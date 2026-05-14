ಭರಣಿಯಲ್ಲಿ ಮಂಗಳ ಸಂಚಾರ, ಈ 3 ರಾಶಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟ, ಹೊಸ ಕಾರು ಮನೆ
Mangal gochar ಭರಣಿ ನಕ್ಷತ್ರಕ್ಕೆ ಮಂಗಳ ಗ್ರಹ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಮೂರು ರಾಶಿಚಕ್ರದವರಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟ ಬರಬಹುದು. ಈ ಸಂಚಾರವು ಕಾರು ಖರೀದಿಸುವ ಮತ್ತು ಹೊಸ ಉದ್ಯಮಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ತರುತ್ತದೆ.
ಮಂಗಳ ಗ್ರಹ
ಮಂಗಳ ಗ್ರಹವು ಮೇ 29, 2026 ರ ಶುಕ್ರವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 6:34 ಕ್ಕೆ ಭರಣಿ ನಕ್ಷತ್ರವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತದೆ. ಜ್ಯೋತಿಷಿ ಹರ್ಷವರ್ಧನ್ ಶಾಂಡಿಲ್ಯ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಶುಕ್ರನ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳನ ಸಂಚಾರವು ಅಪಾರ ಸೃಜನಶೀಲ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಬಲವಾದ ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ. ಗ್ರಹಗಳ ಅಧಿಪತಿಯಾದ ಮಂಗಳನ ಈ ಸಂಚಾರವು ಮೂರು ರಾಶಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟವನ್ನು ತರಬಹುದು. ಈ ರಾಶಿಗಳಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದವರಿಗೆ ಕಾರು ಹೊಂದುವ ಕನಸು ನನಸಾಗಬಹುದು. ಈ ಅದೃಷ್ಟ ರಾಶಿಗೆ ಯಾವುವು ಎಂಬುದನ್ನು ನೋಡಿ.
ಮೇಷ ರಾಶಿ
ಮೇಷ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಭರಣಿ ನಕ್ಷತ್ರದ ಮೂಲಕ ಮಂಗಳನ ಸಂಚಾರವು ಅಪಾರ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಮತ್ತು ಹೊಸ ಆರಂಭದ ಸಂಕೇತವನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವು ಹೊಸ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಏರುತ್ತದೆ. ದೀರ್ಘಕಾಲದಿಂದ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿದ್ದ ಕೆಲಸಗಳು ವೇಗದ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು ಹೊರಹೊಮ್ಮುತ್ತವೆ, ದೀರ್ಘಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಗುರುತನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತವೆ. ಹಣ ಗಳಿಸುವ ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳು ಹೊರಹೊಮ್ಮಬಹುದು. ಐಷಾರಾಮಿ ಜೀವನ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆಯ ಕಾರಿನ ಕನಸುಗಳು ಸಹ ಈಡೇರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಉದ್ಯಮಿಗಳು ಹೊಸ ಸಂಪರ್ಕಗಳಿಂದ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯಬಹುದು.
ಸಿಂಹ ರಾಶಿ
ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಈ ಮಂಗಳ ಗ್ರಹದ ಸಂಚಾರವು ಅದೃಷ್ಟಕ್ಕೆ ಉತ್ತೇಜನ ನೀಡಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮ ಈಗ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನೀವು ಹಠಾತ್ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ನೋಡಬಹುದು. ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಯಶಸ್ಸಿನ ಹಾದಿ ಈಗ ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಹಣಕಾಸಿನ ವಿಷಯಗಳು ಪರಿಹಾರ ಮತ್ತು ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ತರಬಹುದು. ನೀವು ಹೊಸ ಕಾರು ಅಥವಾ ಪ್ರಮುಖ ಹೂಡಿಕೆಯನ್ನು ಖರೀದಿಸುವ ಕನಸು ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಈ ಸಮಯ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ವ್ಯವಹಾರವು ವಿಸ್ತರಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳು ಉತ್ಸಾಹವನ್ನು ತರುತ್ತವೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ ವಲಯಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು.
ಧನು ರಾಶಿ
ಧನು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಭರಣಿ ನಕ್ಷತ್ರದ ಮೂಲಕ ಮಂಗಳನ ಸಂಚಾರವು ಹೊಸ ಭರವಸೆ, ಹೊಸ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಗಮನಾರ್ಹ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿ ನಂಬಲಾಗದಷ್ಟು ಬಲವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನೀವು ಉತ್ಸಾಹ ಮತ್ತು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಕಷ್ಟಕರವೆಂದು ತೋರುವ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಸಹ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಬಹುದು. ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳು ಉದ್ಭವಿಸಬಹುದು. ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಪುನರಾರಂಭಿಸಲು ಸಮಯ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಆದಾಯ ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ವಾಹನ ಅಥವಾ ಆಸ್ತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕನಸುಗಳು ಸಹ ನನಸಾಗಬಹುದು. ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷದ ವಾತಾವರಣವಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಸಾಮರಸ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ.