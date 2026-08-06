18 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಬಂದ ಅದೃಷ್ಟ ಯೋಗ, ಚಿನ್ನದ ನಿಧಿಯನ್ನೇ ಪಡೆಯಲಿವೆ ಈ 5 ನಕ್ಷತ್ರ
18 ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ಅಪರೂಪದ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಯೋಗವೊಂದು ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ 5 ನಕ್ಷತ್ರದವರಿಗೆ ಕುಬೇರ ಯೋಗ, ರಾಜಯೋಗ, ಸಂಪತ್ತು ಮತ್ತು ಹಣದ ಹರಿವು ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ. ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ ಯಾವೆಲ್ಲಾ ನಕ್ಷತ್ರಗಳಿಗೆ ಶುಭಫಲ ಸಿಗಲಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಯೋಣ.
ದೊಡ್ಡ ಬದಲಾವಣೆ
ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಗ್ರಹಗಳ ಸಂಚಾರ, ದೃಷ್ಟಿ, ಯೋಗ, ದಶಾ-ಭುಕ್ತಿ ಬದಲಾವಣೆ, ಗೋಚಾರ ಫಲಗಳು ಮನುಷ್ಯನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ತರುತ್ತವೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಗುರು, ಶನಿ, ರಾಹು-ಕೇತು ಗ್ರಹಗಳ ಅಪರೂಪದ ಸಂಯೋಜನೆಯು ಕೆಲವು ನಕ್ಷತ್ರದವರಿಗೆ ರಾಜಯೋಗ, ಧನಯೋಗ, ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಕಟಾಕ್ಷದಂತಹ ಫಲಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಸುಮಾರು 18 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಇಂತಹದ್ದೇ ಒಂದು ಶುಭ ಯೋಗವು ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದು, ಇದು ಕೆಲವರ ಜೀವನವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬದಲಾಯಿಸಲಿದೆ.
ರೋಹಿಣಿ ನಕ್ಷತ್ರ
ರೋಹಿಣಿ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದವರಿಗೆ ಗುರು ದೃಷ್ಟಿ, ಚಂದ್ರ ಬಲ ಮತ್ತು ಧನ ಸ್ಥಾನದ ಬಲವು ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿದೆ. ಇದುವರೆಗೆ ನಿಂತುಹೋಗಿದ್ದ ಕೆಲಸಗಳು ಒಂದರ ನಂತರ ಒಂದರಂತೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳಲಿವೆ. ಹೊಸ ವ್ಯವಹಾರ ಆರಂಭಿಸುವ ಅವಕಾಶ ಸಿಗಬಹುದು. ಅನಿರೀಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಹಣದ ಹರಿವು ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. ಭೂಮಿ, ಮನೆ, ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿಸುವ ಯೋಗವಿದೆ. ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಶುಭ ಕಾರ್ಯಗಳು ನಡೆಯಲಿವೆ.
ಉತ್ತರ ನಕ್ಷತ್ರ
ಉತ್ತರ ನಕ್ಷತ್ರದವರಿಗೆ ರಾಜಯೋಗ, ಅಮೃತ ಯೋಗ, ಮತ್ತು ಗುರು-ಶುಕ್ರರ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದಾಗಿ ಇದು ಉತ್ತಮ ಸಮಯ. ಕೆಲಸ ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ದವರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಉದ್ಯೋಗ ಸಿಗಬಹುದು. ಬಡ್ತಿ, ಸಂಬಳ ಹೆಚ್ಚಳದ ಅವಕಾಶವೂ ಇದೆ. ದೀರ್ಘಕಾಲದಿಂದ ಕಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಸಾಲದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾಗಬಹುದು. ಹೊಸ ವಾಹನ ಖರೀದಿಸುವ ಯೋಗವಿದೆ.
ಸ್ವಾತಿ ನಕ್ಷತ್ರ
ಸ್ವಾತಿ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದವರಿಗೆ ರಾಹು ಬಲ, ಗುರು ಕೃಪೆ ಮತ್ತು ಲಗ್ನ ಬಲ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಇದುವರೆಗೆ ನಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದ ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಮತ್ತೆ ಲಾಭದತ್ತ ಸಾಗಲಿವೆ. ವಿದೇಶಿ ಸಂಪರ್ಕಗಳಿಂದ ಆದಾಯ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ. ಹೊಸ ಒಪ್ಪಂದಗಳು ಸಿಗಬಹುದು. ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಕಾಣುವಿರಿ.
ಧನಿಷ್ಠಾ ನಕ್ಷತ್ರ
ಧನಿಷ್ಠಾ ನಕ್ಷತ್ರದವರಿಗೆ ಶನಿಯ ಅನುಗ್ರಹ, ಧನ ಯೋಗ ಮತ್ತು ವಿಪರೀತ ರಾಜಯೋಗದಂತಹ ಫಲಗಳು ಸಿಗಲಿವೆ. ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ವಿಳಂಬವಾಗುತ್ತಿದ್ದ ಆಸ್ತಿ ವಿಷಯಗಳು ನಿಮ್ಮ ಪರವಾಗಿ ಬಗೆಹರಿಯಲಿವೆ. ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಗೆಲುವು ಸಿಗಬಹುದು. ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿದ್ದ ಮನಸ್ತಾಪಗಳು ದೂರವಾಗುತ್ತವೆ. ವ್ಯಾಪಾರ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಹೂಡಿಕೆಗಳು ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶ ನೀಡಲಿವೆ.
ರೇವತಿ ನಕ್ಷತ್ರ
ರೇವತಿ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದವರಿಗೆ ಗುರು ಮಹಾದಶೆಯ ಫಲ, ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಯೋಗ ಮತ್ತು ಕುಬೇರ ಯೋಗದಂತಹ ವಿಶೇಷ ಫಲಗಳು ಸಿಗಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಉಳಿತಾಯ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಹಠಾತ್ ಹಣದ ಹರಿವು ಇರಬಹುದು. ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಶಾಖೆಗಳನ್ನು ತೆರೆಯುವ ಅವಕಾಶಗಳು ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಲಿವೆ. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮೌಲ್ಯ ಮತ್ತು ಗೌರವ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.