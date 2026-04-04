ಬಂಪರ್ ಲಾಟರಿ...ಲಕ್ ಚೇಂಜ್, ಮಂಗಳನಿಂದ ಮಹಾಯುತಿ ಸೃಷ್ಟಿ, ಈ ನಾಲ್ಕು ರಾಶಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಲಾಭ
Surya shani mangal gochar ಮಂಗಳ ಗ್ರಹವು ಮೀನ ರಾಶಿಗೆ ಸಾಗಿತು, ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ಶನಿ ಈಗಾಗಲೇ ನೆಲೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಮಂಗಳ, ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ಶನಿಯ ಮಹಾ ಸಂಯೋಗವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ. ಈ ಸಂಯೋಗದಿಂದ ಕೆಲವು ರಾಶಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗುತ್ತದೆ.
ಮಹಾಯುತಿ 2026
ದ್ರಿಕ್ ಪಂಚಾಂಗದ ಪ್ರಕಾರ ಮಂಗಳ ಗ್ರಹವು ಏಪ್ರಿಲ್ 2, 2026 ರಂದು ಮೀನ ರಾಶಿಗೆ ಸಾಗಿತು. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಮೂರು ಗ್ರಹಗಳು - ಮಂಗಳ, ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ಶನಿ - ಮೀನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿದ್ದು, ಒಂದು ಮಹಾ ಸಂಯೋಗವನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತವೆ. ಈ ಮಹಾ ಸಂಯೋಗವು ಏಪ್ರಿಲ್ 2, 2026 ರಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3:47 ಕ್ಕೆ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದಿತು ಮತ್ತು ಮುಂಬರುವ ಹಲವು ದಿನಗಳವರೆಗೆ ರಾಶಿಗಳ ಜೀವನದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ.
ವೃಷಭ ರಾಶಿ
ನಿಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿ ಸಾಧಿಸುವುದನ್ನು ಯಾವುದೂ ತಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ಹಿಂದಿನ ಹಣಕಾಸಿನ ಹೂಡಿಕೆಗಳು ಈಗ ಲಾಭವನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ. ಕೌಟುಂಬಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ನೀವು ತೊಂದರೆಗೊಳಗಾಗಿದ್ದರೆ, ನಿಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಪರಿಹಾರ ಸಿಗುತ್ತದೆ.
ಸಿಂಹ ರಾಶಿ
ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಒಪ್ಪಂದವು ಅಂತಿಮಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ, ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಭಾರಿ ಬೋನಸ್ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ಕೌಟುಂಬಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕೊನೆಗೊಂಡ ನಂತರ ನಿಮಗೆ ಉತ್ತಮ ಭಾವನೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಹರಿಸುವುದರಿಂದ ನೀವು ಸದೃಢರಾಗಿ ಮತ್ತು ಚೈತನ್ಯಶೀಲರಾಗಿರುತ್ತೀರಿ.
ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿ
ವಾದಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುವುದರಿಂದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿಯುತ ವಾತಾವರಣ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ. ಹಿರಿಯರೊಂದಿಗೆ ಸಮಾಲೋಚಿಸಿದ ನಂತರ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಉತ್ತಮ. ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಇಳಿಕೆಯು ಉಳಿತಾಯದತ್ತ ಗಮನಹರಿಸಲು ನಿಮಗೆ ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ನೀವು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಸಹ ಪರಿಗಣಿಸಬಹುದು.
ಮಕರ
ನೀವು ಯಾರಿಗಾದರೂ ಒಂದು ವಾಗ್ದಾನ ಮಾಡಿದ್ದರೆ, ಅದನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ನಿಮಗೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರ ನಡುವಿನ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆಗಳು ದೂರವಾಗುತ್ತವೆ. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಸಮತೋಲನ ಇರುತ್ತದೆ. ವಿರೋಧಿಗಳು ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ.