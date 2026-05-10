ಈ 5 ರಾಶಿಗೆ ಜ್ಯೇಷ್ಠ ಮಾಸ ಶುಭ, ಅನೇಕ ವಿಶೇಷ ಕಾಕತಾಳೀಯದಿಂದ ಹಣ ಮತ್ತು ಬಡ್ತಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ
Lucky zodiac signs ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ ಜ್ಯೇಷ್ಠವು ವಿಶೇಷವಾಗಿದೆ.Fri, 22 May, 2026 – Sun, 21 Jun, 2026 ರವರೆಗೆ ಇದೆ. ಈ ತಿಂಗಳು ಗ್ರಹಗಳ ಸಂಚಾರವು ಅನೇಕ ಶುಭ ಕಾಕತಾಳೀಯಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಿದೆ.
ಮೇಷ ರಾಶಿ
ಮೇಷ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಜ್ಯೇಷ್ಠ ಮಾಸದಿಂದ ಲಾಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ತಿಂಗಳು ಮೇಷ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಶುಭವೆಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ. ಮೇಷ ರಾಶಿಯವರು ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಾರೆ. ಉದ್ಯಮಿಗಳು ತಮ್ಮ ಕಳೆದುಹೋದ ಹಣವನ್ನು ಮರಳಿ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಹೀಗಾಗಿ, ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ, ಇದು ಒಳ್ಳೆಯ ಸಮಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ವೃಷಭ ರಾಶಿ
ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಶುಭ ಘಟನೆಗಳಿಂದ ಲಾಭವಾಗುತ್ತದೆ. ವೃತ್ತಿ ಪ್ರಗತಿ ಮತ್ತು ಆದಾಯ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಅವರಿಗೆ ಗೌರವ ಮತ್ತು ಗೌರವ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಅವರು ಮದುವೆಯ ವಯಸ್ಸಿನವರಾಗಿದ್ದರೆ, ಉತ್ತಮ ಭವಿಷ್ಯ ದೊರೆಯಬಹುದು. ಪೂರ್ವಜರ ಆಸ್ತಿಯಿಂದ ಲಾಭ ಪಡೆಯಬಹುದು.
ಸಿಂಹ ರಾಶಿ
ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಸಮಯ ಎದುರಾಗಿದೆ. ಜ್ಯೇಷ್ಠ ಮಾಸವು ಅವರಿಗೆ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ತರುತ್ತದೆ. ಅವರು ಸ್ಥಾನಮಾನ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಯನ್ನು ಗಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಎದುರಾಳಿಗಳನ್ನು ಸೋಲಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಇದು ಒಳ್ಳೆಯ ಸಮಯ.
ತುಲಾ ರಾಶಿ
ತುಲಾ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಸಮಯವಿರುತ್ತದೆ. ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ ಲಾಭವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು ಉದ್ಭವಿಸಬಹುದು. ವಿವಾಹಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಉತ್ತಮ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರೇಮ ಸಂಬಂಧಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಸಿಹಿಯಾಗುತ್ತವೆ.
ಧನು ರಾಶಿ
ಧನು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಜ್ಯೇಷ್ಠ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭವಾಗಬಹುದು. ಶುಭ ಸಂದರ್ಭಗಳು ಅವರ ಆದಾಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತವೆ. ಇದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಸಮಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅವರು ತಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಸಾಧಿಸುತ್ತಾರೆ.