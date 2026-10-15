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- ನವರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ 4 ಗ್ರಹಗಳ ಹಿಮ್ಮುಖ ಚಲನೆ; ಈ 4 ರಾಶಿಗೆ ಹಣದ ಮಳೆ, ಅದೃಷ್ಟದ ಬಾಗಿಲು ಓಪನ್!
ನವರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ 4 ಗ್ರಹಗಳ ಹಿಮ್ಮುಖ ಚಲನೆ; ಈ 4 ರಾಶಿಗೆ ಹಣದ ಮಳೆ, ಅದೃಷ್ಟದ ಬಾಗಿಲು ಓಪನ್!
ಎಲ್ಲೆಡೆ ನವರಾತ್ರಿಯ ಸಂಭ್ರಮ ಜೋರಾಗಿದೆ. ಇಂದು ನಾಲ್ಕನೇ ದಿನ. ನವರಾತ್ರಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಗ್ರಹಗಳ ಅದ್ಭುತ ಸಂಯೋಗ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಈ ಸಂಯೋಗವು ಕೆಲವು ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳಿಗೆ ಭಾರಿ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ತರಬಹುದು.
ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಗ್ರಹಗಳು ಹಿಮ್ಮುಖ
ಪ್ರಸ್ತುತ, ಶಾರದಾ ನವರಾತ್ರಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಮೂರು ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಗ್ರಹಗಳು ಹಿಮ್ಮುಖವಾಗುತ್ತಿರುವುದು ಕಾಕತಾಳೀಯವಾಗಿದೆ. ಶನಿಯು ಮೀನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಹಿಮ್ಮುಖವಾಗಿದ್ದರೆ, ಶುಕ್ರನು ತುಲಾ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ, ರಾಹು ಕುಂಭ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಕೇತುವು ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಹಿಮ್ಮುಖವಾಗಿದ್ದಾನೆ.
ಮೇಷ ರಾಶಿ
ಮೇಷ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ನಾಲ್ಕು ಗ್ರಹಗಳ ಹಿಮ್ಮುಖ ಚಲನೆಯು ತುಂಬಾ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಯಲು ನಿಮಗೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಗಬಹುದು. ಆರ್ಥಿಕ ತೊಂದರೆಗಳು ನಿವಾರಣೆಯಾಗಬಹುದು. ಹಠಾತ್ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭದ ಬಂಪರ್ ಯೋಗವಿದೆ. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಗುರುತು ಕೂಡ ಬಲಗೊಳ್ಳಬಹುದು. ಕುಟುಂಬ ಮತ್ತು ಸ್ನೇಹಿತರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಬೆಂಬಲ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ, ಇದು ದೊಡ್ಡ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಸಿಂಹ ರಾಶಿ
ಸೂರ್ಯನ ಆಳ್ವಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವ ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯವರ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. ಉನ್ನತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸದಿಂದ ಸಂತೋಷಪಡುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಹೊಗಳುತ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮದ ಬಲದ ಮೇಲೆ ನೀವು ಹೊಸ ಗುರುತನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುವಿರಿ. ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ ಹೊಸ ಮಾರ್ಗಗಳು ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರಿ. ಸರಿಯಾದ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ನೀವು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತೀರಿ.
ಮಿಥುನ ರಾಶಿ
ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಅವಕಾಶಗಳು ದೊರೆಯಬಹುದು. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯನ್ನು ನೀವು ನೋಡುತ್ತೀರಿ. ನಿಮಗೆ ಕೆಲವು ಪ್ರಮುಖ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು ಸಹ ಸಿಗಬಹುದು. ಆದಾಯದಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಣೆಯ ಲಕ್ಷಣಗಳಿವೆ. ಆದರೆ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವಾಗ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಿ. ನೀವು ಯಾವುದೇ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಆತುರದಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರೆ, ನೀವು ನಷ್ಟವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬಹುದು. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಯೋಚಿಸಿದ ಯೋಜನೆಯು ಬಹಳ ದೂರ ಹೋಗಬಹುದು ಮತ್ತು ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ತರಬಹುದು.
ತುಲಾ ರಾಶಿ
ತುಲಾ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಈ ಅಪರೂಪದ ಸಮಯದಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಯೋಜನವಾಗಬಹುದು. ಹಣಕಾಸಿನ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಲಾಭಗಳಾಗಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಬಡ್ತಿ ಅಥವಾ ಹೊಸ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಹಣವು ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡಿದ್ದರೆ, ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಹೊಸ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಗಬಹುದು. ಒಂಟಿ ಜನರಿಗೆ ಮದುವೆಯ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಸಿಗಬಹುದು.