46 ತಿಂಗಳಿನ ನಂತರ ಶುಕ್ರ ಬುಧ ಮಹಾ ಸಂಯೋಗ, ಲಕ್ಷ್ಮಿ ನಾರಾಯಣ ಯೋಗದಿಂದ ಈ ರಾಶಿಗೆ ಖಜಾನೆ ಫುಲ್
Shukra budh forms lakshmi narayan rajyog 2026 46 ತಿಂಗಳುಗಳ ನಂತರ ಮಕರ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರ ಮತ್ತು ಬುಧರ ಮಹಾ ಸಂಯೋಗ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಈ ರಾಶಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟವನ್ನು ತರುತ್ತದೆ.
ಲಕ್ಷ್ಮಿ ನಾರಾಯಣ ರಾಜಯೋಗ
ವೇದಗಳ ಪ್ರಕಾರ 46 ತಿಂಗಳುಗಳ ನಂತರ ಮಕರ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರ ಮತ್ತು ಬುಧರ ಮಹಾ ಸಂಯೋಗವು ಕುಂಭ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ನಾರಾಯಣ ರಾಜಯೋಗವು ರೂಪುಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಸಂಪತ್ತು ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿಯ ಅಧಿಪತಿಯಾದ ಶನಿಯ ಪ್ರವೇಶವು ಮುಖ್ಯ ತ್ರಿಕೋನಕ್ಕೆ ಗಮನಾರ್ಹ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಗ್ರಹ ಸಂಚಾರ - ಕಾಲರೇಖೆ. ಸಂಪತ್ತು ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿಯ ಅಧಿಪತಿ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾದ ಶುಕ್ರನು ಮೇ 14, 2026 ರಂದು ಬುಧ ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಲಿದ್ದಾನೆ. ಶುಕ್ರನು ಮೇ 29, 2026 ರವರೆಗೆ ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಾನೆ.
ತುಲಾ
ಈ ರಾಜಯೋಗವು ತುಲಾ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದವರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ನೀವು ಲೌಕಿಕ ಸುಖಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವಿರಿ. ನಿಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯದ ಯೋಜನೆಗಳು ಈಡೇರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ದೈಹಿಕ ಆರೋಗ್ಯವು ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನೀವು ಪೂರ್ವಜರ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಸೂಚನೆಗಳಿವೆ. ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಆಸ್ತಿಯಿಂದ ಲಾಭ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಜೀವನವು ಮೊದಲಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸುಂದರ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗುತ್ತದೆ.
ಕನ್ಯಾ
ಈ ರಾಜಯೋಗವು ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಜೀವನವನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿಸುತ್ತದೆ. ಅವರು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದಿಂದ ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಕಷ್ಟಗಳಿಂದ ಪರಿಹಾರ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಹೊಸ ಆದಾಯದ ಮೂಲಗಳು ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗುತ್ತವೆ. ಈ ರಾಜಯೋಗವು ಆದಾಯ ನಿರ್ಮಾಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಮೈಲಿಗಲ್ಲಾಗಲಿದೆ. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷವು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಷೇರುಗಳು ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರದ ಮೂಲಕ ಉತ್ತಮ ಲಾಭ ಗಳಿಸಬಹುದು.
ಮಿಥುನ
46 ತಿಂಗಳ ನಂತರ ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ನಾರಾಯಣ ರಾಜಯೋಗ ಉಂಟಾಗಲಿದೆ. ಜಾತಕರು ಅಪಾರ ಲಾಭದಿಂದಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ಸುಂದರವಾದ ಅವಧಿಯನ್ನು ಆನಂದಿಸುತ್ತಾರೆ. ರಾಶಿಚಕ್ರದಲ್ಲಿ ಈ ಯೋಗ ರಚನೆಯೊಂದಿಗೆ, ಜೀವನವು ಹೊಸ ಹಂತವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಲಿದೆ. ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಲಾಭ ಪಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.