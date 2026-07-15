ಜುಲೈ 25ರಂದು ಬುಧೋದಯ: 5 ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ತೆರೆಯಲಿದೆ ಅದೃಷ್ಟದ ಬಾಗಿಲು, ಕೈ ತುಂಬಾ ಸಿಗಲಿದೆ ಹಣ
ಜುಲೈ 25ರಂದು ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಬುಧನ ಉದಯವು ಐದು ರಾಶಿಗಳ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ತರಲಿದೆ. ಈ ಚಲನೆಯು 5 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿರತೆ, ವೃತ್ತಿ ಪ್ರಗತಿ, ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ನೆಮ್ಮದಿಯನ್ನು ತರಲಿದೆ.
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Image Credit : Gemini
ಜುಲೈ 25ರಿಂದ ನೆಮ್ಮದಿ, ಹಣ, ಉಲ್ಲಾಸ
ಜುಲೈ 25ರಂದು ಬುಧ ಗ್ರಹ ತನ್ನದೇ ರಾಶಿಯಾದ ಮಿಥುನದಲ್ಲಿ ಉದಯಿಸಲಿದ್ದಾನೆ. ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ನಂಬಿಕೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಇದು ಚಲನೆ ಅನೇಕ ರಾಶಿಚಕ್ರಗಳ ಮೇಲೆ ನೇರ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಬುಧ ಗ್ರಹನನ್ನು ಶಿಕ್ಷಣ, ವ್ಯವಹಾರ, ಬುದ್ದಿವಂತಿಕೆ, ಸಂವಹನದ ಅಂಶವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಚಲನೆಯಿಂದ ಐದು ರಾಶಿಗಳ ಜೀವನದ ಮೇಲೆ ಗಮನಾರ್ಹ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ತರಲಿದೆ.
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ಮಿಥುನ ರಾಶಿ
- ದೀರ್ಘಕಾಲದಿಂದ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿರುವ ಕೆಲಸಗಳು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ, ಈ ಹಿಂದೆ ಬರಬೇಕಿರುವ ಹಣ ಬರಲಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿರತೆ ಉಂಟಾಗಲಿದೆ.
- ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿ, ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳು ಒದಗಿ ಬರಲಿವೆ.
- ಹೊಸ ಆದಾಯದ ಮೂಲಗಳ ವೃದ್ಧಿ
- ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮತ್ತು ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು, ಅಧ್ಯಯನದಲ್ಲಿ ಏಕಾಗ್ರತೆ ಹೆಚ್ಚಳ
- ಕುಟುಂಬದಿಂದ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಬೆಂಬಲ ಮತ್ತು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಗೌರವ ಹೆಚ್ಚಳ
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Image Credit : OTHERS
ಕನ್ತಾ ರಾಶಿ
- ಖಾಸಗಿ-ಸರ್ಕಾರಿ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಬಡ್ತಿ, ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಗುರುತು, ವೃತ್ತಿ ಪ್ರಗತಿಗೆ ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಗಲಿವೆ.
- ದೀರ್ಘಕಾಲದಿಂದ ಹಿಡಿದಿಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದ ಹಣ ಮರಳಿ ಬರಲಿದೆ.
- ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ನಿರ್ಧಾರಗಳು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ನೀಡಲಿವೆ.
- ಸಂಗಾತಿಯಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬೆಂಬಲ ಸಿಗಲಿದ್ದು, ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ನೆಮ್ಮದಿ ಇರಲಿದೆ.
- ಅನಗತ್ಯವಾದ ಖರ್ಚುಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಡಿ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಾಡುವ ಉಳಿತಾಯ ಲಾಭವಾಗಲಿದೆ.
- ನಿಮ್ಮ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬದವರ ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಣೆ
- ಮೊದಲಿಗಿಂತ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸುಧಾರಣೆ
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Image Credit : OTHERS
ತುಲಾ ರಾಶಿ
- ಉದ್ಯೋಗ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದು ಒಳ್ಳೆಯ ಸಮಯ ಮತ್ತು ಹೊಸ ಆಯ್ಕೆಗಳು ನಿಮ್ಮದಾಗಲಿವೆ.
- ವ್ಯಾಪಾರಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಒಪ್ಪಂದ ಮತ್ತು ವಿಸ್ತರಣೆ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು, ಹೊಸ ಪಾಲುದಾರರ ಆಗಮನದಿಂದ ಲಾಭದ ಪ್ರಮಾಣ ಹೆಚ್ಚಳ
- ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಶುಭ ಸುದ್ದಿ
- ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಪರಿಹಾರದಿಂದ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನೆಮ್ಮದಿ
- ಅನುಭವಿಗಳು ನೀಡುವ ಸಲಹೆಗಳಿಂದ ನೆರವು ಸಿಗಲಿದೆ.
- ಚಿಂತನಶೀಲದ ನಿರ್ಧಾರಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ಲಾಭವನ್ನು ನೀಡಲಿವೆ
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Image Credit : SOCIAL MEDIA
ಮಕರ ರಾಶಿ
- ಹೊಸ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಅಳವಡಿಕೆಯಿಂದ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ನಿಮ್ಮದಾಗಲಿವೆ.
- ಆದಾಯ ಹೆಚ್ಚಳದ ಜೊತೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತವೆ.
- ಹೊಸ ವ್ಯಾಪಾರ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಗಳು ಅಥವಾ ಲಾಭದಾಯಕ ಒಪ್ಪಂದಗಳು ಸಾಧ್ಯತೆ
- ಆರೋಗ್ಯ ಬಗ್ಗೆ ನಿರ್ಲಕಷ್ಯ ಬೇಡ, ದೈನದಿಂನ ಕೆಲಸಗಳ ಜೊತೆ ನಿಯಮಿತ ದಿನಚರಿ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ.
- ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೇರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ. ಇದರಿಂದ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿನ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಹೆಚ್ಚಳ
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Image Credit : SOCIAL MEDIA
ಕುಂಭ ರಾಶಿ
- ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿನ ಸೃಜನಶೀಲತೆ, ಹೊಸ ಚಿಂತನೆಗಳಿಂದ ಜನರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಗುರುತಿಸುವಂತಾಗುತ್ತೆ
- ಆನ್ಲೈನ್ ವ್ಯಾಪಾರ, ಡಿಜಿಟಲ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟರ್ ಅಥವಾ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ವಲಯದಲ್ಲಿರುವ ಜನರಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭ
- ಹೊಸ ಹೋಜನೆಗಳಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಣದ ಹರಿವು ಹೆಚ್ಚಳ
- ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಗುಡ್ನ್ಯೂಸ್ ಸಿಗಲಿದೆ.
- ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಸಮಯ ಕಳೆಯುವಿರಿ ಮತ್ತು ಪ್ರವಾಸ
- ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಟೀಂ ಜೊತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಅವಕಾಶ ಮತ್ತು ಲಾಭ
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