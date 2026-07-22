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- ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರ: ಜುಲೈ 23 ರಿಂದ 25 ರವರೆಗೆ ಈ ರಾಶಿಗೆ ಸುವರ್ಣ ಸಮಯ, ದೊಡ್ಡ ಅದೃಷ್ಟ
ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರ: ಜುಲೈ 23 ರಿಂದ 25 ರವರೆಗೆ ಈ ರಾಶಿಗೆ ಸುವರ್ಣ ಸಮಯ, ದೊಡ್ಡ ಅದೃಷ್ಟ
ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಚಂದ್ರನು ಜುಲೈ 23, 2026 ರಂದು ಸಂಜೆ 7 ಗಂಟೆಗೆ ಮಂಗಳನ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಯಾದ ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಾನೆ. ಅದು ಜುಲೈ 25 ರಂದು ದಿನವಿಡೀ ಅಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಈ ಅವಧಿಯು ಕೆಲವು ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳಿಗೆ ಶುಭವೆಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಬಹುದು.
ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರ
ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಜುಲೈ 23, 2026 ಕೆಲವು ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳಿಗೆ ವಿಶೇಷ ದಿನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಜುಲೈ 23 ರಂದು ಸಂಜೆ 7 ಗಂಟೆಗೆ ಚಂದ್ರನು ಶುಕ್ರನ ತುಲಾ ರಾಶಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಮಂಗಳನ ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಾನೆ. ಜುಲೈ 25 ರಂದು ದಿನವಿಡೀ ಅಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತಾನೆ. ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಚಂದ್ರನ ಸಂಚಾರವು ಅನೇಕ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಬಹುದು. ಈ ಸಮಯವು ನಿಮಗೆ ವಿಶೇಷ ಮತ್ತು ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಂದ ತುಂಬಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಮೂರು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ, ಜನರು ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭ ಮತ್ತು ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸಿನ ಬಲವಾದ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬಹುದು. ಈ ಅದೃಷ್ಟ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ.
ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿ
ಈ ಸಮಯವು ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಹೊಸ ಭರವಸೆಗಳನ್ನು ತರಬಹುದು. ಈ ದಿನಗಳು ನಿಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಿಗೆ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ತರಬಹುದು. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಜನರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗುವುದು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಎಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಬಹುದು. ಸಂತೋಷದ ವಾತಾವರಣ ಮೇಲುಗೈ ಸಾಧಿಸುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಕಲೆಯ ಮೂಲಕ ನೀವು ಮನ್ನಣೆ ಪಡೆಯಬಹುದು. ವೃತ್ತಿ ಯೋಜನೆಗಳು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಈ ಸಮಯವು ಶುಭ ಅವಕಾಶಗಳಿಂದ ತುಂಬಿರಬಹುದು.
ಸಿಂಹ ರಾಶಿ
ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಜುಲೈ 23 ರಿಂದ 25 ರವರೆಗಿನ ಅವಧಿಯು ಲಾಭದ ಹೊಸ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ತೆರೆಯಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳು ಮೊದಲಿಗಿಂತ ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತವೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯೂ ಸುಧಾರಿಸಬಹುದು. ಅದೃಷ್ಟ ನಿಮ್ಮ ಕಡೆ ಇದ್ದರೆ, ಅನೇಕ ಪ್ರಮುಖ ಕೆಲಸಗಳು ಸುಲಭವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ನಿಮ್ಮ ಸಾಮಾಜಿಕ ಚಿತ್ರಣವು ಮೊದಲಿಗಿಂತ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ. ಉದ್ಯಮಿಗಳು ಸಹ ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ನೋಡಬಹುದು.
ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿ
ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿಚಕ್ರದಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರನು ಸಾಗುವುದರಿಂದ, ಈ ಸಮಯವು ನಿಮಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಉದ್ಯೋಗ ಅಥವಾ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮದ ಪ್ರತಿಫಲವನ್ನು ನೀವು ಪಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ನೀವು ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೂ ಹೋಗಬಹುದು. ಗೌರವ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಮನೆ ಮತ್ತು ಕೆಲಸ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಸಂತೋಷದ ವಾತಾವರಣವು ಮೇಲುಗೈ ಸಾಧಿಸುತ್ತದೆ. ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭದ ಉತ್ತಮ ಲಕ್ಷಣಗಳೂ ಇವೆ.