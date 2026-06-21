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- Unlucky zodiac signs 21/06/2026: ಮಂಗಳ ಗ್ರಹದ ಸಂಚಾರವು ಈ 3 ರಾಶಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ, ಹಣದ ನಷ್ಟ
Unlucky zodiac signs 21/06/2026: ಮಂಗಳ ಗ್ರಹದ ಸಂಚಾರವು ಈ 3 ರಾಶಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ, ಹಣದ ನಷ್ಟ
Unlucky zodiac signs Today 21 june 2026 ಮಂಗಳ ಗ್ರಹವನ್ನು ಧೈರ್ಯ ಮತ್ತು ಶೌರ್ಯದ ಗ್ರಹವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಜೂನ್ 21 ರಂದು ಮಂಗಳ ಗ್ರಹವು ವೃಷಭ ರಾಶಿಗೆ ಸಾಗುತ್ತದೆ. ವೃಷಭ ರಾಶಿಯನ್ನು ಶುಕ್ರನು ಆಳುತ್ತಾನೆ.
ದುರದೃಷ್ಟಕರ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳು
ಮಂಗಳ ಗ್ರಹವು ಭಾನುವಾರ, ಜೂನ್ 21, 2026 ರಂದು ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ 12:07 ಕ್ಕೆ ವೃಷಭ ರಾಶಿಗೆ ಸಾಗುತ್ತದೆ. ಆಗಸ್ಟ್ 2 ರವರೆಗೆ ಮಂಗಳ ಗ್ರಹವು ವೃಷಭ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತದೆ. ನಂತರ ಮಿಥುನ ರಾಶಿಗೆ ಸಾಗುತ್ತದೆ.
ವೃಷಭ ರಾಶಿ
ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರು ಅತಿಯಾದ ಕೋಪದಿಂದ ಸಂಘರ್ಷ ಎದುರಿಸಬಹುದು. ನೀವು ಅಧಿಕ ರಕ್ತದೊತ್ತಡದಿಂದ ಬಳಲಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಕೋಪವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ. ಇತರರೊಂದಿಗಿನ ವಿವಾದಗಳು ನಿಮ್ಮ ಇಮೇಜ್ ಅನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಒತ್ತಡವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಹೂಡಿಕೆಗಳು ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.
ಧನು ರಾಶಿ
ಧನು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಮಂಗಳನ ಪ್ರವೇಶವು ಅಶುಭವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಹಠಾತ್ ವೆಚ್ಚಗಳ ಹೆಚ್ಚಳದಿಂದಾಗಿ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಅನಗತ್ಯ ಖರ್ಚುಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ. ಉದ್ಯಮಿಗಳು ನಷ್ಟವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ, ನೀವು ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು. ಇದನ್ನೂ ಓದಿ - ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರ: ಈ ದಿನಾಂಕಗಳಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಹುಡುಗಿಯರು ನಿಷ್ಠಾವಂತರು ಮತ್ತು ಪ್ರಣಯಭರಿತರು, ಅವರು ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣ ಹೃದಯದಿಂದ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಕುಂಭ ರಾಶಿ
ಕುಂಭ ರಾಶಿಯವರು ಒತ್ತಡವನ್ನು ಎದುರಿಸಬಹುದು. ಕುಟುಂಬದೊಳಗೆ ಘರ್ಷಣೆಗಳು ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಆಸ್ತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ವಿವಾದಗಳು ಸಾಧ್ಯ. ನೀವು ಯಾವುದೇ ಪ್ರಮುಖ ಆಸ್ತಿ ವಹಿವಾಟುಗಳನ್ನು ಆಗಸ್ಟ್ ವರೆಗೆ ಮುಂದೂಡಬೇಕು.