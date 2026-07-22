ಧರ್ಮ ಕರ್ಮ ಯೋಗ: ಇನ್ಮುಂದೆ ರಾಜಯೋಗ, ದುಡ್ಡಿನ ಮೇಲೆ ದುಡ್ಡು ಸುರಿಯೋ ಟೈಮ್ ಬಂತು
ಧರ್ಮ ಕರ್ಮ ಯೋಗ: ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ದುಡಿದ್ರೂ ಫಲ ಸಿಗ್ತಿಲ್ವಾ? ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬರೀ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳೇನಾ? ಹಾಗಿದ್ರೆ ನಿಮಗಾಗಿಯೇ ಈ ಯೋಗ ಬಂದಿದೆ. ಇನ್ಮುಂದೆ ನಿಮ್ಮ ಲೈಫ್ನಲ್ಲಿ ದುಡ್ಡಿನ ಮಳೆ ಸುರಿಯಲಿದೆ, ರಾಜವೈಭೋಗದ ಜೀವನ ಶುರುವಾಗಲಿದೆ!
ಧರ್ಮ-ಕರ್ಮ ಯೋಗ ಅಂದ್ರೆ ಏನು?
ಶನಿ ದೇವನ ವಕ್ರ ಸಂಚಾರದ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ಹಿಂದಿನ ಕೆಲಸಗಳು ಮತ್ತು ಶ್ರಮಕ್ಕೆ ದುಪ್ಪಟ್ಟು ಫಲ ಸಿಗಲಿದೆ. ಇದು ಶಿಕ್ಷೆಯ ಕಾಲವಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ನೀವು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಮಾಡಿದ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಫಲ ಸಿಗುವ ಸುವರ್ಣ ಕಾಲ. ಅಡ್ಡ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗುವವರನ್ನು ತಡೆದು, ನೇರ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವವರಿಗೆ ಈ ಯೋಗವು ಕಿರೀಟ ತೊಡಿಸುತ್ತದೆ.
ಈ ಧರ್ಮ-ಕರ್ಮ ಯೋಗದಿಂದ, ಹಣದ ಮಳೆಯಲ್ಲಿ ನೆನೆಯಲಿರುವ ಆ ಅದೃಷ್ಟಶಾಲಿ ರಾಶಿಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ!
ವೃಷಭ ರಾಶಿ
ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ, ಈ ಹಿಂದೆ ನಿಂತುಹೋಗಿದ್ದ ವ್ಯಾಪಾರ ಮತ್ತು ಹಣದ ಹರಿವು ಈ ಧರ್ಮ ಯೋಗದಿಂದಾಗಿ ವೇಗ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲಿದೆ.
ರಾಜಯೋಗದ ಫಲ: ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಮೇಲಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಸಿಗಲಿದೆ. ಹೊಸ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಹುಡುಕಿ ಬರುತ್ತವೆ. ಬಹಳ ದಿನಗಳಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದ ಬಡ್ತಿ ಮತ್ತು ಸಂಬಳ ಹೆಚ್ಚಳದಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಏರಿಕೆಯಾಗಲಿದೆ. ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ, ನಿಮ್ಮ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಸಾಲಗಳೆಲ್ಲಾ ತೀರಿ, ನೆಮ್ಮದಿಯ ನಿಟ್ಟುಸಿರು ಬಿಡುವಿರಿ.
ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿ
ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಸಾಧನೆಗಳಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುವ ಶಕ್ತಿ ಈ ಧರ್ಮ-ಕರ್ಮ ಯೋಗದಿಂದ ಸಿಗಲಿದೆ.
ರಾಜಯೋಗದ ಫಲ: ವ್ಯಾಪಾರ ಮತ್ತು ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಇರುವವರಿಗೆ ಭರ್ಜರಿ ಲಾಭ ಸಿಗಲಿದೆ. ಹೊಸ ಹೂಡಿಕೆಗಳಿಂದ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಹಣದ ಹರಿವು ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆಯನ್ನು ಪಾಲಿಸುವ ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಗೌರವ ಮತ್ತು ಮರ್ಯಾದೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ, ನಿಮ್ಮನ್ನು ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಕೂರಿಸುತ್ತದೆ.
ಮೀನ ರಾಶಿ
ಶನಿ ದೇವನು ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿಯಲ್ಲೇ (ಜನ್ಮ ರಾಶಿ) ವಕ್ರ ಸಂಚಾರ ಮಾಡುವುದರಿಂದ, ಈ ಯೋಗದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಪ್ರಮುಖ ಅದೃಷ್ಟಶಾಲಿ ನೀವೇ!
ರಾಜಯೋಗದ ಫಲ: ಏಳೂವರೆ ಶನಿಯ ಪ್ರಭಾವ ಒಂದೆಡೆ ಇದ್ದರೂ, ಶನಿಯ ಈ ವಕ್ರ ನಡೆಯು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಹಣಕಾಸಿನ ಕ್ರಾಂತಿಯನ್ನೇ ಉಂಟುಮಾಡಲಿದೆ. ಕಳೆದುಹೋದ ಆಸ್ತಿ, ಕೈತಪ್ಪಿ ಹೋದ ಅವಕಾಶಗಳು ಈಗ ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಕೈ ಸೇರಲಿವೆ. ಹೊಸ ಒಪ್ಪಂದಗಳು ಕೂಡಿಬಂದು, ನಿಮ್ಮ ಜೀವನ ಮಟ್ಟ ಸುಧಾರಿಸಲಿದೆ.