ಜೀವನವನ್ನೇ ಬದಲಿಸುವ ಗ್ರಹಮಾಲಿಕಾ ಯೋಗ: 4 ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಅರಸೊತ್ತಿಗೆಯ ಯೋಗ & ಅದೃಷ್ಟ
ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಅಪರೂಪದ 'ಗ್ರಹಮಾಲಿಕಾ ಯೋಗ'ವು ಏಳು ಗ್ರಹಗಳು ಸತತವಾಗಿ 7 ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಾಗ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಈ ಯೋಗ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ರಾಜಯೋಗದ ಫಲಗಳನ್ನು ನೀಡಲಿದ್ದು, ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನ, ಆರ್ಥಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಯಶಸ್ಸನ್ನು ತಂದುಕೊಡಲಿದೆ.
'ಗ್ರಹಮಾಲಿಕಾ ಯೋಗ'
ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಹಣೆಬರಹವನ್ನೇ ಬದಲಾಯಿಸಬಲ್ಲ ಅಪರೂಪದ ಯೋಗಗಳಲ್ಲಿ 'ಗ್ರಹಮಾಲಿಕಾ ಯೋಗ' ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ರಾಹು ಮತ್ತು ಕೇತುಗಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ, ಸೂರ್ಯ, ಚಂದ್ರ, ಮಂಗಳ, ಬುಧ, ಗುರು, ಶುಕ್ರ ಮತ್ತು ಶನಿ ಗ್ರಹಗಳು ಜಾತಕದಲ್ಲಿ ಸತತವಾಗಿ 7 ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಲೆಯಂತೆ ಕುಳಿತಾಗ ಈ ಯೋಗ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗುತ್ತದೆ.
ಈ ಯೋಗವಿದ್ದವರು ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿದರೂ, ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಪ್ರಯತ್ನದಿಂದ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೇರುತ್ತಾರೆ. ಶಿಕ್ಷಣ, ರಾಜಕೀಯ, ಕಲೆ ಮುಂತಾದ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಇವರು ದೊಡ್ಡ ಸಾಧನೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.
ಸಿಂಹ ರಾಶಿ
ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯವರು ಹುಟ್ಟಿನಿಂದಲೇ ನಾಯಕತ್ವ ಗುಣ, ಧೈರ್ಯ ಮತ್ತು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಇವರ ಜಾತಕದಲ್ಲಿ ಗ್ರಹಮಾಲಿಕಾ ಯೋಗವಿದ್ದರೆ, ಈ ಗುಣಗಳು ದುಪ್ಪಟ್ಟಾಗುತ್ತವೆ. ಸರ್ಕಾರ, ಆಡಳಿತ, ರಾಜಕೀಯ ಅಥವಾ ದೊಡ್ಡ ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲಿ ಉನ್ನತ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ತಲುಪುವ ಅವಕಾಶ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಇವರ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಕ್ಕೆ ಮನ್ನಣೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ.
ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಹಠಾತ್ ಧನಲಾಭ, ಆಸ್ತಿ ಖರೀದಿ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಾಗಲಿದೆ. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಇವರ ಗೌರವ ಮತ್ತು ಪ್ರಭಾವ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ಈ ಯೋಗವು ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯವರನ್ನು 'ಮಹಾರಾಜ'ನಂತೆ ಬದುಕುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಮೀನ ರಾಶಿ
ಮೀನ ರಾಶಿಯವರು ಕರುಣೆ, ಕಲ್ಪನೆ ಮತ್ತು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಚಿಂತನೆ ಉಳ್ಳವರು. ಗ್ರಹಮಾಲಿಕಾ ಯೋಗವು ಇವರಿಗೆ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಒಳ್ಳೆಯ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಕಲೆ, ಸಂಗೀತ, ಸಾಹಿತ್ಯ, ಸಿನಿಮಾದಂತಹ ಸೃಜನಶೀಲ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಯಶಸ್ಸು ಕಾಣಬಹುದು. ವಿದೇಶಿ ಅವಕಾಶಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ, ಅಲ್ಲಿ ಹಣ ಸಂಪಾದಿಸುವ ಯೋಗವಿದೆ.
ಹಠಾತ್ ಧನಲಾಭ ಅಥವಾ ಹೊಸ ಆದಾಯದ ಮೂಲಗಳು ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗುತ್ತವೆ. ಇವರ ಒಳ್ಳೆಯ ಮನಸ್ಸು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಗೌರವವನ್ನು ತಂದುಕೊಡುತ್ತದೆ. ಈ ಯೋಗವು ಮೀನ ರಾಶಿಯವರ ಕನಸುಗಳನ್ನು ನನಸಾಗಿಸುವ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿ
ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯವರು ಆಳವಾದ ಚಿಂತನೆ ಮತ್ತು ದೃಢ ಮನಸ್ಸಿನವರು. ಇವರ ಜಾತಕದಲ್ಲಿ ಗ್ರಹಮಾಲಿಕಾ ಯೋಗವಿದ್ದರೆ, ಇವರ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವು ದೊಡ್ಡ ಶಕ್ತಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಹೂಡಿಕೆ, ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ, ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ನಂತಹ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯಿಂದ ವರ್ತಿಸಿದರೆ ಉತ್ತಮ ಲಾಭ ಗಳಿಸಬಹುದು.
ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಹಣದ ಹರಿವು ಅಥವಾ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿದ್ದ ಹಣ ಕೈಸೇರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ತಮ್ಮ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಮತ್ತು ಸರಿಯಾದ ನಿರ್ಧಾರಗಳಿಂದ ಇವರು ಪ್ರಭಾವಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಾರೆ. ಈ ಯೋಗವು ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ 'ಚಿನ್ನದ ನಿಧಿ'ಯಂತಹ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ತಂದುಕೊಡಬಹುದು.
ಮಕರ ರಾಶಿ
ಮಕರ ರಾಶಿಯವರು ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮ, ತಾಳ್ಮೆ ಮತ್ತು ಶಿಸ್ತಿಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿ. ಇವರ ಜಾತಕದಲ್ಲಿ ಗ್ರಹಮಾಲಿಕಾ ಯೋಗವಿದ್ದರೆ, ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲದ ಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ಬಾರಿಗೆ ಫಲ ಸಿಗಬಹುದು. ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಬಡ್ತಿ, ಸಂಬಳ ಹೆಚ್ಚಳ ಮತ್ತು ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳು ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತವೆ. ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಹೂಡಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ವಿಸ್ತರಣೆಗೆ ಇದು ಉತ್ತಮ ಸಮಯ. ಹಣಕಾಸಿನ ಸ್ಥಿತಿ ಸುಧಾರಿಸಿ, ಉಳಿತಾಯ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಮನೆ, ಜಮೀನು ಖರೀದಿಸುವ ಕನಸು ನನಸಾಗಬಹುದು. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಗೌರವ ಮತ್ತು ಪ್ರಭಾವ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಇವರ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಈ ಯೋಗವು ರಾಜಯೋಗದ ಫಲವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಗ್ರಹಮಾಲಿಕಾ ಯೋಗ ಯಾಕೆ ಮುಖ್ಯ?
ಗ್ರಹಮಾಲಿಕಾ ಯೋಗವು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಯೋಗವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಈ ಯೋಗವಿದ್ದ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲವೂ ತಾನಾಗಿಯೇ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ. ಜಾತಕದಲ್ಲಿನ ಇತರ ಗ್ರಹಗಳ ಸ್ಥಾನ, ದಶಾ-ಭುಕ್ತಿ ಮತ್ತು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಸ್ವಂತ ಪ್ರಯತ್ನವೂ ಅಷ್ಟೇ ಮುಖ್ಯ. ಸಿಂಹ, ವೃಶ್ಚಿಕ, ಮಕರ ಮತ್ತು ಮೀನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಈ ಯೋಗವು ವಿಶೇಷ ಫಲಗಳನ್ನು ನೀಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚಿದ್ದರೂ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಜೀವನವೂ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ಈ ಯೋಗವನ್ನು ಒಂದು 'ಅದೃಷ್ಟದ ಅವಕಾಶ' ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿ, ಅದನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವೇ ನಿಜವಾದ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತದೆ.