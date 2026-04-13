ಖ್ಯಾತಿ..ಹಣ, ಶುಕ್ರ ಮತ್ತು ವರುಣನ ನವಪಂಚಮ ದೃಷ್ಟಿ ಈ 4 ರಾಶಿಗೆ ಬಂಪರ್ ಅದೃಷ್ಟ
Shukra varun grah at 120 degree impact zodiac sign ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಶುಕ್ರ ಮತ್ತು ವರುಣ ಗ್ರಹಗಳು ಸೇರಿ ನವಪಂಚಮ ದೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತವೆ, ಇದು ನಾಲ್ಕಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಖ್ಯಾತಿ ಮತ್ತು ಅದೃಷ್ಟವನ್ನು ತರುತ್ತದೆ.
ನವ ಪಂಚಮ ದೃಷ್ಟಿ 2026
ದೃಕ್ ಪಂಚಾಂಗದ ಪ್ರಕಾರ, ಜೂನ್ 17, 2026 ರಂದು, ಶುಕ್ರ ಮತ್ತು ನೆಪ್ಚೂನ್ ಗ್ರಹಗಳು 120 ಡಿಗ್ರಿ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದು ನವ ಪಂಚಮ ದೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತವೆ. ಈ ದಿನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 9:09 ಕ್ಕೆ ನವ ಪಂಚಮ ದೃಷ್ಟಿ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಇದು ಹಲವಾರು ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
ವೃಷಭ ರಾಶಿ
ಶುಭ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ನೀವು ಇಷ್ಟಪಡುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ನೀವು ಕಾಣಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಸಂಬಂಧವು ಪ್ರಗತಿ ಹೊಂದುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ, ನೀವು ಉತ್ತಮ ಸಂಬಳದೊಂದಿಗೆ ಹೊಸ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಆರೋಗ್ಯವೂ ಸಹ ಉತ್ತಮ ಸಮಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಸಿಂಹ ರಾಶಿ
ಅತಿಥಿಗಳ ಆಗಮನವು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಸಂತೋಷದ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ತಂದೆಯೊಂದಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ಕಳೆಯುತ್ತೀರಿ, ಇದು ನಿಮ್ಮಿಬ್ಬರಿಗೂ ಸಂತೋಷವನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯೂ ಸಹ ಗಮನಾರ್ಹ ಏರಿಕೆಯನ್ನು ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಅವಿವಾಹಿತರು ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
ತುಲಾ ರಾಶಿ
ನೀವು ವಿಶೇಷ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಸಂಬಂಧ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿನ ವಾತಾವರಣವು ಮೊದಲಿಗಿಂತ ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಲು ನಿಮಗೆ ಆಗಾಗ್ಗೆ ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ನೀವು ಸಂಪತ್ತು ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮನ್ನಣೆಯನ್ನು ಆನಂದಿಸುವಿರಿ.
ಮಕರ
ನಿಮ್ಮ ತಂದೆಯ ಆರೋಗ್ಯ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಮನೆಯ ವಾತಾವರಣವು ಸಂತೋಷದಿಂದ ಕೂಡಿರುತ್ತದೆ. ಯಾವುದೇ ಆರ್ಥಿಕ ತೊಂದರೆಗಳು ನಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತವೆ. ಹೊಸ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಕಲಿಯಲು ನಿಮಗೆ ಅವಕಾಶವಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ಸಂಪತ್ತಿನ ಸಂತೋಷವನ್ನು ಸಹ ಅನುಭವಿಸಬಹುದು.