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- July rashifal 2026: ಜುಲೈನಲ್ಲಿ ಈ ಮೂರು ರಾಶಿಗೆ ಸುವರ್ಣ ಸಮಯ ಪ್ರಾರಂಭ, ಹೊಸ ಉದ್ಯೋಗ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭ
July rashifal 2026: ಜುಲೈನಲ್ಲಿ ಈ ಮೂರು ರಾಶಿಗೆ ಸುವರ್ಣ ಸಮಯ ಪ್ರಾರಂಭ, ಹೊಸ ಉದ್ಯೋಗ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭ
ಜುಲೈ ತಿಂಗಳ ಗ್ರಹಗಳ ಪ್ರಭಾವವು ಕೆಲವು ರಾಶಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಇದು ಅವರಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ತರುತ್ತದೆ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಗೌರವ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಹಣಕಾಸಿನ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು.
ಜುಲೈ
ಜುಲೈ ತಿಂಗಳು ಹಲವಾರು ಪ್ರಮುಖ ಗ್ರಹ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ತರುತ್ತಿದೆ, ಇದರ ಪ್ರಭಾವವು ಕೆಲವು ರಾಶಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟ ತರಬಹುದು. ಜುಲೈ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರ ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯನ್ನು ಸಾಗಿಸುತ್ತಾನೆ ಎಂದು ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳು ನಂಬುತ್ತಾರೆ. ಇದರ ನಂತರ, ಬುಧ ಜುಲೈ 7 ರಂದು ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಹಿಮ್ಮೆಟ್ಟುತ್ತಾನೆ. ಜುಲೈ 16 ರಂದು ಸೂರ್ಯನು ಕರ್ಕ ರಾಶಿಗೆ ಚಲಿಸುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಜುಲೈ 24 ರಂದು ಬುಧ ಮತ್ತೆ ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ನೇರವಾಗುತ್ತಾನೆ. ತಿಂಗಳ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ, ಜುಲೈ 27 ರಂದು, ಶನಿಯು ಮೀನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಹಿಮ್ಮೆಟ್ಟುತ್ತಾನೆ, ಇದನ್ನು ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಘಟನೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಸಿಂಹ ರಾಶಿ
ಜುಲೈ ತಿಂಗಳು ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಲಿದೆ. ಈ ತಿಂಗಳು ನೀವು ವ್ಯವಹಾರ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ವಾಹನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಹೊಸ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತೀರಿ.
ನೀವು ವಿದೇಶ ಪ್ರವಾಸ ಅಥವಾ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುವ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ದೂರವಾಗುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ನೀವು ಮೊದಲಿಗಿಂತ ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿರುತ್ತೀರಿ. ನೀವು ಹೊಸ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಸಮಯವು ನಿಮ್ಮ ಪರವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಬಾಕಿ ಇರುವ ಕೆಲಸಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಲವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮ ಮತ್ತು ಪ್ರಭಾವವು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಗೌರವವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.
ತುಲಾ ರಾಶಿ
ಈ ಸಮಯವು ತುಲಾ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮವೆಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಬಹುದು. ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಉತ್ತಮ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಸಾಧಿಸಬಹುದು. ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿದ್ದ ಸರ್ಕಾರಿ ಕೆಲಸಗಳು ಜುಲೈ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸಿನ ಲಕ್ಷಣಗಳಿವೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ. ಸ್ನೇಹಕ್ಕಾಗಿ ನೀವು ಹೊಸ ಜನರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗುತ್ತೀರಿ ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಹಳೆಯ ಬಾಕಿ ಕೆಲಸಗಳು ಸಹ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಂತೆ ತೋರುತ್ತದೆ. ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸುಧಾರಿಸಲಿದೆ. ವ್ಯವಹಾರ ವಿಸ್ತರಣೆಯ ಯೋಜನೆಗಳು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುತ್ತವೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಆಸಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. ನೀವು ಬಯಸಿದ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆಯುವ ನಿಮ್ಮ ಆಸೆ ಈಡೇರುತ್ತದೆ.
ಮೀನ ರಾಶಿ
ಜುಲೈ ತಿಂಗಳು ಮೀನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅನೇಕ ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ತರಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ಬೆಂಬಲ ಸಿಗುತ್ತದೆ, ಇದು ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ.
ಸರ್ಕಾರಿ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಅವರು ಬಯಸಿದ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ವರ್ಗಾವಣೆ ಸಿಗಬಹುದು. ಮನೆಯಿಂದ ದೂರ ವಾಸಿಸುವವರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ಸಮಯ ಕಳೆಯಲು ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ.
ಹೊಸ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಸಿಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಜನರು ಕೆಲವು ಒಪ್ಪಂದಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಮಾಡಿದ ಯೋಜನೆಗಳು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಬಹುದು.