ಮೇ 12 ರಿಂದ ಈ 6 ರಾಶಿಗೆ ಕುಬೇರ ಯೋಗದಿಂದ ಅದೃಷ್ಟದ ಬಾಗಿಲು ಓಪನ್, ಲೈಫ್ ಜಿಂಗಾಲಾಲಾ
ಈ ತಿಂಗಳ 14 ಮತ್ತು 15 ರಂದು ಬುಧ ಗ್ರಹವು ವೃಷಭ ರಾಶಿಗೆ ಮತ್ತು ಶುಕ್ರ ಗ್ರಹವು ಮಿಥುನ ರಾಶಿಗೆ ಚಲಿಸುವುದರಿಂದ, ಗುರು ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಗುರುವಿನ ಜೊತೆಗೆ, ಕೆಲವು ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಕುಬೇರ ಯೋಗವನ್ನು ಪಡೆಯಲಿವೆ.
ಮೇಷ
ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಉನ್ನತ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸಬೇಕೆಂಬ ಬಲವಾದ ಆಸೆ ಇದ್ದರೆ, ರಾಹು, ಶುಕ್ರ ಮತ್ತು ಬುಧ, ಜೊತೆಗೆ ಅಧಿಪತಿ ಮಂಗಳ, ಈ ಗುರಿ ಮತ್ತು ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಮನೋಭಾವದಿಂದ ವರ್ತಿಸುವ ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ, ಜೂನ್ ಮೊದಲ ವಾರದವರೆಗೆ ಅವರು ಮಾಡುವ ಎಲ್ಲವೂ ಚಿನ್ನವಾಗಿ ಬದಲಾಗಲಿದೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಆದಾಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಹೆಚ್ಚು ಶ್ರಮಿಸಿದರೆ ಉತ್ತಮ. ಅವರು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರದ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯೂ ಇದೆ.
ವೃಷಭ ರಾಶಿ
ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಒಳಗೊಳ್ಳುವ ತತ್ವಶಾಸ್ತ್ರದ ಜೊತೆಗೆ, ಹಠಮಾರಿಯಾಗಿರುವ ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಯು ರಾಶಿಚಕ್ರದ ಅಧಿಪತಿ ಶುಕ್ರ ಸೇರಿದಂತೆ ನಾಲ್ಕು ಗ್ರಹಗಳ ಅನುಕೂಲಕರ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಮತ್ತು ಸಂಪತ್ತು ಮತ್ತು ಸಂಪತ್ತಿನ ಸಂಯೋಜನೆಯಾದ ಮಹಾ ಭಾಗ್ಯ ಯೋಗವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ, ಇದು ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರಭಾವ, ಅಧಿಕಾರ ಯೋಗ ಮತ್ತು ಸಂಪತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಮತ್ತು ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ವಿದೇಶಿ ಕೊಡುಗೆಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ. ಶ್ರೀಮಂತ ಕುಟುಂಬದ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ ವಿವಾಹ ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿದೆ. ಗೃಹಸ್ಥ ಯೋಗವು ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.
ಸಿಂಹ
ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರದವರು ಅಪಾರ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಗಳು, ಆಕಾಂಕ್ಷೆಗಳು ಮತ್ತು ಭರವಸೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿರುವ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆಸೆಗಳು ಈಡೇರುತ್ತವೆ. ದಶಮ ಮತ್ತು ಲಾಭ ಸ್ಥಾನಗಳು ಶುಭ ಗ್ರಹಗಳ ಸಂಚಾರದಿಂದ ತುಂಬಿರುವುದರಿಂದ, ಅವರಿಗೆ ಸಂಪತ್ತು ಮತ್ತು ಧಾನ್ಯ ಸಮೃದ್ಧಿಯ ಯೋಗ ಹಾಗೂ ಕುಬೇರ ಯೋಗ ಸಿಗುತ್ತಿದೆ. ಅವರ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕನಸುಗಳು ನನಸಾಗುತ್ತವೆ. ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಮತ್ತು ಸ್ವಂತ ಮನೆ ಹೊಂದುವ ಕನಸು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ನನಸಾಗುತ್ತದೆ. ಆಸ್ತಿ ಲಾಭಗಳು ಇರುತ್ತವೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿ, ವ್ಯವಹಾರ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗಗಳಲ್ಲಿ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ.
ಕನ್ಯಾ
ಯೋಜನಾ ತತ್ವಶಾಸ್ತ್ರದ ಜೊತೆಗೆ, ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಯು ಯಾವುದೇ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ತಲುಪುವ ಆಕಾಂಕ್ಷೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಶುಕ್ರ, ಗುರು, ಮಂಗಳ ಮತ್ತು ರಾಶಿಚಕ್ರದ ಅಧಿಪತಿ ಬುಧ ಮತ್ತು ರಾಹು ಜೊತೆಗೆ, ಸಂಪತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಮಹಾ ಭಾಗ್ಯ ಯೋಗ, ಧನ ಧನ ಸಮೃದ್ಧಿ ಯೋಗ, ಮಹಾ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಯೋಗ ಇತ್ಯಾದಿಗಳು ಉಂಟಾಗುತ್ತವೆ. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ. ಷೇರುಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆದಾಯ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.
ತುಲಾ
ಆರ್ಥಿಕ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲೂ ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಯು ತುಂಬಾ ಸಮರ್ಥವಾಗಿದೆ. ರಾಶಿಚಕ್ರದ ಅಧಿಪತಿ ಶುಕ್ರ, ಶನಿ, ರಾಹು, ಮಂಗಳ, ಬುಧ ಮತ್ತು ಸೂರ್ಯ ಗ್ರಹಗಳೊಂದಿಗೆ ಬಹಳ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಅವರು ಮುಟ್ಟುವ ಎಲ್ಲವೂ ಚಿನ್ನವಾಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮಹಾರಾಜ ಯೋಗ ಮತ್ತು ಕುಬೇರ ಯೋಗವೂ ಇರುವುದರಿಂದ, ಅವರು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ತಮ್ಮ ಉದ್ಯೋಗಗಳಲ್ಲಿ ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು, ಅವರ ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಆದಾಯವು ಬಹಳ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಆಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಸಂಪತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಲಾಭವಾಗುತ್ತದೆ.
ಕುಂಭ ರಾಶಿ
ತಾಳ್ಮೆ ಮತ್ತು ಸಹಿಷ್ಣುತೆ ಹಾಗೂ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮದ ಮನೋಭಾವವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಈ ರಾಶಿಯವರು, ಈ ತಿಂಗಳ 14 ರಿಂದ ಬುಧ, ಶುಕ್ರ ಮತ್ತು ಮಂಗಳ ಗ್ರಹದ ಅನುಕೂಲಕರ ಪ್ರಭಾವದಿಂದಾಗಿ ತಮ್ಮ ಹಂತವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಮಹಾರಾಜ ಯೋಗದ ಜೊತೆಗೆ, ಅವರು ಸುಮಾರು ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಕಾಲ ಮಹಾ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಯೋಗವನ್ನು ಸಹ ಹೊಂದಲಿದ್ದಾರೆ. ಹಲವು ವಿಧಗಳಲ್ಲಿ ಆದಾಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ, ಹಿಂದಿನ ದಿನದಂದು ಶನಿಯ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಮುಕ್ತರಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯೂ ಇದೆ. ವೃತ್ತಿ, ಉದ್ಯೋಗ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಆದಾಯವು ಬಹಳವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.