ಇಂದು ಶುಕ್ರವಾರ ಮಾರ್ಚ್ 20 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 9:29 ಕ್ಕೆ ಮಂಗಳ ಪಥ ಬದಲು, ಈ ರಾಶಿ ಬಾಳು ಬಂಗಾರ, ಭಾರಿ ಲಾಭ
Mangal gochar 2026 ಮಾರ್ಚ್ 20 ರಂದು ಮಂಗಳ ಗ್ರಹವು ತನ್ನ ನಕ್ಷತ್ರಪುಂಜವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲಿದ್ದು, ಎಲ್ಲಾ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳ ಜೀವನದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮಯ ಅನೇಕ ಜನರಿಗೆ
ಮಂಗಳ
ಮಾರ್ಚ್ 20 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 9:29 ಕ್ಕೆ ಮಂಗಳವು ಪೂರ್ವ ಭಾದ್ರಪದ ನಕ್ಷತ್ರವನ್ನು (ಮಂಗಳ ಗೋಚರ) ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತದೆ, ಇದರ ಅಧಿಪತಿ ಗುರು. ಮಂಗಳನ ನಕ್ಷತ್ರ ಬದಲಾವಣೆಯು ಎಲ್ಲಾ 12 ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳ ಜೀವನದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಜನರು ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಇದರ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಏಪ್ರಿಲ್ 6, 2026 ರವರೆಗೆ ಗೋಚರಿಸುತ್ತವೆ.
ಸಿಂಹ ರಾಶಿ
ಈ ಅವಧಿಯು ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಎಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಉದ್ಯಮಿಗಳಿಗೆ ಲಾಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಹೊಸ ಒಪ್ಪಂದ ಅಥವಾ ಪ್ರಮುಖ ಒಪ್ಪಂದ ಸಿಗಬಹುದು. ದೀರ್ಘಕಾಲದಿಂದ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿರುವ ಕೆಲಸಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ವೈವಾಹಿಕ ಸಂತೋಷವೂ ವೃದ್ಧಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಕೂಡ ಸಾಧ್ಯ. ಆರ್ಥಿಕ ತೊಂದರೆಗಳು ಸಹ ನಿವಾರಣೆಯಾಗಬಹುದು.
ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿ
ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಈ ಸಮಯ ಶುಭಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅವರ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಆದಾಯ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. ಅವರು ತಮ್ಮ ಶತ್ರುಗಳ ಮೇಲೆಯೂ ವಿಜಯಶಾಲಿಯಾಗುತ್ತಾರೆ. ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಸಾಧ್ಯ. ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿಯೂ ಪ್ರಗತಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತಮ್ಮ ಅಧ್ಯಯನದ ಮೇಲೆ ಗಮನ ಹರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಬಯಸಿದ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ಸಹ ಪಡೆಯಬಹುದು.
ಮೇಷ ರಾಶಿ
ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮೇಷ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಲಾಭವಾಗುತ್ತದೆ. ವ್ಯಾಪಾರ ಲಾಭಗಳು ಸಾಧ್ಯ. ಈ ಸಮಯ ಹೂಡಿಕೆಗೂ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ಬಡ್ತಿ ಮತ್ತು ಬಡ್ತಿ ದೊರೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸಹ ಅದೃಷ್ಟದ ಪರವಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಒಡಹುಟ್ಟಿದವರೊಂದಿಗಿನ ಸಂಬಂಧಗಳು ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಸಂತೋಷ ಇರುತ್ತದೆ.