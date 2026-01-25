ಫೆಬ್ರವರಿಯಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯ ಸಂಚಾರದಿಂದ ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಹೊಸ ಉದ್ಯೋಗ ಸಿಗುವ ಯೋಗ
February Sun Transit ಫೆಬ್ರವರಿಯಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯನು ತ್ರಿಗುಣ ಸಂಚಾರ ಮಾಡಲಿದ್ದಾನೆ. ಅಂದರೆ, ಫೆಬ್ರವರಿ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಬಾರಿಗೆ ಮೂರು ಸಲ ತನ್ನ ರಾಶಿ ಅಥವಾ ನಕ್ಷತ್ರವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲಿದ್ದಾನೆ. ಇದರಿಂದ ಕೆಲವು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಭಾರಿ ಅದೃಷ್ಟ ಕೂಡಿಬರಲಿದೆ.
ಸೂರ್ಯನ ತ್ರಿಗುಣ ಸಂಚಾರ
ಸೂರ್ಯನ ಸಂಚಾರ ರಾಶಿಚಕ್ರದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಫೆಬ್ರವರಿಯಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯನು 3 ಬಾರಿ ತನ್ನ ಸ್ಥಾನ ಬದಲಿಸಲಿದ್ದು, ಕೆಲವು ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಹೊಸ ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶಗಳು ಮತ್ತು ಶುಭ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ತರಲಿದೆ.
ವೃಷಭ ರಾಶಿ
ಸೂರ್ಯನ ಸಂಚಾರದಿಂದ ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿ. ಉದ್ಯೋಗ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಇದು ಉತ್ತಮ ಸಮಯ. ಬಡ್ತಿ ಮತ್ತು ಏಳಿಗೆಯ ಅವಕಾಶಗಳಿವೆ. ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಲಾಭ ಗಳಿಸಬಹುದು.
ಧನಸ್ಸು ರಾಶಿ
ಧನು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಸೂರ್ಯ ಸಂಚಾರವು ಧನಾತ್ಮಕ ಫಲಿತಾಂಶ ತರಲಿದೆ. ಶಕ್ತಿ, ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ. ಅದೃಷ್ಟ ಕೈ ಹಿಡಿಯಲಿದೆ. ಕೈಗೊಂಡ ಕೆಲಸಗಳು ಬೇಗನೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಸಂಬಂಧಗಳು ಗಟ್ಟಿಯಾಗುತ್ತವೆ.
ಕುಂಭ ರಾಶಿ
ಫೆಬ್ರವರಿಯಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯನು ಕುಂಭ ರಾಶಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುವುದರಿಂದ ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅನೇಕ ಲಾಭಗಳಿವೆ. ಹಠಾತ್ ಧನಲಾಭ, ಸ್ಥಾನಮಾನ ಮತ್ತು ಗೌರವ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಲಿದೆ. ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಆಸ್ತಿಯಿಂದ ಲಾಭ.
