ಇಂದಿನಿಂದ ನಾಲ್ಕು ರಾಶಿಗಳ ಮೇಲೆ ಗುರುವಿನ ಕೃಪೆ; ಏನೆಲ್ಲಾ ಅದೃಷ್ಟ ದೊರೆಯಲಿದೆ ಗೊತ್ತಾ?
ನವೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಮಂಗಳ, ಬುಧ ಮತ್ತು ಶುಕ್ರ ಗ್ರಹಗಳ ಚಲನೆಯಿಂದಾಗಿ ಕೆಲವು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟ ಒಲಿಯಲಿದೆ. ಆರ್ಥಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ಹೊಸ ಉದ್ಯೋಗ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ಲಾಭದ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳಿವೆ.
ನವೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಮಂಗಳ, ಬುಧ ಹಾಗೂ ಶುಕ್ರ ಗ್ರಹಗಳ ಚಲನೆ
ಗ್ರಹಗಳ ಸಂಚಾರದಲ್ಲಿನ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಒಬ್ಬರ ಜೀವನದ ಮೇಲೆ ವಿವಿಧ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಬೀರುತ್ತವೆ ಎನ್ನುವುದು ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳ ನಂಬಿಕೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ, ಗುರುವು ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಮತ್ತು ನವೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಮಂಗಳ, ಬುಧ ಹಾಗೂ ಶುಕ್ರ ಗ್ರಹಗಳ ಚಲನೆಯಲ್ಲಿನ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿವೆ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ, ಕೆಲವು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಬಹಳ ದಿನಗಳಿಂದ ತಡೆಹಿಡಿಯಲಾಗಿದ್ದ ಹಣ ಕೈಸೇರಲಿದೆ, ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು ಅರಸಿ ಬರಲಿವೆ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ಲಾಭ ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ ಎಂದು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಹೇಳುತ್ತದೆ.
ವೃಶ್ಚಿಕ (Scorpio)
ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿಯ ಅವಕಾಶಗಳು ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಲಿವೆ. ಗುರುವು ಹತ್ತನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸುವುದು ವೃತ್ತಿ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಅನುಕೂಲಕರ ಎಂದು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಹಣಕಾಸು
- ವ್ಯಾಪಾರದ ಮೂಲಕ ಆದಾಯ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ.
- ಹೊಸ ವ್ಯಾಪಾರ ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಗಲಿವೆ.
- ಬಹಳ ದಿನಗಳಿಂದ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿದ್ದ ಹಣ ಕೈಸೇರಬಹುದು.
- ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಆದಾಯ ಗಳಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಲಿವೆ.
ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗ
ಕೆಲಸ ಹುಡುಕುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಕಂಪನಿಗಳಿಂದ ಕರೆಗಳು ಬರಬಹುದು. ಈಗಾಗಲೇ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ ಬಡ್ತಿ, ಸಂಬಳ ಹೆಚ್ಚಳ ಅಥವಾ ಹೊಸ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು ಸಿಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.
ಸ್ವಂತ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡುವವರು ಹೊಸ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಆರಂಭಿಸಬಹುದು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ, ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ದಿನಗಳಿಂದ ನಿರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಪ್ರಗತಿ ಕಂಡುಬರಲಿದೆ.
ಕುಟುಂಬ
ಕುಟುಂಬಸ್ಥರ ಬೆಂಬಲವು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಸಂತೋಷ ನೀಡಲಿದೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಶುಭ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಮಾತುಕತೆಗಳು ನಡೆಯಬಹುದು. ಪ್ರಮುಖ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರ ಸಲಹೆ ಪಡೆಯುವುದು ಉತ್ತಮ.
ಮೇಷ (Aries)
ಮೇಷ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಈ ಅವಧಿಯು ಹೊಸ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಿಗೆ ದಾರಿಯಾಗಲಿದೆ. ಗುರುವಿನ ಸಂಚಾರವು ಐದನೇ ಮನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಉತ್ತಮ ಫಲಗಳನ್ನು ನೀಡಲಿದೆ ಎಂದು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.
ಹಣಕಾಸು
- ಬಹಳ ದಿನಗಳಿಂದ ಬಾರದೇ ಇದ್ದ ಹಣ ಕೈಸೇರುವ ಅವಕಾಶಗಳು ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಲಿವೆ.
- ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಆದಾಯದ ಮೂಲಗಳು ಅರಸಿ ಬರಲಿವೆ.
- ಉಳಿತಾಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಆಲೋಚನೆ ಬರುತ್ತದೆ.
- ಕುಟುಂಬದ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿ ಸುಧಾರಿಸಲು ಉತ್ತಮ ವಾತಾವರಣ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಲಿದೆ.
ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗ
ಕೆಲಸ ಹುಡುಕುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ ಹೊಸ ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶಗಳು ಸಿಗಲಿವೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು ಅಥವಾ ಬಡ್ತಿ ಸಿಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಸ್ವಂತ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡುವವರು ಹೊಸ ಗ್ರಾಹಕರನ್ನು ಸೆಳೆಯಲು ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರ ವಿಸ್ತರಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬಹುದು.
ಕುಟುಂಬ
ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿದ್ದ ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ದೂರವಾಗಿ ಸಂತೋಷದ ವಾತಾವರಣ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಲಿದೆ. ಮಕ್ಕಳ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸಿಹಿಸುದ್ದಿ ಸಿಗಲಿದೆ.
ಧನುಸ್ಸು (Sagittarius)
ಧನುಸ್ಸು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಗುರುವು ಒಂಬತ್ತನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸುವುದರಿಂದ ಅದೃಷ್ಟ, ಭಾಗ್ಯ, ಆಧ್ಯಾತ್ಮ ಮತ್ತು ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಶುಭ ಫಲಗಳು ಸಿಗಲಿವೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
ಹಣಕಾಸು
- ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಧನಲಾಭದ ಅವಕಾಶಗಳು ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಲಿವೆ.
- ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವ್ಯಾಪಾರ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿ ಕಾಣಬಹುದು.
- ಹೊಸ ಹೂಡಿಕೆಯ ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಗಲಿವೆ.
- ಆದಾಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಯೋಜನೆಗಳು ಕೈಗೂಡಲಿವೆ.
ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗ
ಕೆಲಸಕ್ಕಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಗಲಿವೆ. ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಇಚ್ಛಿಸುವವರಿಗೆ ಶುಭ ಸುದ್ದಿಗಳು ಬರಬಹುದು. ಈಗಾಗಲೇ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡುತ್ತಿರುವವರು ತಮ್ಮ ಉದ್ಯಮವನ್ನು ಮುಂದಿನ ಹಂತಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುವ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು.
ಮೇಲಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಅನುಭವಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಸಿಗಲಿದೆ. ಹೊಸ ಕೌಶಲ್ಯಗಳನ್ನು ಕಲಿಯುವ ಮೂಲಕ ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಮುನ್ನಡೆಯಲು ಅವಕಾಶಗಳು ಒದಗಿಬರಲಿವೆ.
ಕುಟುಂಬ
ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷದ ವಾತಾವರಣ ಇರಲಿದೆ. ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಪ್ರವಾಸಗಳನ್ನು ಮಾಡುವ ಅವಕಾಶ ಸಿಗಬಹುದು. ಬಹಳ ದಿನಗಳಿಂದ ಮುಂದೂಡಲ್ಪಡುತ್ತಿದ್ದ ಶುಭ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮತ್ತೆ ಆರಂಭಿಸಬಹುದು.
ಸಿಂಹ (Leo)
ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಗುರುವು ತಮ್ಮದೇ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸುವುದು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಮುಖ ಘಟನೆಯಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ, ನಾಯಕತ್ವದ ಗುಣ ಮತ್ತು ಹೊಸ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ.
ಹಣಕಾಸು
- ಆದಾಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಹೊಸ ದಾರಿಗಳು ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳಲಿವೆ.
- ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಒಪ್ಪಂದಗಳು ಸಿಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
- ಬಹಳ ದಿನಗಳಿಂದ ನಿರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಆರ್ಥಿಕ ಸಹಾಯ ಸಿಗಲಿದೆ.
- ಆರ್ಥಿಕ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸಲು ಸೂಕ್ತ ಸಮಯ ಒದಗಿಬರಲಿದೆ.
ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗ
ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕೌಶಲ್ಯಗಳಿಗೆ ಮನ್ನಣೆ ಸಿಗಲಿದೆ. ಮೇಲಧಿಕಾರಿಗಳ ಬೆಂಬಲದ ಜೊತೆಗೆ ಹೊಸ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು ಸಹ ಅರಸಿ ಬರಲಿವೆ. ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರಿಗೆ ಹೊಸ ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರ ವಿಸ್ತರಣೆಯ ಆಲೋಚನೆಗಳು ಮೂಡಲಿವೆ.
ವಿಶೇಷವಾಗಿ, ನವೆಂಬರ್ 12ರಂದು ಮಂಗಳ ಸಿಂಹ ರಾಶಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುವುದರಿಂದ ನಾಯಕತ್ವದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯ ವೇಗ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ. ಆದರೆ, ಅವಸರದ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು.
ಕುಟುಂಬ
ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷದ ಘಟನೆಗಳು ನಡೆಯಲಿವೆ. ಸಂಬಂಧಿಕರ ಬೆಂಬಲ ಸಿಗಲಿದೆ. ಬಹಳ ದಿನಗಳಿಂದ ಅಂದುಕೊಂಡಿದ್ದ ಶುಭ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ಅವಕಾಶ ಒದಗಿಬರಲಿದೆ.
ನವೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳ ಗ್ರಹಗತಿಗಳ ವಿಶೇಷತೆಗಳೇನು?
ಗುರು: ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ.
ಶನಿ: ಮೀನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಹಿಮ್ಮುಖ ಚಲನೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ (ವಕ್ರ ಸ್ಥಿತಿ).
ಬುಧ: ತುಲಾ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಹಿಮ್ಮುಖ ಚಲನೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ.
ಶುಕ್ರ: ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಹಿಮ್ಮುಖ ಚಲನೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ.
ಮಂಗಳ: ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ನವೆಂಬರ್ 12ರಂದು ಸಿಂಹ ರಾಶಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಾನೆ.
ವಿಶೇಷವಾಗಿ, ನವೆಂಬರ್ 13ರಂದು ಬುಧನ ವಕ್ರ ನಿವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ನವೆಂಬರ್ 14ರಂದು ಶುಕ್ರನ ವಕ್ರ ನಿವೃತ್ತಿ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಮುಖ ಬದಲಾವಣೆಗಳಾಗಿವೆ.
ಈ 4 ರಾಶಿಯವರು ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಅಂಶಗಳು
ಆದಾಯ ಹೆಚ್ಚಾದರೂ ಅನಗತ್ಯ ಖರ್ಚುಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಿ.
ಅವಸರಪಟ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಹೂಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಡಿ.
ಹೊಸ ವ್ಯಾಪಾರ ಆರಂಭಿಸುವ ಮುನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಯೋಜನೆ ಅತ್ಯಗತ್ಯ.
ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶಗಳನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಿರುವವರು ನಿರಂತರ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತಲೇ ಇರಿ.
ಕುಟುಂಬದ ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ತಾಳ್ಮೆ ಮತ್ತು ತಿಳುವಳಿಕೆ ಇರಲಿ.
ಸೂಚನೆ: ಇವು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ನಂಬಿಕೆಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲಿನ ಸಾಮಾನ್ಯ ರಾಶಿ ಫಲಗಳಷ್ಟೇ. ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಸಾಬೀತಾದ ಪುರಾವೆಗಳಿಲ್ಲ. ವ್ಯಕ್ತಿಯ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜಾತಕ, ಲಗ್ನ, ದಶಾ ಭುಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಗ್ರಹಗತಿಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಫಲಗಳು ಬದಲಾಗಬಹುದು.