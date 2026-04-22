ಡಿಸೆಂಬರ್ ವರೆಗೆ 4 ರಾಶಿಗೆ ಅಪಾಯ, ಕೆಲಸ ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಘರ್ಷದ ಸಮಯ
Ketu transit 2026 ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ ಕೇತು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಏಪ್ರಿಲ್ 20 ರಂದು ನಕ್ಷತ್ರಪುಂಜವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ್ದು, ಡಿಸೆಂಬರ್ 2026 ರವರೆಗೆ 4 ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಸಿದೆ.
ಕೇತು
ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಕೇತು ಏಪ್ರಿಲ್ 20 ರಂದು ಮಾಘ ನಕ್ಷತ್ರವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಕೇತು ಡಿಸೆಂಬರ್ 5, 2026 ರವರೆಗೆ ಈ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಾನೆ. ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಕೇತು ನಕ್ಷತ್ರಪುಂಜದಲ್ಲಿನ ಈ ಬದಲಾವಣೆಯು ಅನೇಕ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹಠಾತ್ ಏರಿಳಿತಗಳು, ಮಾನಸಿಕ ಗೊಂದಲ ಮತ್ತು ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಘಟನೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಈ ಅವಧಿಯು ನಾಲ್ಕು ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಾಗಿದೆ.
ಮೇಷ ರಾಶಿ
ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಮೇಷ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ, ಈ ಅವಧಿಯು ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡ ಮತ್ತು ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ಗೊಂದಲವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು. ಹಠಾತ್ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಅಥವಾ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಸ್ಥಿರತೆ ಸಾಧ್ಯ. ಕುಟುಂಬ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಘರ್ಷಣೆಗಳು ಉಂಟಾಗಬಹುದು.
ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿ
ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಒತ್ತಡ ಮತ್ತು ಸಂಘರ್ಷ ಎದುರಾಗಬಹುದು. ಕೆಲಸದ ಬಗ್ಗೆ ಅತೃಪ್ತಿ ಅಥವಾ ಬಾಸ್ ಜೊತೆ ಸಂಘರ್ಷ ಉಂಟಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರುವುದು ಅಗತ್ಯ.
ಕುಂಭ ರಾಶಿ
ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಕುಂಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಗಳು ಹದಗೆಡಬಹುದು ಮತ್ತು ಪಾಲುದಾರಿಕೆಗಳು ಅಪಾಯದಲ್ಲಿರಬಹುದು. ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ನಿರ್ಧಾರಗಳು ಬೇಕಾಗುತ್ತವೆ, ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನಷ್ಟಗಳು ಸಂಭವಿಸಬಹುದು.
ಮೀನ ರಾಶಿ
ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಮೀನ ರಾಶಿಯವರು ಹಣಕಾಸಿನ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು. ವೆಚ್ಚಗಳಲ್ಲಿ ಹಠಾತ್ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಬಹುದು ಮತ್ತು ಹೂಡಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ನಷ್ಟದ ಅಪಾಯವಿರಬಹುದು. ಮಾನಸಿಕ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆಯೂ ಉಂಟಾಗಬಹುದು.