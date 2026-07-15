- Home
- Astrology
- ಕಾಯುವಿಕೆ ಮುಗಿದಿದೆ, ಜುಲೈ ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿ 4 ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಬದಲಾವಣೆ ಸಂಭವಿಸಲಿದೆ
ಕಾಯುವಿಕೆ ಮುಗಿದಿದೆ, ಜುಲೈ ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿ 4 ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಬದಲಾವಣೆ ಸಂಭವಿಸಲಿದೆ
ಜುಲೈ 29 ಬುಧವಾರ ಸಂಜೆ 5:45 ಕ್ಕೆ ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ಗುರು ನಿಖರವಾಗಿ ಶೂನ್ಯ ಡಿಗ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಭೇಟಿಯಾಗುತ್ತಾರೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಒಂದು ವಿಶೇಷ ರಾಜಯೋಗ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಲಿದೆ.
ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ
ಗ್ರಹಗಳ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿನ ಬದಲಾವಣೆಯು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ಘಟನೆಯಾಗಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ಗುರುಗಳಂತಹ ಎರಡು ಶುಭ ಗ್ರಹಗಳು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಂದಾಗ, ಅದು ಜನರ ಜೀವನದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ನಾಯಕತ್ವ, ವಿಶ್ವಾಸ, ಗೌರವ, ಆಡಳಿತ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರಿ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾದ ಗ್ರಹ ಸೂರ್ಯ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಗುರುವನ್ನು ಜ್ಞಾನ, ಅದೃಷ್ಟ, ಧರ್ಮ, ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾರ್ಯಗಳ ಸಂಕೇತವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಈ ಎರಡು ಅತ್ಯಂತ ಸ್ನೇಹಪರ ಗ್ರಹಗಳು ಒಂದೇ ಕೋನದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಸಂಯೋಜನೆಯನ್ನು ರೂಪಿಸಿದಾಗ, ಅದನ್ನು ಬಹಳ ಶುಭ ಯೋಗವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಜುಲೈ 29, ಬುಧವಾರ ಸಂಜೆ 5:45 ಕ್ಕೆ, ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ಗುರು ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ನಿಖರವಾಗಿ ಶೂನ್ಯ ಡಿಗ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಭೇಟಿಯಾಗುತ್ತಾರೆ. ಇದು ವಿಶೇಷ ರಾಜಯೋಗವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ. ಎರಡು ಗ್ರಹಗಳು ಪರಸ್ಪರ ಸ್ನೇಹಿತರಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಈ ಅಪರೂಪದ ಸಂಯೋಗವು ಹಲವಾರು ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.
ಮಿಥುನ ರಾಶಿ
ಮೊದಲು ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡೋಣ. ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರ ಕುಟುಂಬ ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಕಂಡುಬರಲಿವೆ. ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಶಾಂತಿ ಒಂದೇ ಹೊಡೆತದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ಮಾನಸಿಕ ಸ್ಥಿರತೆ ಮರಳುತ್ತದೆ. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಗೌರವ ಮತ್ತು ಮನ್ನಣೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಬಡ್ತಿ ಅಥವಾ ಸಂಬಳ ಹೆಚ್ಚಳದ ಬಲವಾದ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಪ್ರೇಮ ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿನ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ತೊಡಕುಗಳು ಬಗೆಹರಿಯುತ್ತವೆ. ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿರುವ ಹಳೆಯ ಭಯಗಳು ಮತ್ತು ಚಿಂತೆಗಳು ಸಹ ಕ್ರಮೇಣ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತವೆ.
ಕರ್ಕಾಟಕ
ನಂತರ ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿ ಬರುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮಯ ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಅದೃಷ್ಟಶಾಲಿಯಾಗಲಿದೆ. ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರದ ಜನರಿಗೆ ವಿಧಿಯ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬೆಂಬಲ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ವಿವಿಧ ಅಡೆತಡೆಗಳಿಂದಾಗಿ ಬಹಳ ದಿನಗಳಿಂದ ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಕೆಲಸವು ಈ ಬಾರಿ ಬಹಳ ಸುಲಭವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ದೊಡ್ಡ ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿಗಳು ಬರಬಹುದು. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ಆದಾಯದ ಹೊಸ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ತೆರೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಈ ಯೋಗದ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ, ಭೂಮಿ, ಮನೆ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಇತರ ಸ್ಥಿರ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಖರೀದಿಸುವ ಕನಸು ಕೂಡ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಬಹುದು.
ಸಿಂಹ
ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ಗುರುವಿನ ಈ ಸಂಯೋಗವು ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯ ಜನರಿಗೆ ಹೊಸ ಯಶಸ್ಸಿನ ಬಾಗಿಲು ತೆರೆಯಲಿದೆ. ಬಹಳ ದಿನಗಳಿಂದ ಬಾಕಿ ಇರುವ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಮುಖ ಕೆಲಸಗಳು ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ನೀವು ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಉನ್ನತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ನಿಮಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬೆಂಬಲ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರೇಮ ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿನ ಮಾಧುರ್ಯ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯವಾದ ವಿಷಯವೆಂದರೆ ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ದೊಡ್ಡ ಮತ್ತು ಪ್ರಮುಖ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಅನುಕೂಲಗಳಿವೆ.
ಧನು
ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಈ ಸಂಯೋಜನೆಯು ಶುಭ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಯ ಜನರ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ವಾತಾವರಣ ಇರುತ್ತದೆ. ನೀವು ಯಾವುದೇ ಹೊಸ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಹೊಸ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವ ಬಯಕೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೆ, ಅದು ಈಗ ನಿಜವಾಗಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸುಧಾರಣೆಯ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆದಾಯದ ಹೊಸ ಮೂಲವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಮುಖ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಧೈರ್ಯವು ಬಹಳಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.