ಸೂರ್ಯ - ಶನಿ ಸಂಯೋಗ: 4 ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಬಂಪರ್ ಜಾಕ್ಪಾಟ್ ಹೊತ್ತು ತಂದ ತ್ರಿಧಾಸಂಗ ಯೋಗ
ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ಶನಿ ಗ್ರಹಗಳ ಅನುಕೂಲಕರ ಸಂಯೋಜನೆಯು ವೃತ್ತಿ, ಆರ್ಥಿಕತೆ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಗೌರವದಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ತರಲಿದೆ. ಈ ಯೋಗದ ಪ್ರಭಾವದಿಂದಾಗಿ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ 4 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ದೀರ್ಘಕಾಲದಿಂದ ನಿರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಯಶಸ್ಸು ಮತ್ತು ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳು ಲಭಿಸಲಿವೆ.
Tridhasanga Yoga
ಸೂರ್ಯನು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ, ನಾಯಕತ್ವ ಮತ್ತು ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಿದರೆ, ಶನಿಯು ಶಿಸ್ತು, ತಾಳ್ಮೆ, ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮ ಮತ್ತು ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ನೀಡುವ ಗ್ರಹ. ಈ ಎರಡೂ ಗ್ರಹಗಳ ಅನುಕೂಲಕರ ಸಂಯೋಜನೆಯು, ನಿರಂತರವಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಪ್ರಗತಿ ಮತ್ತು ಸ್ಥಿರ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ನೀಡುವ ಸಮಯವಾಗಿರಬಹುದು.
ಈ ಯೋಗದ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ವೃತ್ತಿ ಬೆಳವಣಿಗೆ, ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಗತಿ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಗೌರವ ಮತ್ತು ದೀರ್ಘಕಾಲದಿಂದ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿದ್ದ ಕಾರ್ಯಗಳು ನೆರವೇರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕೆಳಗೆ ತಿಳಿಸಲಾದ ನಾಲ್ಕು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಈ ಅವಧಿಯು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ನೀಡಲಿದೆ.
ಕುಂಭ ರಾಶಿ
ಕುಂಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಈ ಸೂರ್ಯ-ಶನಿ ಸಂಯೋಗವು ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳ ಬಾಗಿಲು ತೆರೆಯಲಿದೆ. ದೀರ್ಘಕಾಲದಿಂದ ನಿರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಉದ್ಯೋಗ ಅಥವಾ ಹುದ್ದೆ ಸಿಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿರುವವರು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ತಲುಪಬಹುದು.
ವ್ಯಾಪಾರ ವಿಸ್ತರಣಾ ಯೋಜನೆಗಳು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಲಿವೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ, ಆನ್ಲೈನ್ ವ್ಯಾಪಾರ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿರುವವರು ಗಮನಾರ್ಹ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ಹೊಸ ಆದಾಯದ ಮೂಲಗಳು ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿ ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.
ತುಲಾ ರಾಶಿ
ತುಲಾ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಈ ಗ್ರಹ ಸಂಯೋಜನೆಯು ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಗೌರವವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಸಮಯವಾಗಿರಬಹುದು. ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು ಸಿಗುವುದರ ಜೊತೆಗೆ, ಪ್ರಮುಖ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವ ಅವಕಾಶವೂ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಬಹುದು. ಉದ್ಯೋಗ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿ ಸಿಗಬಹುದು.
ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಗ್ರಾಹಕರು ಸೇರಿ ಆದಾಯ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. ಆದಾಯ-ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಸಮತೋಲನ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಒಗ್ಗಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ, ಸಂಬಂಧಗಳು ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಅವಿವಾಹಿತರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಸಂಬಂಧ ಕೂಡಿಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
ಮಕರ ರಾಶಿ
ಶನಿಯ ಆಳ್ವಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವ ಮಕರ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಈ ಯೋಗವು ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಫಲವನ್ನು ನೀಡುವ ಸಮಯವಾಗಿರಬಹುದು. ದೀರ್ಘಕಾಲದಿಂದ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿದ್ದ ಕೆಲಸಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತವೆ. ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರತೆ ಉಂಟಾಗಿ, ಹೊಸ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು ಸಿಗಬಹುದು.
ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ಹಂತಹಂತವಾದ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಕಂಡುಬರಲಿದೆ. ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿದ್ದ ಹಣ ಮರಳಿ ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದ್ದು, ಹೂಡಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಲಾಭ ಸಿಗಬಹುದು. ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳಿಗೆ ಮೌಲ್ಯ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಸಂಗಾತಿಯ ಬೆಂಬಲವು ಉತ್ಸಾಹವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಆಷಾಢದಲ್ಲಿ ರಾಹುವಿನ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಐಷಾರಾಮಿ ಕಾರ್ ಯೋಗ; 4 ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಹಣ, ಚಿನ್ನದ ಸುರಿಮಳೆ
ಸಿಂಹ ರಾಶಿ
ಸೂರ್ಯನ ಆಳ್ವಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವ ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಈ ಯೋಗವು ಅತ್ಯಂತ ಅನುಕೂಲಕರ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ನೀಡಲಿದೆ. ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಯಶಸ್ಸಿನತ್ತ ಸಾಗಲಿವೆ. ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಮೇಲಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ಪ್ರಶಂಸೆ ಮತ್ತು ಹೊಸ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು ಸಿಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಬಡ್ತಿ ಅಥವಾ ಸಂಬಳ ಹೆಚ್ಚಳಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿ ಬರಬಹುದು.
ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳು ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಲಿವೆ. ಗ್ರಾಹಕರ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ, ಲಾಭ ಸುಧಾರಿಸಬಹುದು. ಸರ್ಕಾರಿ ಸಂಬಂಧಿತ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿದ್ದ ಅಡೆತಡೆಗಳು ನಿವಾರಣೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷದ ವಾತಾವರಣವಿರುತ್ತದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಚಂದ್ರ-ಶುಕ್ರ ಸಂಯೋಗದಿಂದ ವೈಭವ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ರಾಜಯೋಗ; 5 ರಾಶಿಗೆ ನಾನ್-ಸ್ಟಾಪ್ ಕುಬೇರ ಯೋಗ