ಮತ್ತು ಶುಕ್ರನ ಸಂಚಾರದಿಂದ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮ
ಈ ವರ್ಷ ರೋಗ ಪಂಚಕ ಅವಧಿಯು ಮೇ 10 ರಿಂದ ಮೇ 14, 2026 ರವರೆಗೆ ನಡೆಯಲಿದ್ದು, ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳ ಮತ್ತು ಶುಕ್ರ ಗ್ರಹಗಳು ಸಾಗುತ್ತವೆ. ಈ ಎರಡು ಗ್ರಹಗಳ ಸಂಚಾರ ಸಮಯಗಳು ಮತ್ತು ಈ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅವು ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳ ಮೇಲೆ ಬೀರುವ ಶುಭ ಪರಿಣಾಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ.
ರೋಗ ಪಂಚಕ
ಧಾರ್ಮಿಕ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ ಪಂಚಕವನ್ನು ಅಶುಭವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಶುಭ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಬಾರದು. ಈ ಬಾರಿ ರೋಗ ಪಂಚಕದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಮೇ 10 ರಿಂದ ಮೇ 14, 2026 ರ ನಡುವೆ ಮಂಗಳ ಮತ್ತು ಶುಕ್ರನ ಸಂಚಾರ ಸಂಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಇದು ಕೆಲವು ರಾಶಿಗಳ ಜೀವನದ ಮೇಲೆ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ದೃಕ್ ಪಂಚಾಂಗದ ಪ್ರಕಾರ, ಮಂಗಳ ಗ್ರಹವು ಮೇ 11 ರಂದು ಮೇಷ ರಾಶಿಗೆ ಸಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಮೇ 14, 2026 ರಂದು ಮಿಥುನ ರಾಶಿಗೆ ಸಾಗುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಎಲ್ಲಾ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಧನಾತ್ಮಕ ಮತ್ತು ಋಣಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತವೆ.
ವೃಷಭ ರಾಶಿ
ಯುವಜನರು ಉತ್ತಮ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಅಂಕಗಳಿಂದ ಸಂತೋಷಪಡುತ್ತಾರೆ. ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ ಈ ಬಾರಿ ಉತ್ತಮ ವೇತನ ಹೆಚ್ಚಳ ಸಿಗಬಹುದು. ಇದಲ್ಲದೆ, ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ವಯಸ್ಸಿನ ಜನರಿಗೆ ಕೌಟುಂಬಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತವೆ.
ಸಿಂಹ ರಾಶಿ
ತಮ್ಮನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಲು ಕಷ್ಟಪಡುವವರು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಬುದ್ಧಿವಂತ ಕೆಲಸದ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ನಿಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ನಿಮಗೆ ಅವಕಾಶವಿರುತ್ತದೆ.
ವೃಶ್ಚಿಕ
ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಜನರು ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡದಲ್ಲಿ ಇಳಿಕೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾರೆ, ಜೊತೆಗೆ ನೋವು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತಾರೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಕಚೇರಿ ಕೆಲಸಗಳು ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮನೆಯ ವಾತಾವರಣವು ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಮಕರ
ಶಿಸ್ತು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಇಮೇಜ್ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಕೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯೂ ಕುಸಿಯುವುದಿಲ್ಲ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಿದರೆ ಮಾತ್ರ ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯವು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ.
ಮೀನ ರಾಶಿ
ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವುದು ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವುದು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಬಾಕಿ ಇರುವ ಯಾವುದೇ ಪಾವತಿಗಳನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪಂಚಕ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವಿವಾಹಿತರು ತಮ್ಮ ಅಪೇಕ್ಷಿತ ಸಂಗಾತಿಯೊಂದಿಗೆ ವಿವಾಹಗಳನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಬಹುದು.