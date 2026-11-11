Astrology: ಪೂರ್ವ ಪುಣ್ಯ ಯೋಗದಿಂದ 4 ರಾಶಿಯ ಜನರು ಭರ್ಜರಿಯಾಗಿ ಆಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ!
ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಪೂರ್ವ ಪುಣ್ಯ ಯೋಗ ಜಾಗೃತವಾದಾಗ ಅದೃಷ್ಟವು ದಿಢೀರನೆ ಒಲಿಯುತ್ತದೆ. 2026ರ ನವೆಂಬರ್ ಹಾಗೂ ಡಿಸೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಗ್ರಹಗಳ ಚಲನೆಯಿಂದ 4 ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಭರ್ಜರಿ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭ ಹಾಗೂ ಆಸ್ತಿ ಯೋಗ ದೊರೆಯಲಿದೆ.
ಪೂರ್ವ ಪುಣ್ಯ ಯೋಗ ತರುವ ಭರ್ಜರಿ ಆರ್ಥಿಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳು!
ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಒಬ್ಬರ ಜಾತಕದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ವ ಪುಣ್ಯ ಯೋಗ ಜಾಗೃತವಾದಾಗ, ಇಷ್ಟು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಮಲಗಿದ್ದ ಅದೃಷ್ಟ ದಿಢೀರನೆ ಬಾಗಿಲು ತಟ್ಟುತ್ತದೆ. ಬಹಳ ದಿನಗಳಿಂದ ಎಷ್ಟೇ ಪ್ರಯತ್ನಪಟ್ಟರೂ ಮಾರಾಟವಾಗದ ಜಮೀನುಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೆಲೆಗೆ ಸೇಲ್ ಆಗುತ್ತವೆ.
ಕೈತಪ್ಪಿ ಹೋದ ಪೂರ್ವೀಕ ಆಸ್ತಿಗಳು ತಾವಾಗಿಯೇ ಒಲಿದು ಬರುತ್ತವೆ. ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ, ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಹಾಗೂ ಚಿನ್ನದ ಮೇಲಿನ ಹೂಡಿಕೆಗಳಿಂದ ದುಪ್ಪಟ್ಟು ಲಾಭ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, "ಇವರು ಮುಟ್ಟಿದ್ದೆಲ್ಲಾ ಚಿನ್ನವಾಗುವ" ಸುವರ್ಣ ಕಾಲವಿದು!
ಈ ಯೋಗ ಯಾವಾಗ ಶುರುವಾಗುತ್ತದೆ?
ಪ್ರಸ್ತುತ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ನವೆಂಬರ್ ಹಾಗೂ ಡಿಸೆಂಬರ್ 2026ರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸುವ ಪ್ರಮುಖ ಗ್ರಹಗಳ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದಲೇ ಈ ಪೂರ್ವ ಪುಣ್ಯ ಯೋಗವು ಸಂಪೂರ್ಣ ಫಲಗಳನ್ನು ನೀಡಲು ಶುರುಮಾಡಿದೆ.
ಮಂಗಳ - ಗುರು ಮತ್ತು ಕೇತುವಿನ ಸಂಚಾರ ಕಾಲ (ನವೆಂಬರ್ - ಡಿಸೆಂಬರ್ 2026): ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಮಂಗಳ ಹಾಗೂ ಕೇತುವಿನ ಪ್ರಬಲ ಸಂಯೋಗ, ಜೊತೆಗೆ ಧನುಸ್ಸು ಮತ್ತು ಸಿಂಹ ರಾಶಿಗಳ ನಡುವೆ ಇರುವ ಗುರುವಿನ ದೃಷ್ಟಿ ಸೇರಿ ಈ ಪೂರ್ವ ಪುಣ್ಯ ಸ್ಥಾನವನ್ನು (5ನೇ ಮನೆ) ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಜಾಗೃತಗೊಳಿಸುತ್ತಿವೆ.
ಬುಧ ವಕ್ರ ನಿವಾರಣೆ ಹಾಗೂ ಶುಕ್ರನ ಬದಲಾವಣೆ (ನವೆಂಬರ್ ಅಂತ್ಯದಿಂದ ಡಿಸೆಂಬರ್ 2026ರವರೆಗೆ): ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಗ್ರಹಗಳ ಚಲನೆಯಲ್ಲಾಗುವ ಬದಲಾವಣೆಗಳು, ಹಿಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನೆನೆಗುದಿಗೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದ ಆಸ್ತಿ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ ಪೂರ್ವ ಪುಣ್ಯದ ಫಲಗಳನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ಹೊರತರುತ್ತವೆ. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕೆಂದರೆ, ಈ 2026ರ ಕೊನೆಯ ಎರಡು ತಿಂಗಳುಗಳ (ನವೆಂಬರ್ ಮತ್ತು ಡಿಸೆಂಬರ್) ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಈ ಯೋಗದ ಪ್ರಭಾವ ಉತ್ತುಂಗದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ!
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ಯೋಗದ ತಿರುವು: ಪೂರ್ವ ಪುಣ್ಯ ಸ್ಥಾನವಾದ 5ನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಶುಭ ಗ್ರಹಗಳ ಪ್ರಭಾವ ಹೆಚ್ಚಾಗುವುದರಿಂದ, ನೀವು ಹಾಕುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹೆಜ್ಜೆಯೂ ಭಾರೀ ಆರ್ಥಿಕ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ತಂದುಕೊಡುತ್ತದೆ.
ಫಲಗಳು: ಸ್ವಂತ ಮನೆ ಖರೀದಿಸಬೇಕು ಎನ್ನುವ ನಿಮ್ಮ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳ ಕನಸು ಈ ಯೋಗದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ನನಸಾಗುತ್ತದೆ. ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಮತ್ತು ಭೂಮಿಯ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿರುವವರು ನಿರೀಕ್ಷೆಗೂ ಮೀರಿದ ದೊಡ್ಡ ಡೀಲ್ಗಳನ್ನು ಪಡೆದು ಭರ್ಜರಿ ಲಾಭ ನೋಡುತ್ತಾರೆ. ಕೃಷಿ ಜಮೀನುಗಳು ಅಥವಾ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುವ ಯೋಗ ಕೂಡಿಬರುತ್ತದೆ.
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ಯೋಗದ ತಿರುವು: ಪೂರ್ವ ಪುಣ್ಯ ಯೋಗದ ಬಲದಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಹಣಕಾಸಿನ ಸ್ಥಾನ ಹಾಗೂ ಧನ ಸ್ಥಾನ ಬಲಗೊಂಡು ಅசைக்கಲಾಗದ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತದೆ.
ಫಲಗಳು: ಇಷ್ಟು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಸಾಲಗಳೆಲ್ಲವೂ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತೀರುತ್ತವೆ. ಜಮೀನು ಹಾಗೂ ಕಟ್ಟಡಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡುವ ಹೂಡಿಕೆಗಳು ನಿಮಗೆ ಜೀವಮಾನವಿಡೀ ಬತ್ತದ ಆದಾಯವನ್ನು ತಂದುಕೊಡುತ್ತವೆ. ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಗಳು ಹಾಗೂ ಹೊಸ ನಿವೇಶನಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಸೆಟಲ್ ಆಗುತ್ತೀರಿ.
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ಯೋಗದ ತಿರುವು: ನಿಮ್ಮ ರಾಶ್ಯಾಧಿಪತಿ ಹಾಗೂ 5ನೇ ಅಧಿಪತಿಯ ತ್ರಿಕೋಣ ಸಂಯೋಗವು ಪೂರ್ವ ಪುಣ್ಯದ ಅಲೆಗಳನ್ನು ಹತ್ತುಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.
ಫಲಗಳು: ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ದಾರಿಗಳಿಂದ ದಿಢೀರ್ ಹಣದ ಹರಿವು, ಹಾಗೂ ಚಿನ್ನಾಭರಣಗಳು, ಬೆಲೆಬಾಳುವ ಆಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುವ ಅವಕಾಶ ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತದೆ. ಹಳೆಯ ಹೂಡಿಕೆಗಳಿಂದ ಬಂದ ಲಾಭವನ್ನು ಬಳಸಿ ಹೊಸ ಮನೆಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಲು ಶುರುಮಾಡುತ್ತೀರಿ. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಅಂತಸ್ತು ಹಾಗೂ ಅಧಿಕಾರಯುತ ಆಸ್ತಿಗಳ ಗಳಿಕೆ ಎಷ್ಟೋ ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.
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ಯೋಗದ ತಿರುವು: ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿಗೆ ಪೂರ್ವ ಪುಣ್ಯ ಸ್ಥಾನದ ಅಧಿಪತಿಯಾದ ಮಂಗಳ ಹಾಗೂ ಗುರುವಿನ ಶುಭ ದೃಷ್ಟಿಗಳು ಒಂದಾಗುವುದರಿಂದ, ಪೂರ್ವ ಪುಣ್ಯ ಯೋಗವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಶುರುವಾಗುತ್ತದೆ.
ಫಲಗಳು: ಹಿರಿಯರ ಪೂರ್ವೀಕ ಆಸ್ತಿಗಳು ಯಾವುದೇ ಅಡೆತಡೆಯಿಲ್ಲದೆ ನಿಮ್ಮ ಕೈಸೇರುತ್ತವೆ. ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿದ್ದ ಜಮೀನು ವಿವಾದಗಳು ಹಾಗೂ ಕೋರ್ಟ್ ಕೇಸ್ಗಳು ನಿಮ್ಮ ಪರವಾಗಿ ಇತ್ಯರ್ಥಗೊಂಡು, ಕೋಟಿಗಟ್ಟಲೆ ಪರಿಹಾರ ಅಥವಾ ಆಸ್ತಿಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ. ಹೊಸ ನಿವೇಶನಗಳು ಹಾಗೂ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿ ಆಸ್ತಿ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೀರಿ.
Disclaimer: ಇದು ಅಂತರ್ಜಾಲದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ಇದನ್ನು ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ ದೃಢೀಕರಿಸುವದಿಲ್ಲ.