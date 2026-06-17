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- ಸೂರ್ಯ ಆರುದ್ರಾ ನಕ್ಷತ್ರಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶ.. ಜೂನ್ 22 ರಿಂದ ಈ 4 ರಾಶಿಚಕ್ರದವರಿಗೆ ಅಚಲ ರಾಜಯೋಗ..!
ಸೂರ್ಯ ಆರುದ್ರಾ ನಕ್ಷತ್ರಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶ.. ಜೂನ್ 22 ರಿಂದ ಈ 4 ರಾಶಿಚಕ್ರದವರಿಗೆ ಅಚಲ ರಾಜಯೋಗ..!
June 22 sun transit ಜೂನ್ 22 ರಂದು ಸೂರ್ಯನು ಆರುದ್ರಾ ನಕ್ಷತ್ರಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುವುದರಿಂದ ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ವೃತ್ತಿ, ಹಣಕಾಸು ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಅದೃಷ್ಟ ಮತ್ತು ಪ್ರಗತಿ ಇರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಭವಿಷ್ಯ ನುಡಿಯಲಾಗಿದೆ.
ಸೂರ್ಯ ಆರುದ್ರಾ ನಕ್ಷತ್ರಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶ
ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಬದಲಾವಣೆಯು ಕೆಲವು ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳ ಜಾತಕವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬದಲಾಯಿಸಲಿದೆ. ಜೂನ್ 22 ರಂದು, ಗ್ರಹಗಳ ರಾಜ ಮತ್ತು ನೇರ ದೇವರು ಸೂರ್ಯ, ಮೃಗಶಿರ ನಕ್ಷತ್ರವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ರಾಹು ಆಳುವ ಆರುದ್ರ ನಕ್ಷತ್ರವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಾನೆ. ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ರಾಹು ನಕ್ಷತ್ರಗಳ ಸಂಯೋಜನೆಯನ್ನು ಬಹಳ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ನಕ್ಷತ್ರಗಳ ಬದಲಾವಣೆಯಿಂದಾಗಿ, ಅದೃಷ್ಟವು ನಾಲ್ಕು ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳ ಬಾಗಿಲನ್ನು ತಟ್ಟಲಿದೆ. ಅವರು ಏನೇ ಮಾಡಿದರೂ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುವುದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಈ ಸಮಯವು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಮಟ್ಟವನ್ನು ತಲುಪಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಸಿಂಹ
ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರದಿಂದ ವಿಶೇಷ ಲಾಭಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಅದೃಷ್ಟ ರಾಶಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಂಹವು ಮೊದಲನೆಯದು. ಈ ರಾಶಿಯ ಅಧಿಪತಿ ಸೂರ್ಯದೇವನಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಅವರ ಆರುದ್ರ ನಕ್ಷತ್ರದ ಪ್ರವೇಶವು ಅವರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಸಹಾಯವಾಗುತ್ತದೆ. ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅವರ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಅವರ ಮೇಲಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ಅದ್ಭುತ ಮೆಚ್ಚುಗೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತವೆ. ಉದ್ಯಮಿಗಳು ತಮ್ಮ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಲು ಮತ್ತು ಹೊಸ ಹೂಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ಇದು ತುಂಬಾ ಅನುಕೂಲಕರ ಸಮಯ. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಗೌರವ ಹೆಚ್ಚಾಗುವುದರ ಜೊತೆಗೆ, ಅವರ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ದ್ವಿಗುಣಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅವರು ಯೋಜಿತ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ವೇಗವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಕನ್ಯಾ
ಈ ಸೂರ್ಯನ ಸಂಚಾರವು ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಶುಭ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ತರಲಿದೆ. ಬಹಳ ದಿನಗಳಿಂದ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿದ್ದ ಮತ್ತು ಮುಂದೂಡಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದ ಎಲ್ಲಾ ಕೆಲಸಗಳು ಈಗ ಯಾವುದೇ ಅಡೆತಡೆಗಳಿಲ್ಲದೆ ಸರಾಗವಾಗಿ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತವೆ. ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು ಸಿಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ, ಇದು ಅವರ ಭವಿಷ್ಯದ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಬಲವಾದ ಅಡಿಪಾಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಅವರು ಆರ್ಥಿಕ ತೊಂದರೆಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತರಾಗುತ್ತಾರೆ, ಅವರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ.
ವೃಶ್ಚಿಕ
ಸೂರ್ಯನ ಬದಲಾವಣೆಯೊಂದಿಗೆ ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸುವರ್ಣ ಅಧ್ಯಾಯ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು. ರಾಹು ನಕ್ಷತ್ರಕ್ಕೆ ಸೂರ್ಯನ ಪ್ರವೇಶವು ಅವರ ಎಲ್ಲಾ ಹಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಹಳೆಯ ಸಾಲಗಳು ತೀರುವುದಲ್ಲದೆ, ಬಾಕಿ ಇರುವ ಆರ್ಥಿಕ ವಿವಾದಗಳು ಸಹ ಶಾಶ್ವತ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಕೆಲವು ಸಮಯದಿಂದ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಬಗೆಹರಿಯುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಗಳು ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಶಾಂತಿ ಹರಡುತ್ತದೆ.
ಕುಂಭ
ಈ ಸಮಯ ಕುಂಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟ ತರುತ್ತದೆ. ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಪ್ರಗತಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ತಲುಪುವ ಅವರ ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ಗುರಿಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳು ಅವರ ಬಾಗಿಲು ತಟ್ಟುತ್ತವೆ. ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಮೂಲಗಳಿಂದ ಹಠಾತ್ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭ ಅಥವಾ ಆದಾಯದ ಬಲವಾದ ಸೂಚನೆಗಳಿವೆ. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬರುವ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ಬಲವಾಗಿ ಯೋಜಿಸಲು ಕುಂಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಇದು ಸುವರ್ಣಾವಕಾಶ ಎಂದು ವಿದ್ವಾಂಸರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.