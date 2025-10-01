ಅಕ್ಟೋಬರ್ 3 ರಿಂದ ಈ ರಾಶಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟ , ಪ್ರತಿ ಹಂತದಲ್ಲೂ ಯಶಸ್ಸು!
mercury and mars conjunction from october 3rd these zodiac signs shine ಅಕ್ಟೋಬರ್ 3 ರಂದು ತುಲಾ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಬುಧ ಮತ್ತು ಮಂಗಳ ಗ್ರಹಗಳ ಸಂಯೋಗವು ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಆದಾಯ, ಬಡ್ತಿ, ಆಸ್ತಿ ಲಾಭ ಮತ್ತು ವಿವಾದ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.
ಮೇಷ ರಾಶಿ
ಮೇಷ ರಾಶಿಯವರು ನಾಯಕತ್ವದ ಗುಣಗಳು, ಪರಿಶ್ರಮ, ಹೋರಾಟದ ಮನೋಭಾವ ಮತ್ತು ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರಬೇಕೆಂಬ ಬಲವಾದ ಬಯಕೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಏಳನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಂಗಳ ಮತ್ತು ಬುಧದ ಸಂಯೋಜನೆಯು ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಬಡ್ತಿ ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಲಾಭವನ್ನು ನೀಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಆದಾಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಸಂಘಟಿತ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಬಾಕಿ ಹಣವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಆಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ರಾಜಿ ಮೂಲಕ ಆಸ್ತಿ ವಿವಾದಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಆಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಮಿಥುನ ರಾಶಿ
ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಷಯದಲ್ಲೂ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ವಿಧಾನವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಈ ರಾಶಿಯವರು, ಐದನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬುಧ ಮತ್ತು ಮಂಗಳನ ಸಂಯೋಗದಿಂದಾಗಿ ಆದಾಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು ಬಲವಾದ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಯತ್ನ ಮತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಶ್ರಮದಿಂದ, ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಯ ಜನರು ಬಡ್ತಿಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಹಲವು ವಿಧಗಳಲ್ಲಿ ಆದಾಯ ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಸೂಚನೆಗಳಿವೆ. ಅವರು ಬಾಕಿ ಹಣ ಮತ್ತು ಬಾಕಿಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಕರ್ಕಾಟಕ
ತನ್ನ ಪರಿಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾದ ಈ ರಾಶಿಯು ನಾಲ್ಕನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬುಧ ಮತ್ತು ಮಂಗಳ ಗ್ರಹದ ಸಂಯೋಗದಿಂದಾಗಿ ಆಸ್ತಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ರಾಜಿ ಮೂಲಕ ಪರಿಹರಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಆದಾಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ವಿವಿಧ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಯತ್ನಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸಿನ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಬಡ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗಿಂತ ನೀವು ಮೇಲುಗೈ ಸಾಧಿಸುವಿರಿ. ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಚಟುವಟಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಕನಸು ನನಸಾಗುತ್ತದೆ.
ತುಲಾ ರಾಶಿ
ತುಲಾ ರಾಶಿಯವರು ಯಾವುದೇ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಲಾಭ ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಾರೆ, ಮತ್ತು ಈ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಮಂಗಳ ಮತ್ತು ಬುಧನ ಸಂಯೋಗದಿಂದಾಗಿ, ಈ ರಾಶಿಯ ಜನರು ತಮ್ಮ ಆದಾಯವನ್ನು ಹಲವು ವಿಧಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಸಂಬಳ ಮತ್ತು ಭತ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಮೀರಿ ಲಾಭ ಗಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಲಾಭದಾಯಕ ಸಂಪರ್ಕಗಳು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತವೆ. ಅವರು ಹಣಕಾಸು ಮತ್ತು ಆಸ್ತಿ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿ ಸಾಧಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಧನು ರಾಶಿ
ಯಾವಾಗಲೂ ಹೊಸ ಗುರಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿಸಿಕೊಂಡು ಅವುಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುವ ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಯು, ಮಂಗಳ ಮತ್ತು ಬುಧ ಗ್ರಹಗಳು ಲಾಭದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವುದರಿಂದ ತಮ್ಮ ಗುರಿಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪರಿಶ್ರಮದಿಂದ ಹೊಸ ಹೆಜ್ಜೆಗಳನ್ನು ಇಡುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಹೊಸ ಆಲೋಚನೆಗಳೊಂದಿಗೆ ತಮ್ಮ ವ್ಯವಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ಲಾಭವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ದಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಬಡ್ತಿಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಆದಾಯವು ಹಲವು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.
ಮಕರ ರಾಶಿ
ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸವನ್ನು ಸಾಧಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿರುವ ಈ ರಾಶಿಯವರು, ದಮನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಂಗಳ ಮತ್ತು ಬುಧ ಗ್ರಹದ ಸಂಚಾರದಿಂದ ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ಆಸ್ತಿ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಸ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರುವ ಮೂಲಕ ಲಾಭ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮದಿಂದ ಆಸ್ತಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಅರ್ಹವಾದ ಹಣ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ವಿವಾಹ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಸಾಧಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಆದಾಯವನ್ನು ಹಲವು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಮನೆ ಹೊಂದುತ್ತಾರೆ. ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ಅವಕಾಶ ಅವರಿಗೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ.