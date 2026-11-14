2026ರ ಶನಿ ಗೋಚರ; ಮುಂದಿನ 96 ದಿನಗಳವರೆಗೆ 4 ರಾಶಿಗೆ ಹಣ ಸಂಪಾದನೆಯ ಸೂಪರ್ ಚಾನ್ಸ್
2026ರ ಡಿಸೆಂಬರ್ 11ರಂದು ಶನಿಯು ತನ್ನ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲಿದ್ದು, ಫೆಬ್ರವರಿಯಲ್ಲಿ ರೇವತಿ ನಕ್ಷತ್ರವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಲಿದ್ದಾನೆ. ಇದರಿಂದ ಮುಂದಿನ 96 ದಿನಗಳ ಕಾಲ 4 ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಸುಧಾರಣೆ ಹಾಗೂ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತ ಲಾಭಗಳು ದೊರೆಯಲಿವೆ.
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11ನೇ ಡಿಸೆಂಬರ್ 2026
11ನೇ ಡಿಸೆಂಬರ್ 2026ರಂದು ಶನಿಯು ನೇರವಾಗಿ ತನ್ನ ಸ್ಥಾನ ಬದಲಾಯಿಸಲಿದ್ದು, ಫೆಬ್ರವರಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಭಾದ್ರಪದ ನಕ್ಷತ್ರವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ರೇವತಿ ನಕ್ಷತ್ರವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಬದಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಶನಿಯ ಚಲನೆಯು ಮುಂದಿನ 96 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳಿಗೆ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ತರಬಹುದು. ಶನಿಯ ಈ ಚಲನೆಯು ಎಲ್ಲಾ 12 ರಾಶಿಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಆದ್ರೆ 12 ರಾಶಿಗಳ ಪೈಕಿ ನಾಲ್ಕು ರಾಶಿಗಳ ಹಣಕಾಸಿನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನುಂಟು ಮಾಡಲಿದ್ದು, ಲಾಭ ಪಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ.
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ತುಲಾ ರಾಶಿ
- ಮುಂಬರುವ ಸಮಯ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿದ್ದು, ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮಕ್ಕೆ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಲಾಭ ಸಿಗಲಿದೆ.
- ವೃತ್ತಿ ಪ್ರಗತಿಗೆ ಹೊಸ ಅವಕಾಶ ಜೊತೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಹೆಚ್ಚಳ, ಹೊಸ ಉದ್ಯೋಗ ಹುಡುಕುತ್ತಿರೋರಿಗೆ ಗುಡ್ನ್ಯೂಸ್
- ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸುಧಾರಣೆ, ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ಸಮಯ ಕಳೆಯುತ್ತೀರಿ.
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ಮಕರ ರಾಶಿ
- ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾಗಲಿದ್ದು, ನೆಮ್ಮದಿ ಜೀವನ ನಿಮ್ಮದಾಗಲಿದೆ.
- ಹೊಸ ಉದ್ಯೋಗವಕಾಶ, ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸುಧಾರಣೆ, ವ್ಯಾಪಾರಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಧಿಕ ಲಾಭ
- ಉದ್ದಿಮೆಗಳಿಗೆ ಹೊಸ ಆದಾಯದ ಮೂಲಗಳು ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳಲಿವೆ.
- ಹಳೆಯ ಹೂಡಿಕೆಗಳಿಂದ ಆದಾಯ ಸಿಗಲಿದೆ. ಹೊಸ ಪರಿಚಯದಿಂದಲೂ ಹಣಕಾಸಿನ ಸದೃಢತೆ
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ಕುಂಭ ರಾಶಿ
- ದೀರ್ಘಕಾಲದಿಂದ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿರೋ ಕೆಲಸಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳಲಿವೆ
- ಹೊಸ ಉದ್ಯೋಗವಕಾಶಗಳು ಉದ್ಭವಿಸುತ್ತವೆ.
- ಆದಾಯ ಏರಿಕೆಯಾಗಿ, ಮನಸ್ಸಿನ ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.
- ಹಲವು ದಿನಗಳಿಂದ ಎದುರಾಗಿರುವ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ದೂರವಾಗುವ ಕಾಲ ಸನ್ನಿಹಿತ
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ವೃಷಭ ರಾಶಿ
- ಮೇಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ಬೆಂಬಲ ಮತ್ತು ಪ್ರಶಂಸೆ
- ಉದ್ಯಮಿಗಳ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಪ್ರಗತಿ
- ದೀರ್ಘಕಾಲದಿಂದ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡ ಕೆಲಸಗಳು ವೇಗ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲಿವೆ.
- ಆದಾಯ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿ ಇಡೀ ಕುಟುಂಬದ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸುಧಾರಣೆ ಆಗಲಿದೆ
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