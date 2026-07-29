- Home
- Astrology
- Festivals
- ನಿಮ್ಮ ಅಕೌಂಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ, ಕೋಟೀಶ್ವರ ಯೋಗದಿಂದ 4 ರಾಶಿಗಳು ದಿಢೀರ್ ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿಗಳಾಗುತ್ತಾರೆ
ನಿಮ್ಮ ಅಕೌಂಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ, ಕೋಟೀಶ್ವರ ಯೋಗದಿಂದ 4 ರಾಶಿಗಳು ದಿಢೀರ್ ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿಗಳಾಗುತ್ತಾರೆ
ಕೆಲವು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಗ್ರಹಗಳ ವಿಶೇಷ ಸಂಚಾರದಿಂದ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುವ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ 'ಕೋಟೀಶ್ವರ ಸಂಚಾರ ಯೋಗ' (Kotiswara Sanchara Yoga) ಇದೀಗ ಕೆಲವು ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಹಣದ ಮಳೆ ಸುರಿಸಲು ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ.
15
Image Credit : Asianet News
ಕೋಟೀಶ್ವರ ಸಂಚಾರ ಯೋಗ ಎಂದರೇನು?
ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ, ಸಂಪತ್ತು, ಹಣದ ಹರಿವು ಮತ್ತು ಅದೃಷ್ಟಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾದ ಗ್ರಹಗಳು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ನಕ್ಷತ್ರ ಅಥವಾ ರಾಶಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸಿದಾಗ ಈ ಯೋಗ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಈ ಯೋಗವು ಸಾಮಾನ್ಯ ಆದಾಯವನ್ನು ಮೀರಿ, ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಮೂಲಗಳಿಂದ ಹಣದ ಹರಿವು, ಆಸ್ತಿ ಸಂಪಾದನೆ, ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಲಾಭ ಮತ್ತು ಸಿಕ್ಕಿಹಾಕಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಹಣವನ್ನು ಮರಳಿ ತರುವ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಬಹಳ ದಿನಗಳಿಂದ ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಕಷ್ಟದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದವರಿಗೆ ಈ ಯೋಗವು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ತಿರುವು ನೀಡಲಿದೆ.
ಸಮಗ್ರ ಸುದ್ದಿ ಮೂಲವನ್ನಾಗಿ asianet suvarna news ಅನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ
25
Image Credit : Asianet News
1. ವೃಷಭ ರಾಶಿ
- ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಣಾಮ: ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಕೋಟೀಶ್ವರ ಸಂಚಾರ ಯೋಗದಿಂದ ಸುವರ್ಣಕಾಲ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಬಹಳ ದಿನಗಳಿಂದ ಅಂದುಕೊಂಡಿದ್ದ ಸ್ವಂತ ಮನೆ ಅಥವಾ ಹೊಸ ವಾಹನ ಖರೀದಿಸುವ ಕನಸು ನನಸಾಗಲಿದೆ.
- ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರ: ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಲಾಭ ಸಿಗಲಿದೆ. ಹೊಸ ಹೂಡಿಕೆಗಳಿಂದ ದುಪ್ಪಟ್ಟು ಲಾಭ ಗಳಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.
35
Image Credit : Asianet News
2. ಸಿಂಹ ರಾಶಿ
- ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಣಾಮ: ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಈ ಯೋಗವು ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಹಣದ ಹರಿವನ್ನು ತರಲಿದೆ. ಪೂರ್ವಜರ ಆಸ್ತಿಯಿಂದ ಲಾಭವಾಗಲಿದೆ. ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಎಲ್ಲಾ ಆರ್ಥಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ದೂರವಾಗುತ್ತವೆ.
- ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರ: ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ ಸಂಬಳ ಹೆಚ್ಚಳದೊಂದಿಗೆ ಬಡ್ತಿ ಸಿಗಲಿದೆ. ಮೇಲಧಿಕಾರಿಗಳ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬೆಂಬಲವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುತ್ತದೆ.
45
Image Credit : Asianet News
3. ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿ
- ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಣಾಮ: ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿದ್ದ ಹಣ ಮತ್ತು ಕೈಸಾಲವಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಹಣ ಹಠಾತ್ತನೆ ವಾಪಸ್ ಬರಲಿದೆ. ಸಾಲದ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮುಕ್ತಿ ಸಿಗಲಿದೆ. ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮತ್ತು ಕಮಿಷನ್ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಇದು ಭರಪೂರ ಲಾಭ ತರುವ ಸಮಯ.
- ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರ: ಹೊಸ ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಇದು ಉತ್ತಮ ಸಮಯ. ವಿದೇಶಿ ಸಂಪರ್ಕಗಳಿಂದ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
55
Image Credit : Asianet News
4. ಕುಂಭ ರಾಶಿ
- ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಣಾಮ: ಕುಂಭ ರಾಶಿಯವರ ಹಣೆಬರಹವನ್ನೇ ಬದಲಾಯಿಸುವ ಶಕ್ತಿ ಈ ಯೋಗಕ್ಕಿದೆ. ಹಲವು ಮೂಲಗಳಿಂದ ಹಣದ ಹರಿವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ, ನೀವು ಐಷಾರಾಮಿ ಜೀವನ ನಡೆಸುತ್ತೀರಿ. ಚಿನ್ನ, ಬೆಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಸ್ಥಿರಾಸ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡುವ ಹೂಡಿಕೆಗಳು ಲಾಭವನ್ನು ತಂದುಕೊಡುತ್ತವೆ.
- ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರ: ವೃತ್ತಿಪರವಾಗಿ ನೀವು ಹೊಸ ಎತ್ತರವನ್ನು ತಲುಪುತ್ತೀರಿ. ಗ್ರಾಹಕರ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ, ನಿಮ್ಮ ಲಾಭವೂ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.
ಇತರ ರಾಶಿಗಳ ಸ್ಥಿತಿ ಏನು?
ಮೇಲೆ ತಿಳಿಸಿದ 4 ರಾಶಿಗಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ, ಇತರ ರಾಶಿಯವರಿಗೂ ಈ ಯೋಗದ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಸಾಧಾರಣ ಹಣದ ಹರಿವು ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಸುಧಾರಣೆ ಕಂಡುಬರಲಿದೆ. ಆದರೂ, ದೊಡ್ಡ ಹೂಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರುವುದು ಉತ್ತಮ.
Latest Videos