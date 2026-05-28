ಎಚ್ಚರಿಕೆ! ಜೂನ್ 29 ರವರೆಗೆ ಖಪ್ಪರ ಯೋಗದ ಅಪಾಯ, ಈ ರಾಶಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತವೆ
ಪಂಚಾಂಗದ ಪ್ರಕಾರ ಜೂನ್ 29 ರವರೆಗೆ ಮಂಗಳ, ಶನಿ, ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ರಾಹುಗಳ ಸಂಯೋಗದಿಂದಾಗಿ ಅಶುಭ ಖಪ್ಪರ ಯೋಗವು ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ಈ ಅಶುಭ ಯೋಗವು ಕೆಲವು ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳ ಮೇಲೆ ಕೆಟ್ಟ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ.
1. ಮೇಷ: ಕೆಲಸ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ
ಮಂಗಳ ಮತ್ತು ರಾಹುವಿನ ಸ್ಥಾನದಿಂದಾಗಿ, ನಿಮ್ಮ ಕೋಪ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳು ಅಥವಾ ಉನ್ನತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ವಿವಾದಗಳ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ, ಇದು ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಪಘಾತಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಎಚ್ಚರದಿಂದಿರಿ.
2. ಕನ್ಯಾ
ಸಂಪತ್ತು ಮತ್ತು ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಖಪ್ಪರ ಯೋಗದಿಂದಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅಲುಗಾಡಬಹುದು. ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಯಾರನ್ನೂ ಕುರುಡಾಗಿ ನಂಬಬೇಡಿ, ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನೀವು ದೊಡ್ಡ ಆರ್ಥಿಕ ನಷ್ಟವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬಹುದು. ಜೂನ್ 29 ರವರೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಹೊಸ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ.
3. ವೃಶ್ಚಿಕ
ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ಶನಿಯ ಪ್ರತಿಕೂಲ ಪ್ರಭಾವವು ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಸಂತೋಷವನ್ನು ಹಾಳುಮಾಡಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯೊಂದಿಗಿನ ಸೈದ್ಧಾಂತಿಕ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. ಅನಗತ್ಯ ಓಡಾಟ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡದಿಂದಾಗಿ ನೀವು ದೈಹಿಕವಾಗಿ ದುರ್ಬಲರಾಗಬಹುದು.
4. ಕುಂಭ: ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ಗೌರವ
ಶನಿ ಈ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವುದರಿಂದ ಮತ್ತು ಇತರ ಕ್ರೂರ ಗ್ರಹಗಳ ಪ್ರಭಾವ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ, ನೀವು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೆಲಸದಲ್ಲೂ ಅಡೆತಡೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಸಾಮಾಜಿಕ ಇಮೇಜ್ಗೆ ಹಾನಿ ಮಾಡುವ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಇರಬಹುದು. ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಹಣ ಖರ್ಚಾಗಬಹುದು.