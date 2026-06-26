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- 3 ಗ್ರಹದ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಭಾವ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 31 ರವರೆಗೆ ಈ ರಾಶಿಗೆ ಶಾಶ್ವತ ಸಮೃದ್ಧಿ.. ಹಸಿರು ಸ್ವರ್ಗ!
3 ಗ್ರಹದ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಭಾವ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 31 ರವರೆಗೆ ಈ ರಾಶಿಗೆ ಶಾಶ್ವತ ಸಮೃದ್ಧಿ.. ಹಸಿರು ಸ್ವರ್ಗ!
Jupiter Venus and Mercury bless these 6 zodiac signs ಅತ್ಯಂತ ಶುಭ ಗ್ರಹಗಳಾದ ಗುರು, ಶುಕ್ರ ಮತ್ತು ಬುಧ, ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಅಂತ್ಯದವರೆಗೆ ಕರ್ಕ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಅನುಕೂಲಕರ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುತ್ತಾರೆ, ಇದು ಕೆಲವು ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗುತ್ತದೆ.
ಮೇಷ
ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರದ ನಾಲ್ಕನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ, ಅಂದರೆ ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಸಂತೋಷಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮೂರು ಶುಭ ಗ್ರಹಗಳು ಸಂಚಾರ ಮಾಡುವುದರಿಂದ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಕೌಟುಂಬಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬಗೆಹರಿಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಸಂತೋಷ ನೆಲೆಸುತ್ತದೆ. ಹಬ್ಬದ ವಾತಾವರಣ ಮೇಲುಗೈ ಸಾಧಿಸುತ್ತದೆ. ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿನ ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬಗೆಹರಿಯುತ್ತವೆ. ವಿಚ್ಛೇದನದವರೆಗೆ ಹೋದ ವಿಷಯಗಳು ಸಹ ಇತ್ಯರ್ಥವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಆದಾಯ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬಗೆಹರಿಯುತ್ತವೆ.
ಮಿಥುನ
ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರದ ಎರಡನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ, ಅಂದರೆ ಕುಟುಂಬದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ, ಗುರು, ಶುಕ್ರ ಮತ್ತು ಬುಧರ ಸಂಯೋಗವು ಕುಟುಂಬ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ದೃಢನಿಶ್ಚಯದಿಂದ ಇತ್ಯರ್ಥಪಡಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಕೌಟುಂಬಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಮತ್ತು ವೈವಾಹಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಯತ್ನದಿಂದ ಪರಿಹರಿಸಲ್ಪಡುತ್ತವೆ. ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಶುಭ ಕೆಲಸಗಳು ನಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಬಹಳಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಕೇಳುತ್ತೀರಿ. ಕುಟುಂಬ ಜೀವನವು ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಸುಗಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ರಜೆಗೆ ಹೋಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯೂ ಇದೆ.
ಕನ್ಯಾ
ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಯ ಅನುಕೂಲಕರ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಶುಭ ಗ್ರಹಗಳ ಸಂಚಾರ ಮತ್ತು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 31 ರವರೆಗೆ ಗುರುವಿನ ಉಚ್ಛ್ರಾಯದಿಂದಾಗಿ, ಕುಟುಂಬ ಜೀವನವು ಹಿಂದೆಂದಿಗಿಂತಲೂ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ. ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಆದಾಯ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಆಸ್ತಿ ಕೂಡ ಬರುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಮನೆಯನ್ನು ಖರೀದಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ರಜೆ ಮತ್ತು ತೀರ್ಥಯಾತ್ರೆಗಳಿಗೂ ಹೋಗುತ್ತೀರಿ. ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ವಾತ್ಸಲ್ಯ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ.
ವೃಶ್ಚಿಕ
ಕುಟುಂಬದ ಅಧಿಪತಿ ಗುರು ಈ ರಾಶಿಯ ಶುಭ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಉಚ್ಛ್ರಾಯ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರುವುದರಿಂದ ಮತ್ತು ಶುಕ್ರ ಮತ್ತು ಬುಧರ ಸಂಯೋಗದಿಂದಾಗಿ ಕುಟುಂಬ ಜೀವನವು ಉತ್ತಮ ಹಂತವನ್ನು ತಲುಪುತ್ತದೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮದುವೆ ಮತ್ತು ಗೃಹಪ್ರವೇಶದಂತಹ ಶುಭ ಘಟನೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತವೆ. ಆದಾಯ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಯಾವುದೇ ಕೌಟುಂಬಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದ್ದರೆ ಅವು ಬಗೆಹರಿಯುತ್ತವೆ. ಹಲವು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸಂಗಾತಿಯೊಂದಿಗೆ ಅನ್ಯೋನ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಮಕ್ಕಳು ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆರೋಗ್ಯವು ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಮಕರ
ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಮನೆಯಾದ ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರದ ಏಳನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಗುರು, ಶುಕ್ರ ಮತ್ತು ಬುಧರ ಸಂಯೋಜನೆಯು ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಯ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಶುಭ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಸಂಬಂಧಿಕರಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಮಂತ ಕುಟುಂಬದ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ ವಿವಾಹ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಪ್ರೇಮ ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುತ್ತವೆ. ಕುಟುಂಬ ಬೆಳವಣಿಗೆ, ಮಕ್ಕಳ ಜನನ ಮತ್ತು ಸಂಪತ್ತಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಶುಭ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತವೆ. ಮಕ್ಕಳು ಲೋಕಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಾರೆ. ಯಾವುದೇ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಲ್ಲದಿರಬಹುದು.
ಮೀನ
ಐದನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಗುರು ಉಚ್ಛ್ರಾಯ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರುವುದರಿಂದ ಮತ್ತು ಬುಧ ಮತ್ತು ಶುಕ್ರನ ಸಂಯೋಗದಿಂದಾಗಿ, ಕುಟುಂಬ ಜೀವನವು ಶಾಂತಿಯುತ ಮತ್ತು ಸಾಮರಸ್ಯದಿಂದ ಕೂಡಿರುತ್ತದೆ. ಸಂಗಾತಿಗೆ ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರತೆ ಮತ್ತು ಆದಾಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳದಂತಹ ಶುಭ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳು ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ. ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರು ತಮ್ಮ ಅಧ್ಯಯನ ಅಥವಾ ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಮನ್ನಣೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ರಜೆಗೆ ಹೋಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪರಸ್ಪರತೆ ಬಹಳವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.