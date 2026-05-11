ಬುಧ ಮಹಾ ಸಂಚಾರದಿಂದ ಈ 4 ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಕುಬೇರ ಯೋಗ, ಇನ್ಮುಂದೆ ಫುಲ್ ದುಡ್ಡಿನ ಸುರಿಮಳೆ!
Mercury Transit 2026: ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ಬುಧ ಗ್ರಹ ಒಂದೇ ವಾರದಲ್ಲಿ 3 ಪ್ರಮುಖ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಇದರಿಂದ 4 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ರಾಜಯೋಗ ಶುರುವಾಗಲಿದೆ. ಆ ರಾಶಿಗಳು ಯಾವುವು? ಇಲ್ಲಿದೆ ಮಾಹಿತಿ.
ಬುಧ ಮಹಾ ಸಂಚಾರ 2026
ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಬುಧನನ್ನು ಗ್ರಹಗಳ ರಾಜಕುಮಾರ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಬುಧ ಗ್ರಹವು ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ, ಸಂವಹನ ಕೌಶಲ್ಯ, ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕರುಣಿಸುತ್ತಾನೆ. ಮಿಥುನ ಮತ್ತು ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯ ಅಧಿಪತಿಯಾದ ಬುಧ, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ 21 ದಿನಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ತನ್ನ ಸ್ಥಾನ ಬದಲಿಸುತ್ತಾನೆ.
ಈ ಮೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ, ಬುಧ ಒಂದೇ ವಾರದಲ್ಲಿ ಮೂರು ಪ್ರಮುಖ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಮೇ 7 ರಂದು ಭರಣಿ ನಕ್ಷತ್ರ, ಮೇ 13 ರಂದು ಕೃತ್ತಿಕಾ ನಕ್ಷತ್ರಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಮೇ 15 ರಂದು ಮೇಷ ರಾಶಿಯಿಂದ ವೃಷಭ ರಾಶಿಗೆ ಸಾಗಲಿದ್ದಾನೆ. ಈ ಬದಲಾವಣೆಗಳು 12 ರಾಶಿಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿದರೂ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ 4 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಭರ್ಜರಿ ಲಾಭ ಸಿಗಲಿದೆ. ಆ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ನೋಡೋಣ.
ವೃಷಭ ರಾಶಿ
ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಈ ಬುಧ ಸಂಚಾರವು ಒಂದು ವರದಾನವಾಗಿದೆ. ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿನ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ದೂರವಾಗುತ್ತವೆ. ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯೊಂದಿಗಿನ ಮನಸ್ತಾಪಗಳು ಬಗೆಹರಿದು, ಸಂಬಂಧ ಗಟ್ಟಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಜಂಟಿ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ದುಪ್ಪಟ್ಟು ಲಾಭ ಸಿಗಲಿದೆ.
ಹೊಸ ಆದಾಯದ ಮೂಲಗಳು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತವೆ. ಹಲವು ಮೂಲಗಳಿಂದ ಹಣದ ಹರಿವು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಬುಧವಾರದಂದು ಹಸುವಿಗೆ ಗರಿಕೆ ಹುಲ್ಲು ಅಥವಾ ಹಸಿರು ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ತಿನ್ನಿಸುವುದರಿಂದ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಕಟಾಕ್ಷ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗುತ್ತದೆ.
ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿ
ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಹಣದ ಹರಿವು ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಸಮಯವಿದು. ಅನಗತ್ಯ ಖರ್ಚುಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ, ದೀರ್ಘಕಾಲದಿಂದ ಯೋಜಿಸಿದಂತೆ ಹಣವನ್ನು ಉಳಿತಾಯ ಮಾಡುತ್ತೀರಿ. ಹೊಸ ಸ್ಟಾರ್ಟ್-ಅಪ್ ಅಥವಾ ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಇದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸಮಯ.
ಹಳೆಯ ಸಾಲಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತಿ ಸಿಗಲಿದೆ. ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ದೂರವಾಗಿ, ಚೈತನ್ಯದಿಂದ ಇರುತ್ತೀರಿ. ಪ್ರತಿದಿನ ಅಥವಾ ಬುಧವಾರದಂದು 'ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮ' ಕೇಳಿ ಅಥವಾ ಪಠಿಸಿ. ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿದ್ದರೆ "ಓಂ ನಮೋ ನಾರಾಯಣಾಯ" ಮಂತ್ರವನ್ನು 108 ಬಾರಿ ಜಪಿಸಿ. ಇದು ಅನಗತ್ಯ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವೆಚ್ಚಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ, ಉಳಿತಾಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.
ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿ
ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯ ಅಧಿಪತಿಯೇ ಬುಧನಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಈ ಸಂಚಾರವು ನಿಮಗೆ ಮಾನಸಿಕ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡುವ ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಗಬಹುದು. ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರತಿಭೆಗೆ ತಕ್ಕ ಮನ್ನಣೆ ಸಿಗಲಿದೆ. ನಿಂತುಹೋಗಿದ್ದ ಕೆಲಸಗಳು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ.
ಶೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಅಥವಾ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಹಳೆಯ ಹೂಡಿಕೆಗಳು ಈಗ ಉತ್ತಮ ಲಾಭ ನೀಡುತ್ತವೆ. ಬಡ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಪುಸ್ತಕ, ಪೆನ್ ಅಥವಾ ನೋಟ್ಬುಕ್ಗಳನ್ನು ದಾನ ಮಾಡಿ. ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ನೀವು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ನಿರ್ಧಾರಗಳು ದೊಡ್ಡ ಲಾಭವನ್ನು ತಂದುಕೊಡುತ್ತವೆ.
ಕುಂಭ ರಾಶಿ
ಕುಂಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಇದೊಂದು ಸುವರ್ಣಕಾಲವೆಂದೇ ಹೇಳಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿವಂತ ನಿರ್ಧಾರಗಳಿಂದ ದೊಡ್ಡ ಲಾಭ ಗಳಿಸುವ ಅವಕಾಶವಿದೆ. ಸಹೋದರರೊಂದಿಗಿನ ಬಾಂಧವ್ಯ ಗಟ್ಟಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಶುಭ ಕಾರ್ಯಗಳು ನಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.
ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸವನ್ನು ಧೈರ್ಯದಿಂದ ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸುತ್ತೀರಿ. ನಿಮ್ಮ ಮಾತಿನ ಚಾತುರ್ಯದಿಂದ ಕಷ್ಟದ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಸಾಧಿಸುತ್ತೀರಿ. ಬುಧವಾರದಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಹತ್ತಿರದ ವಿಷ್ಣು ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ತುಳಸಿ ಮಾಲೆಯನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಿ. ಹೂಡಿಕೆಗಳಿಂದ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಲಾಭ ಸಿಗಲಿದೆ.