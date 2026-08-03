ಆಗಸ್ಟ್ 3, 2026 ಜಾತಕ: ಆಗಸ್ಟ್ 3, 2026 ರ ದಿನವು ಅನೇಕ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳಿಗೆ ಗ್ರಹಗಳ ಸ್ಥಾನಗಳಿಂದಾಗಿ ಮಹತ್ವದ್ದಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಕೆಲವರಿಗೆ ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳು ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು,
ಮೇಷ ರಾಶಿ
ಇಂದು, ವಿಧಿ ನಿಮಗೆ ಮಹತ್ವದ ಸೂಚನೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡ ಆಸ್ತಿ ವಿಷಯವು ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಬಗೆಹರಿಯಬಹುದು, ನಿಮ್ಮ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸ್ಥಾನಮಾನವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಅಗತ್ಯ; ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸುವುದರಿಂದ ದೂರ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ತಾಯಿಯ ಆರೋಗ್ಯವು ಕಳವಳಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು, ನಿಮ್ಮ ಕಾರ್ಯನಿರತ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು. ಆಸೆಗಳು ಈಡೇರಬಹುದು, ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯವು ಇನ್ನೂ ಅಪೂರ್ಣವೆಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತದೆ.
ವೃಷಭ ರಾಶಿ
ಇಂದು ನಿಮಗೆ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಹೊಸ ಖರೀದಿಯು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸಂತೋಷಪಡಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಸಂಬಂಧಗಳು ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಆರಂಭಗಳು, ಅದು ವಾಹನ ಅಥವಾ ನವೀಕರಣವಾಗಿರಬಹುದು, ಅದು ಶುಭ ಸೂಚನೆಯಾಗಿದೆ. ದೀರ್ಘಕಾಲದಿಂದ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಒಪ್ಪಂದಗಳು ಅಂತಿಮಗೊಳ್ಳಬಹುದು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಹಗುರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸುವುದರಿಂದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು.
ಮಿಥುನ ರಾಶಿ
ಇಂದು ಬಿಡುವಿಲ್ಲದ ದಿನ. ಆದರೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿ ಏನೆಂದರೆ ಸಹಾಯವು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಬರಲಿದೆ. ಖರ್ಚುಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದು ಮುಖ್ಯ, ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನಿಮ್ಮ ಬಜೆಟ್ ಹಾಳಾಗಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ; ಇತರರನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸುವುದು ದುಬಾರಿಯಾಗಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ನಿಗಾ ಇರಿಸಿ; ಅವರಿಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡುವುದು ನಿಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿ. ಸರ್ಕಾರಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಆತುರಪಡಬೇಡಿ; ಚಿಂತನಶೀಲವಾಗಿ ಮುಂದುವರಿಯಿರಿ.
ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿ
ಇಂದು ಪರೀಕ್ಷಾ ದಿನವಾಗಬಹುದು, ಆದರೆ ನೀವು ಅದನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸುತ್ತೀರಿ. ಕೆಲಸದ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಗಮನ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ, ಹಾಗೆಯೇ ನಿಮ್ಮ ಬಾಸ್ನ ಮೌಲ್ಯವೂ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಸಹಕಾರದ ಮನೋಭಾವ ಮೇಲುಗೈ ಸಾಧಿಸುತ್ತದೆ, ಅದು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮುಂದೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುತ್ತದೆ. ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಒತ್ತಡವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತವೆ, ಆದರೆ ಕೌಟುಂಬಿಕ ವಿವಾದಗಳು ಪರಿಹಾರವನ್ನು ತರುತ್ತವೆ. ನಿಮ್ಮ ಜೀವನಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ.
ಸಿಂಹ:
ಇಂದು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವು ನಿಮ್ಮ ದೊಡ್ಡ ಅಸ್ತ್ರವಾಗಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಮಾನಸಿಕ ಗೊಂದಲವು ನಿಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತೊಂದರೆ ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು. ನೀವು ಯೋಜನೆಯೊಂದಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರೆ, ನೀವು ವಿಜಯಶಾಲಿಯಾಗುತ್ತೀರಿ. ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಸಕ್ಕರೆ ಮತ್ತು ರಕ್ತದೊತ್ತಡವನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಬೇಡಿ. ಇಂದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ವಿಶೇಷ ದಿನ; ಅವರು ಬಯಸಿದ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸಬಹುದು.
ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿ :
ಇಂದು ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಬೇಡಿ. ಹೊಟ್ಟೆಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕಾಡಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಉದ್ಯೋಗ ಹುಡುಕಾಟವನ್ನು ತಡೆಹಿಡಿಯಬಹುದು. ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಆತುರ ಪಡುವುದು ಹಾನಿಕಾರಕವಾಗಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ರಹಸ್ಯಗಳನ್ನು ಯಾರೊಂದಿಗೂ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ, ಏಕೆಂದರೆ ಯಾರಾದರೂ ನಿಮ್ಮ ದುರ್ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ನೀವು ಗಮನವನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡರೆ, ನಿಮ್ಮ ದಾರಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ.
ತುಲಾ ರಾಶಿ:
ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ ಶುಭ ಸುದ್ದಿ ತರುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಮನೆಯಲ್ಲಿನ ವಾತಾವರಣವು ಆಹ್ಲಾದಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಹಳೆಯ ವಿವಾದಗಳು ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಕೆಲಸವು ವೇಗಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವ ಮೂಲಕ, ನೀವು ಎಲ್ಲರ ಹೃದಯವನ್ನು ಗೆಲ್ಲುತ್ತೀರಿ. ಬಡ್ತಿಯ ಮಾತುಕತೆಗಳು ಸಹ ಮುಂದುವರಿಯಬಹುದು.
ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿ :
ತಾಳ್ಮೆ ಇಂದು ನಿಮ್ಮ ನಿಜವಾದ ಶಕ್ತಿ. ಸಿಹಿ ಮಾತಿನಿಂದ ನೀವು ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆಯನ್ನು ನಿವಾರಿಸಬಹುದು. ಆಸ್ತಿ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ನಿಮ್ಮ ಸಹೋದರರೊಂದಿಗೆ ಚರ್ಚೆಗಳು ಪ್ರಗತಿ ಸಾಧಿಸುತ್ತವೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಯಶಸ್ಸಿನ ಬಾಗಿಲುಗಳು ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿವೇತನವನ್ನು ಗಳಿಸಬಹುದು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ವಾಹನ ಚಲಾಯಿಸುವಾಗ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಅತ್ಯಗತ್ಯ, ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ತೊಂದರೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.
ಧನು ರಾಶಿ:
ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಪಾರದರ್ಶಕತೆ ಇಂದು ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯಿಂದ ಏನನ್ನಾದರೂ ಮರೆಮಾಡುವುದು ದುಬಾರಿಯಾಗಬಹುದು. ಕಳೆದುಹೋದ ಹಣವನ್ನು ಮರಳಿ ಪಡೆಯುವ ಭರವಸೆ ಇದೆ. ರಾಜಕೀಯ ಅಥವಾ ಹೊಸ ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕೈ ಹಾಕಲು ನೀವು ಪ್ರಚೋದಿಸಲ್ಪಡಬಹುದು. ವ್ಯವಹಾರವು ಬೆಳವಣಿಗೆ ಕಾಣುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಬಾಕಿ ಇರುವ ಕೆಲಸಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ವಿಷಯಗಳು ಉಲ್ಬಣಗೊಳ್ಳುವ ಕಾರಣ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆಯೊಂದಿಗೆ ವಾದಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ.
ಮಕರ ರಾಶಿ:
ಇಂದು ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿ ತರುತ್ತದೆ. ನಿಮಗೆ ಹೊಸ ಹುದ್ದೆ ಅಥವಾ ಬಡ್ತಿ ಸಿಗಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಗುರಿಗಳ ಮೇಲೆ ಗಮನ ಹರಿಸಿದರೆ ಯಶಸ್ಸು ಖಚಿತ. ನೀವು ಯೋಜನೆಯೊಂದಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರೆ, ಎಲ್ಲವೂ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸುವುದು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ದೈನಂದಿನ ದಿನಚರಿಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುವುದು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಸಮತೋಲನವನ್ನು ತರುತ್ತದೆ.
ಕುಂಭ ರಾಶಿ:
ಇಂದು ನಿಮಗೆ ನಗಲು ಕಾರಣಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ. ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬಗೆಹರಿಯುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಉದ್ಯೋಗ ಹುಡುಕಾಟ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳಬಹುದು. ನಿಮಗೆ ಕೆಲವು ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ. ಹೊಸ ವಾಹನ ಖರೀದಿಸುವ ನಿಮ್ಮ ಕನಸು ಕೂಡ ನನಸಾಗಬಹುದು. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ, ಇಂದು ನಿಮಗೆ ಲಾಭಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ತರುತ್ತದೆ.
ಮೀನ:
ಇಂದು ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು. ವೆಚ್ಚಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು, ಆದ್ದರಿಂದ ನಿಯಂತ್ರಣ ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸವು ನಿಮಗೆ ಹೊಸ ಮನ್ನಣೆ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಮಕ್ಕಳು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಭರವಸೆಯಿಂದ ನೋಡುತ್ತಾರೆ. ಅಪರಿಚಿತರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಹಾನಿಕಾರಕವಾಗಬಹುದು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಕೆಲವು ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿಗಳು ನಿಮ್ಮ ದಿನವನ್ನು ಬೆಳಗಿಸುತ್ತವೆ.