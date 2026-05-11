Daily Horoscope: ಇಂದು 7 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟ ಯೋಗ, ಇವತ್ತಿನ ನಿಮ್ಮ ದಿನ ಹೇಗಿರಲಿದೆ?
ಮೇ 11, 2026, ಸೋಮವಾರದ ದಿನದ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ ಇಲ್ಲಿದೆ. ಇಂದಿನ ಗ್ರಹಗತಿಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲಾ 12 ರಾಶಿಗಳ ಫಲಾಫಲ ಹೇಗಿರಲಿದೆ? ನಿಮ್ಮ ದಿನವನ್ನು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡುವ ಮುನ್ನ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ.
ಮೇಷ ರಾಶಿ
ಇಂದು ನಿಮಗೆ ಉತ್ಸಾಹದ ದಿನ. ನಿಂತು ಹೋಗಿದ್ದ ಕೆಲಸಗಳು ವೇಗ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲಿವೆ. ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ ಮನ್ನಣೆ ಸಿಗಲಿದೆ.
- ಅದೃಷ್ಟ ಸಂಖ್ಯೆ: 9
- ಅದೃಷ್ಟದ ಬಣ್ಣ: ಕಡು ಕೆಂಪು
- ಪರಿಹಾರ: ಮುರುಗನ್ ದೇವರಿಗೆ ಕೆಂಪು ಕಣಗಿಲೆ ಹೂವನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಿ ಪೂಜಿಸಿ.
ವೃಷಭ ರಾಶಿ
ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿ ಸ್ಥಿರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ಗೊಂದಲಗಳು ಬಗೆಹರಿಯಲಿವೆ. ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಹಿಡಿತವಿರಲಿ. ಅನಗತ್ಯ ಪ್ರಯಾಣಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ.
- ಅದೃಷ್ಟ ಸಂಖ್ಯೆ: 6
- ಅದೃಷ್ಟದ ಬಣ್ಣ: ಬಿಳಿ
- ಪರಿಹಾರ: ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅಷ್ಟೋತ್ತರವನ್ನು ಪಠಿಸುವುದರಿಂದ ಉತ್ತಮ ಫಲ ಸಿಗಲಿದೆ.
ಮಿಥುನ ರಾಶಿ
ಹೊಸ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಿಗೆ ಇದು ಉತ್ತಮ ದಿನ. ಸರಿಯಾದ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸ್ನೇಹಿತರ ಸಹಾಯ ಸಿಗಲಿದೆ. ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಲಾಭ ಗಳಿಸುವಿರಿ. ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನವಿರಲಿ.
- ಅದೃಷ್ಟ ಸಂಖ್ಯೆ: 5
- ಅದೃಷ್ಟದ ಬಣ್ಣ: ಹಸಿರು
- ಪರಿಹಾರ: ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮವನ್ನು ಕೇಳಿ ಅಥವಾ ಪಠಿಸಿ.
ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿ
ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಸಂತೋಷ ನೀಡುವ ಸುದ್ದಿ ಕೇಳುವಿರಿ. ತಾಯಿಯ ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಣೆ ಕಂಡುಬರಲಿದೆ. ಬಾಕಿ ಇದ್ದ ಹಣ ನಿಮ್ಮ ಕೈ ಸೇರಲಿದೆ.
- ಅದೃಷ್ಟ ಸಂಖ್ಯೆ: 2
- ಅದೃಷ್ಟದ ಬಣ್ಣ: ಬಿಳಿ
- ಪರಿಹಾರ: ಶಿವನಿಗೆ ಕ್ಷೀರಾಭಿಷೇಕ ಮಾಡುವುದು ವಿಶೇಷ ಫಲ ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಸಿಂಹ ರಾಶಿ
ನೀವು ಧೈರ್ಯ ಮತ್ತು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೀರಿ. ಸಹೋದರರಿಂದ ಲಾಭವಾಗಲಿದೆ. ಸರ್ಕಾರಿ ಮೂಲಗಳಿಂದ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಸಹಾಯ ಸಿಗಲಿದೆ.
- ಅದೃಷ್ಟ ಸಂಖ್ಯೆ: 1
- ಅದೃಷ್ಟದ ಬಣ್ಣ: ಕಿತ್ತಳೆ
- ಪರಿಹಾರ: ಆದಿತ್ಯ ಹೃದಯವನ್ನು ಪಠಿಸಿ.
ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿ
ಇಂದು ಖರ್ಚುಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. ಯೋಜನಾಬದ್ಧವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದು ಅಗತ್ಯ. ಪತಿ-ಪತ್ನಿಯರ ನಡುವೆ ಬಾಂಧವ್ಯ ಹೆಚ್ಚಲಿದೆ. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಗೌರವ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.
- ಅದೃಷ್ಟ ಸಂಖ್ಯೆ: 5
- ಅದೃಷ್ಟದ ಬಣ್ಣ: ತಿಳಿ ಹಸಿರು
- ಪರಿಹಾರ: ತುಳಸಿ ಗಿಡಕ್ಕೆ ನೀರು ಹಾಕಿ ಪೂಜಿಸಿ.
ತುಲಾ ರಾಶಿ
ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಲಾಭ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ. ಹೊಸ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ಇದು ಅನುಕೂಲಕರ ದಿನ. ಕಲಾ ವಲಯದವರಿಗೆ ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳು ಹುಡುಕಿ ಬರಲಿವೆ. ಔತಣಕೂಟಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವಿರಿ.
- ಅದೃಷ್ಟ ಸಂಖ್ಯೆ: 7
- ಅದೃಷ್ಟದ ಬಣ್ಣ: ನೀಲಿ
- ಪರಿಹಾರ: ಬಡ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅನ್ನದಾನ ಮಾಡಿ.
ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿ
ಉದ್ಯೋಗಾಕಾಂಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿ ಸಿಗಲಿದೆ. ಮೇಲಧಿಕಾರಿಗಳ ಬೆಂಬಲ ದೊರೆಯಲಿದೆ. ಹಳೆಯ ಸಾಲಗಳು ವಸೂಲಾಗಲಿವೆ. ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಒಲವು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.
- ಅದೃಷ್ಟ ಸಂಖ್ಯೆ: 3
- ಅದೃಷ್ಟದ ಬಣ್ಣ: ಕೆಂಪು
- ಪರಿಹಾರ: ಹನುಮಾನ್ ಚಾಲೀಸಾ ಪಠಿಸುವುದರಿಂದ ಧೈರ್ಯ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ.
ಧನು ರಾಶಿ
ತಂದೆಯೊಂದಿಗಿನ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಬಗೆಹರಿಯಲಿವೆ. ಬಹುದಿನಗಳ ಕನಸುಗಳು ನನಸಾಗಲಿವೆ. ವಿದೇಶಿ ಪ್ರಯಾಣದ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಲಿವೆ.
- ಅದೃಷ್ಟ ಸಂಖ್ಯೆ: 9
- ಅದೃಷ್ಟದ ಬಣ್ಣ: ಹಳದಿ
- ಪರಿಹಾರ: ಗುರು ದಕ್ಷಿಣಾಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ಪೂಜಿಸಿ.
ಮಕರ ರಾಶಿ
ವಾಹನ ಚಲಾಯಿಸುವಾಗ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಅಗತ್ಯ. ಇತರರ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ತಲೆಹಾಕಬೇಡಿ. ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಒತ್ತಡ ಹೆಚ್ಚಾದರೂ, ಅದನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವಿರಿ.
- ಅದೃಷ್ಟ ಸಂಖ್ಯೆ: 8
- ಅದೃಷ್ಟದ ಬಣ್ಣ: ಕಡು ನೀಲಿ
- ಪರಿಹಾರ: ಶನಿವಾರ ಕಾಗೆಗೆ ಎಳ್ಳು ಬೆರೆಸಿದ ಅನ್ನವನ್ನು ಇಡಿ.
ಕುಂಭ ರಾಶಿ
ಜೀವನ ಸಂಗಾತಿಯ ಸಹಕಾರ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನೆಮ್ಮದಿ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಪ್ರಗತಿ ಕಾಣುವಿರಿ. ನಿಂತುಹೋಗಿದ್ದ ಶುಭ ಕಾರ್ಯಗಳು ಮತ್ತೆ ಆರಂಭವಾಗಲಿವೆ.
- ಅದೃಷ್ಟ ಸಂಖ್ಯೆ: 4
- ಅದೃಷ್ಟದ ಬಣ್ಣ: ಬೂದು ಬಣ್ಣ
- ಪರಿಹಾರ: ಗಣಪತಿಗೆ ಗರಿಕೆ ಹುಲ್ಲನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಿ ಪೂಜಿಸಿ.
ಮೀನ ರಾಶಿ
ಶತ್ರುಗಳು ದೂರ ಸರಿಯುತ್ತಾರೆ. ಸಾಲದ ಬಾಧೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಲಿದೆ. ನೀವು ಚುರುಕಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸುವಿರಿ. ಸಂಬಂಧಿಕರ ಆಗಮನದಿಂದ ಸಂತೋಷ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ.
- ಅದೃಷ್ಟ ಸಂಖ್ಯೆ: 3
- ಅದೃಷ್ಟದ ಬಣ್ಣ: ಚಿನ್ನದ ಬಣ್ಣ
- ಪರಿಹಾರ: ಹಸುವಿಗೆ ಅಗಸೆ ಸೊಪ್ಪನ್ನು ನೀಡಿ.
ಹಕ್ಕುತ್ಯಾಗ
ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾದ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಹಿತಿಯು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳು, ಧಾರ್ಮಿಕ ಗ್ರಂಥಗಳು ಮತ್ತು ಪಂಚಾಂಗವನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ಇದನ್ನು ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್ ಪರಿಶೀಲಿಸಿಲ್ಲ. ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ. ಇದರ ನಿಖರತೆ, ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹತೆ ಮತ್ತು ಪರಿಣಾಮಗಳಿಗೆ ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಜವಾಬ್ದಾರನಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ.