- Home
- Astrology
- Festivals
- ನಾಳೆ ಜೂನ್ 2 ಗುರು ಮತ್ತು ಕೇತು ದ್ವಿದ್ವಾದಶ ಯೋಗ, ಮೇಷ ರಾಶಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಈ 4 ರಾಶಿಗಳು ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭ
ನಾಳೆ ಜೂನ್ 2 ಗುರು ಮತ್ತು ಕೇತು ದ್ವಿದ್ವಾದಶ ಯೋಗ, ಮೇಷ ರಾಶಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಈ 4 ರಾಶಿಗಳು ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭ
ಗ್ರಹಗಳ ಸ್ಥಾನಗಳು ಅನೇಕ ಶುಭ ಸಂಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತವೆ. ಈ ಪ್ರಭಾವ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ. ಈಗ ಜೂನ್ 2 ರಂದು ಗುರುವಿನ ಸಂಚಾರ, ಕೇತು ಮತ್ತು ಗುರು ನಂತರ ದ್ವಿದ್ವಾದಶ ಯೋಗವು ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.
ದ್ವಿದ್ವಾದಶ ಯೋಗ
ಎರಡು ಗ್ರಹಗಳು ಎರಡನೇ ಮತ್ತು ಹನ್ನೆರಡನೇ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿದಾಗ ಈ ದ್ವಿದ್ವಾದಶ ಯೋಗವು ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ದೇವಗುರು ಗುರು ಮತ್ತು ಛಾಯಾ ಗ್ರಹ ಕೇತುಗಳು ಸೇರಿ ದ್ವಿದ್ವಾದಶ ಯೋಗವನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದು ನಾಲ್ಕು ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಮೇಷ ರಾಶಿ
ಈ ಯೋಗದಿಂದಾಗಿ ಮೇಷ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಬಡ್ತಿ ಮತ್ತು ಸಂಬಳ ಹೆಚ್ಚಳದ ಸಂತೋಷ ಸಿಗಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಗೌರವ ಮತ್ತು ಗೌರವ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ದ್ವಿದವಾದಶ ಯೋಗವು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ಸಂತೋಷದಿಂದ ತುಂಬುತ್ತದೆ.
ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿ
ಕರ್ಕ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ದ್ವಿದವಾದಶ ಯೋಗದ ರಚನೆಯು ಶುಭಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸೌಕರ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಸೌಕರ್ಯಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತವೆ. ನೀವು ಹೊಸ ಮನೆ ಅಥವಾ ವಾಹನವನ್ನು ಖರೀದಿಸಬಹುದು. ನಿಮಗೆ ಮನಸ್ಸಿನ ಶಾಂತಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ನಿಮಗೆ ಹೊಸ ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶ ಸಿಗಬಹುದು.
ಧನು ರಾಶಿ
ಧನು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಹೂಡಿಕೆಯಿಂದ ಲಾಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಹಠಾತ್ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭವು ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ನೀವು ಪ್ರಗತಿ ಸಾಧಿಸುವಿರಿ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಲು ಅವಕಾಶ ಸಿಗಬಹುದು.
ಕುಂಭ ರಾಶಿ
ಕುಂಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಹೊಸ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವುದು ಶುಭಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನೀವು ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವಿರಿ ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡ ಹಣವನ್ನು ಮರಳಿ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಹಿರಿಯರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಬೆಂಬಲ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸಂಬಳ ಹೆಚ್ಚಳ ಸಾಧ್ಯ.