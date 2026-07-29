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- ಪುಷ್ಯ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ ಬುಧನ ಚಲನೆಯು 4 ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳ ಅದೃಷ್ಟವನ್ನು ಬೆಳಗಿಸುತ್ತದೆ, ಸಂಪತ್ತು ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ಅವಕಾಶ
ಪುಷ್ಯ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ ಬುಧನ ಚಲನೆಯು 4 ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳ ಅದೃಷ್ಟವನ್ನು ಬೆಳಗಿಸುತ್ತದೆ, ಸಂಪತ್ತು ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ಅವಕಾಶ
ಆಗಸ್ಟ್ 8 ರಂದು ಬುಧ ಗ್ರಹವು ಪುಷ್ಯ ನಕ್ಷತ್ರಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಲಿದ್ದು, ಇದು ನಾಲ್ಕು ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳಿಗೆ ಶುಭ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ತರಬಹುದು. ಆದಾಯ, ವೃತ್ತಿ, ವ್ಯವಹಾರ ಮತ್ತು ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳು ಹೊರಹೊಮ್ಮುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
ಬುಧ ಗ್ರಹ
ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯವು ಹೇಳುವಂತೆ, ಜಾತಕದಲ್ಲಿ ಬುಧ ಗ್ರಹವು ಬಲವಾಗಿರುವವರು ರಾಜಮನೆತನದ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಾರೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಈ ಗ್ರಹವು ಅತ್ಯಂತ ಶುಭಕರವಾಗಿದ್ದು, ಗ್ರಹಗಳ ರಾಜಕುಮಾರ ಎಂಬ ಬಿರುದನ್ನು ಸಹ ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರದಿಂದ ಬರುವ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭಗಳೊಂದಿಗೆ ಆಳವಾದ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಬುಧ ತನ್ನ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿದರೂ ಅಥವಾ ನಕ್ಷತ್ರಪುಂಜಗಳ ಮೂಲಕ ಸಾಗಿದರೂ, ಅದರ ಚಲನೆಯಲ್ಲಿನ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಬುಧ, ಮಾತು, ಸಂವಹನ, ವ್ಯವಹಾರ ಇತ್ಯಾದಿಗಳ ಮೇಲೆ ಆಳವಾದ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತವೆ. ದೃಕ್ ಪಂಚಾಂಗದ ಪ್ರಕಾರ, ಆಗಸ್ಟ್ 8, 2026 ರಂದು ಬುಧ ಪುನರ್ವಸುವನ್ನು ತೊರೆದು ಪುಷ್ಯ ನಕ್ಷತ್ರಪುಂಜವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಾನೆ.
ಮಿಥುನ ರಾಶಿ
ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯ ಅಧಿಪತಿ ಬುಧ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಈ ಬುಧನ ಸಂಚಾರವು ಈ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದವರಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಎಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ಧಾರಗಳಲ್ಲಿ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಸಂಭವಿಸುತ್ತವೆ. ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಸಮಯೋಚಿತ ನಿರ್ಧಾರವು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡ ಕಾರ್ಯಗಳು ಕ್ರಮೇಣ ವೇಗವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಹೊಸ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಉದ್ಯಮಿಗಳು ಹೊಸ ಗ್ರಾಹಕರನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್, ಮಾಧ್ಯಮ, ಐಟಿ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವವರಿಗೆ ಇದು ಮಹತ್ವದ ಸಮಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಹೊಸ ಆದಾಯದ ಮೂಲಗಳ ಹೊರಹೊಮ್ಮುವಿಕೆಯು ಅವರ ಜೀವನಶೈಲಿಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಬಹುದು. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸಂದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಹಳೆಯ ಸ್ನೇಹಿತನೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ಉತ್ತಮ ಸಲಹೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುವುದು ಬುದ್ಧಿವಂತವಾಗಿದೆ. ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಗೌರವಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸಣ್ಣ ಪ್ರವಾಸಗಳು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಬಹುದು.
ಕನ್ಯಾರಾಶಿ
ಪುಷ್ಯ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ ಬುಧನ ಸಂಚಾರವು ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಹೊಸ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿಗೆ ಬಾಗಿಲು ತೆರೆಯಬಹುದು. ದೀರ್ಘಕಾಲದಿಂದ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿದ್ದ ಸರ್ಕಾರಿ ಕೆಲಸಗಳು ಮುಂದುವರಿಯಬಹುದು. ಉದ್ಯೋಗ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿ ಸಿಗಬಹುದು. ಹೊಸ ವ್ಯವಹಾರ ಒಪ್ಪಂದಗಳು ಅಥವಾ ದೊಡ್ಡ ಆದೇಶಗಳು ಬರಲಿವೆ ಎಂದು ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹಳೆಯ ಹೂಡಿಕೆಗಳು ಲಾಭವನ್ನು ನೀಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಉದ್ಯಮಿಗಳು ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಕೆಲಸದಿಂದ ಲಾಭ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುತ್ತಿರುವವರು ಮೊದಲಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಗಮನಹರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅನುಭವಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಸಲಹೆಯು ದಿಢೀರ್ ಬದಲಾವಣೆ ತರಬಹುದು. ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಶುಭ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ಸಿದ್ಧತೆಗಳು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಬಹುದು. ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿನ ತಪ್ಪುಗ್ರಹಿಕೆಯನ್ನು ಪರಿಹರಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ. ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. ಭವಿಷ್ಯದ ಪ್ರಮುಖ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಸಮಯ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ತುಲಾ ರಾಶಿ
ಈ ಬುಧ ಸಂಚಾರವು ತುಲಾ ರಾಶಿಯವರ ಮನ್ನಣೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಭಾವ ಎರಡನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹೊಸ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ನೀವು ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಭಾವಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗುವುದು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಎಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ವಿದೇಶಾಂಗ ವ್ಯವಹಾರಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಬಹುದು. ಹಳೆಯ ಬಾಕಿ ಪಾವತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ. ಇದು ಹಣಕಾಸಿನ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಬಹುದು. ಐಷಾರಾಮಿ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಬಯಕೆಯೂ ಈಡೇರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಸಮಯವನ್ನು ಕಳೆಯಲು ನಿಮಗೆ ಅವಕಾಶವಿರುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಜೀವನ ಸಂಗಾತಿಯ ಬೆಂಬಲವು ನಿಮ್ಮ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ಸುಲಭಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಹೊಸ ಕೌಶಲ್ಯಗಳನ್ನು ಕಲಿಯುವುದು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಸಾಮಾಜಿಕ ವಲಯವು ವಿಸ್ತರಿಸುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚಿದ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಮತ್ತು ಗೌರವದ ಸೂಚನೆಗಳಿವೆ.
ಮಕರ
ಪುಷ್ಯ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ ಬುಧನ ಸಂಚಾರವು ಮಕರ ರಾಶಿಯವರ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಮತ್ತು ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಹೊಸ ವ್ಯವಹಾರ ತಂತ್ರಗಳು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ನೀಡಬಹುದು. ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ಕೆಲಸವು ಪರಸ್ಪರ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಉತ್ತಮ ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶಗಳು ಸಹ ಉದ್ಭವಿಸಬಹುದು. ಆದಾಯ ಮತ್ತು ಉಳಿತಾಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಯೋಜನೆಗಳು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಬಹುದು. ಆಸ್ತಿ ಅಥವಾ ವಾಹನದ ಬಗ್ಗೆ ನಿರ್ಧಾರವು ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರಬಹುದು. ಕುಟುಂಬದ ಕಾಳಜಿಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾಗಬಹುದು. ಪ್ರೀತಿಪಾತ್ರರ ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಣೆಗಳು ಪರಿಹಾರವನ್ನು ತರುತ್ತವೆ. ಧಾರ್ಮಿಕ ಅಥವಾ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. ಹಳೆಯ ಸ್ನೇಹಿತನನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗುವುದು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಎಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಬಹುದು. ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಕಾನೂನು ವಿಷಯವು ನಿಮ್ಮ ಪರವಾಗಿ ಮುಂದುವರಿಯಬಹುದು. ತಾಳ್ಮೆ ಮತ್ತು ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ನಿರ್ಧಾರಗಳು ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ನೀಡಬಹುದು.