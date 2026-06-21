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- 23 June 2026 Astrology: ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಬುಧ ಸಂಚಾರ, ಈ ತಿಂಗಳ 23 ರಿಂದ ಆ 6 ರಾಶಿ ಎಲ್ಲಾ ತೊಂದರೆ ಕೊನೆ
23 June 2026 Astrology: ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಬುಧ ಸಂಚಾರ, ಈ ತಿಂಗಳ 23 ರಿಂದ ಆ 6 ರಾಶಿ ಎಲ್ಲಾ ತೊಂದರೆ ಕೊನೆ
ಈ ತಿಂಗಳ 23 ರಿಂದ ಬುಧ ಗ್ರಹವು ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಲಿದೆ. ಜುಲೈ 7 ರವರೆಗಿನ ಈ ಎರಡು ವಾರಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಆರು ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆge ಎದುರಿಸಲಿರುವ ತೊಂದರೆಗಳಿಂದ ಪರಿಹಾರ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭ.
ಮಿಥುನ
ರಾಶಿಚಕ್ರದ ಅಧಿಪತಿ ಬುಧ ಕರ್ಕ ರಾಶಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿರುವುದರಿಂದ, ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಯ ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಮೇಲೆ ಗಮನವಿರುತ್ತದೆ. ಹಲವು ವಿಧಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಆದಾಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಅವಕಾಶಗಳು ಇರುತ್ತವೆ. ಬರಬೇಕಾದ ಹಣ ಮತ್ತು ಬರದ ಹಣವು ಕಡಿಮೆ ಶ್ರಮದಿಂದ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಕೆಲವು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತೊಡೆದುಹಾಕುವುದರ ಜೊತೆಗೆ, ಪ್ರಮುಖ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕೌಟುಂಬಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬಗೆಹರಿಯುತ್ತವೆ. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.
ಕರ್ಕಾಟಕ
ಈ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಬುಧನ ಸಂಚಾರದಿಂದಾಗಿ, ಕೌಶಲ್ಯ ಮತ್ತು ಅವಕಾಶಗಳು ಬಹಳವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತವೆ. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸಲಹೆ ಮತ್ತು ಸಲಹೆಗಳು ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ. ಸಂಬಳ ಮತ್ತು ಸ್ಥಾನಮಾನ ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರವು ಹೊಸ ಎತ್ತರವನ್ನು ತಲುಪುತ್ತದೆ. ಷೇರುಗಳು ಮತ್ತು ಊಹಾಪೋಹಗಳು ಅಪಾರ ಲಾಭವನ್ನು ತರುತ್ತವೆ. ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಮನ್ನಣೆಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ. ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಖ್ಯಾತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಆಸ್ತಿ ವಿವಾದಗಳು ಬಗೆಹರಿಯುತ್ತವೆ. ಆದಾಯ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.
ಕನ್ಯಾ
ಅಧಿಪತಿ ಬುಧನ ಅನುಕೂಲಕರ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶದಿಂದಾಗಿ, ಹೊಸ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾರ್ಗಗಳು ಮತ್ತು ಆದಾಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಮಾರ್ಗಗಳು ಲಭ್ಯವಾಗುತ್ತವೆ. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ಆದಾಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಅವಕಾಶಗಳು ದೊರೆಯುತ್ತವೆ. ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಲಾಭವು ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಮೀರುತ್ತದೆ. ಷೇರುಗಳು, ಊಹಾಪೋಹಗಳು ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸಿನ ವಹಿವಾಟುಗಳು ಬಹಳ ಲಾಭದಾಯಕವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಆರೋಗ್ಯವು ಬಹಳ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಮನಸ್ಸಿನ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆಸೆಗಳು ಈಡೇರುತ್ತವೆ. ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಮನೆ ಮತ್ತು ವಾಹನಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
ತುಲಾ
ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರದ ಹತ್ತನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬುಧನ ಸಂಚಾರದಿಂದಾಗಿ, ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಬೇಡಿಕೆ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಮತ್ತು ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ವಿದೇಶಿ ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ. ವಿದೇಶಿ ಗಳಿಕೆ ಲಭ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರ ಪಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿನ ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಅಥವಾ ಅಡೆತಡೆಗಳು ದೂರವಾಗುತ್ತವೆ. ಆಸ್ತಿ ವಿವಾದಗಳು ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿ ಬಗೆಹರಿಯುತ್ತವೆ. ಆನುವಂಶಿಕತೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರಭಾವ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಖ್ಯಾತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.
ಮಕರ
ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಶುಭ ರಾಶಿಯಾದ ಬುಧ ಗ್ರಹವು ಏಳನೇ ಮನೆಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಇದು ಹಲವು ವಿಧಗಳಲ್ಲಿ ಆದಾಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಯಾವುದೇ ಪ್ರಯತ್ನ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರಯಾಣ ಲಾಭದಾಯಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನೀವು ಶ್ರೀಮಂತ ಕುಟುಂಬದ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬೀಳುತ್ತೀರಿ ಅಥವಾ ಮದುವೆಯಾಗುತ್ತೀರಿ. ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಬೇಡಿಕೆ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕಾಗಿ ಆಗಾಗ್ಗೆ ವಿದೇಶ ಪ್ರವಾಸ ಮಾಡುವ ಅವಕಾಶವನ್ನು ನೀವು ಹೊಂದಿರುತ್ತೀರಿ. ನಿಮ್ಮ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆಸೆಗಳು ಈಡೇರುತ್ತವೆ.
ಮೀನ
ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರದ ಐದನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬುಧನ ಪ್ರವೇಶದಿಂದಾಗಿ, ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರದ ಕೌಶಲ್ಯ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಭೆಗಳು ಮತ್ತಷ್ಟು ಬೆಳೆಯುತ್ತವೆ. ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಇತರ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಂದ ಕೊಡುಗೆಗಳು ಮತ್ತು ಆಹ್ವಾನಗಳು ಬರುತ್ತವೆ. ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಚಟುವಟಿಕೆ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಷೇರುಗಳು, ಊಹಾಪೋಹಗಳು ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರಗಳಲ್ಲಿನ ಹೂಡಿಕೆಗಳು ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಮೀರಿದ ಲಾಭವನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ. ಉನ್ನತ ಶ್ರೇಣಿಯ ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ವಿವಾಹವು ಸ್ಥಾಪನೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಮಕ್ಕಳು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದುತ್ತಾರೆ. ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.