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- ಜೂನ್ನಲ್ಲಿ ಗ್ರಹಣ ಯೋಗ ಬರಲಿದೆ, ಈ 3 ರಾಶಿಗಳು ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು, ಉದ್ಯೋಗ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆ
ಜೂನ್ನಲ್ಲಿ ಗ್ರಹಣ ಯೋಗ ಬರಲಿದೆ, ಈ 3 ರಾಶಿಗಳು ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು, ಉದ್ಯೋಗ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆ
ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ, ಗ್ರಹಣ ಯೋಗವನ್ನು ಅಶುಭ ಗ್ರಹ ಯೋಗವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಯೋಗದ ರಚನೆಯಿಂದಾಗಿ, ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ತನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪದೇ ಪದೇ ವೈಫಲ್ಯಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾನೆ. ಜೂನ್ನಲ್ಲಿ, ಈ ಯೋಗವು ಕುಂಭ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ರೂಪುಗೊಳ್ಳಲಿದೆ.
ಗ್ರಹಣ ಯೋಗ
ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ, ಗ್ರಹಣ ಯೋಗವನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಅಶುಭವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಯೋಗ ರಚನೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಜಾತಕಗಳ ಜೀವನವು ಹೋರಾಟಗಳಿಂದ ತುಂಬಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಜೂನ್ 6 ರಂದು, ಚಂದ್ರನು ಕುಂಭ ರಾಶಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ ತಕ್ಷಣ, ಅದು ರಾಹು ಜೊತೆ ಗ್ರಹಣ ಯೋಗವನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತದೆ.
ಮೇಷ ರಾಶಿ
ಜೂನ್ 6 ರಿಂದ ಜೂನ್ 8 ರವರೆಗಿನ ಅವಧಿಯು ನಿಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸವಾಲಿನದ್ದಾಗಿರಬಹುದು. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯಾರನ್ನೂ ಕುರುಡಾಗಿ ನಂಬಬೇಡಿ, ಏಕೆಂದರೆ ದ್ರೋಹದ ಅಪಾಯವಿದೆ. ಹಣಕಾಸಿನ ತೊಂದರೆಗಳು ಉಂಟಾಗಬಹುದು ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರ ಉದ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ನಷ್ಟಗಳ ಸಾಧ್ಯತೆಯ ಸೂಚನೆಗಳಿವೆ. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಪ್ರಮುಖ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು. ನೀವು ವೆಚ್ಚಗಳಲ್ಲಿ ಹಠಾತ್ ಹೆಚ್ಚಳವನ್ನು ಸಹ ಅನುಭವಿಸಬಹುದು.
ಸಿಂಹ ರಾಶಿ
ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡದಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಹೆಚ್ಚಳವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಪರ ಜೀವನದಲ್ಲಿಯೂ ನೀವು ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಸ್ತುತ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸದ ಒತ್ತಡ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. ಜೂನ್ 6 ರಿಂದ ಜೂನ್ 8 ರವರೆಗೆ, ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಅಥವಾ ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಮುಖ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ, ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನೀವು ಗಾಯಗೊಳ್ಳುವ ಅಪಾಯವಿದೆ.
ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿ
ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದವರಿಗೆ ಗ್ರಹಣ ಯೋಗವು ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಹಠಾತ್ ನಿಧಾನಗತಿ ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಜೂನ್ 6 ರಿಂದ ಜೂನ್ 8 ರ ನಡುವೆ ನೀವು ಯಾವುದೇ ದೊಡ್ಡ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಅಂತಿಮಗೊಳಿಸುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯವೂ ಸಹ ಗಮನಾರ್ಹ ಆರ್ಥಿಕ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.