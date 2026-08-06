ಕೈತಪ್ಪಿದ ಅವಕಾಶ ಮತ್ತೆ ಬಾಗಿಲು ತಟ್ಟಲಿದೆ, ಈ 6 ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ದ್ವಿಪುಷ್ಕರ ಯೋಗದಿಂದ ಅದೃಷ್ಟವೋ ಅದೃಷ್ಟ
ಕೈತಪ್ಪಿ ಹೋದ ಅವಕಾಶಗಳು ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಬರುವ ಅದೃಷ್ಟದ ಸಮಯ ಶುರುವಾಗಿದೆ! ದ್ವಿಪುಷ್ಕರ ಯೋಗದ ಪ್ರಭಾವದಿಂದಾಗಿ ಕೆಲವು ರಾಶಿಯವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ತಿರುವುಗಳು ಉಂಟಾಗಲಿವೆ ಎಂದು ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
ವೃಷಭ ರಾಶಿ – ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದ ಯಶಸ್ಸು ಕೈ ಸೇರಲಿದೆ
ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಬಹಳ ದಿನಗಳಿಂದ ನಿಂತು ಹೋಗಿದ್ದ ಕೆಲಸಗಳು ಮತ್ತೆ ವೇಗ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲಿವೆ. ವೃತ್ತಿ ಅಥವಾ ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ನೀವು ನಿರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಅವಕಾಶ ಮತ್ತೆ ಸಿಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಹಿಂದೆ ಕೈಬಿಟ್ಟ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಮತ್ತೆ ಆರಂಭಿಸಿದರೆ ಉತ್ತಮ ಪ್ರಗತಿ ಕಾಣಬಹುದು. ಹಣಕಾಸಿನ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ಒತ್ತಡ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿ, ಆದಾಯ ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಅವಕಾಶಗಳು ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಲಿವೆ.
ಸಿಂಹ ರಾಶಿ – ಅಡೆತಡೆಗಳನ್ನು ದಾಟಿ ಪ್ರಗತಿ
ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯವರು ತಮ್ಮ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲು ಉತ್ತಮ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಹಿಂದೆ ನಿಂತುಹೋಗಿದ್ದ ಕೆಲಸಗಳು ಮತ್ತೆ ಆರಂಭವಾಗುವ ಸನ್ನಿವೇಶ ಎದುರಾಗಬಹುದು. ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮೌಲ್ಯ ಮತ್ತು ಗೌರವ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ. ನಾಯಕತ್ವದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು ಸಿಗುವ ಅವಕಾಶವೂ ಇದೆ.
ತುಲಾ ರಾಶಿ – ಆರ್ಥಿಕತೆಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ
ತುಲಾ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಹಣಕಾಸಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಬಹಳ ದಿನಗಳಿಂದ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿದ್ದ ಹಣ ಕೈಸೇರಬಹುದು. ಹೊಸ ಆದಾಯದ ಮೂಲಗಳು ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷದ ವಾತಾವರಣ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ.
ಧನು ರಾಶಿ – ಕನಸುಗಳು ನನಸಾಗುವ ಕಾಲ
ಧನು ರಾಶಿಯವರು ತಮ್ಮ ಬಹುದಿನದ ಕನಸುಗಳನ್ನು ನನಸು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬಹುದು. ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಹೊಸ ಒಪ್ಪಂದಗಳು ಮತ್ತು ಗ್ರಾಹಕರು ಸಿಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಹೊಸ ಹೂಡಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು.
ಮಕರ ರಾಶಿ – ಸ್ಥಿರವಾದ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆರಂಭ
ಮಕರ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಬಹಳ ಕಾಲದಿಂದ ಕಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ಸಿಗುವ ಸಮಯ ಇದಾಗಿದೆ. ಆಸ್ತಿ, ಉದ್ಯೋಗ, ಹಣಕಾಸಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ಸಿಗಬಹುದು. ಹಿಂದೆ ಕೈತಪ್ಪಿ ಹೋದ ಅವಕಾಶಗಳು ಮತ್ತೆ ಸಿಗುವ ಸನ್ನಿವೇಶ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಬಹುದು.
ಮಿಥುನ ರಾಶಿ – ಹೊಸ ಬಾಗಿಲುಗಳು ತೆರೆಯುವ ಸಮಯ
ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳು ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಬರುವ ಸಮಯ ಇದಾಗಿದೆ. ಬಹಳ ದಿನಗಳಿಂದ ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಉದ್ಯೋಗ, ವಿದೇಶ ಪ್ರಯಾಣ ಅಥವಾ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿ ಸಿಗಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಸಂಪರ್ಕಗಳ ಮೂಲಕ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಲಾಭಗಳು ಸಿಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.