ಇಂದಿನಿಂದ ಮೇಷ ರಾಶಿ ಸೇರಿದಂತೆ 5 ರಾಶಿಗೆ ಸಂಪತ್ತು ಮತ್ತು ಸಂತೋಷ
Chandra gochar 2026 today ಇಂದು ಚಂದ್ರನು ತನ್ನ ರಾಶಿ ಮತ್ತು ನಕ್ಷತ್ರಪುಂಜವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲಿದ್ದಾನೆ, ಇದು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ಚಂದ್ರನು ಇಂದು ತನ್ನ ರಾಶಿ ಮತ್ತು ನಕ್ಷತ್ರಪುಂಜವನ್ನು ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತಾನೆ.
ಜೂನ್ 1, 2026
ಇಂದು, ಜೂನ್ 1, 2026 ರಂದು, ಚಂದ್ರನು ಧನು ರಾಶಿ ಮತ್ತು ಮೂಲ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತಾನೆ. ಈ ಸಂಚಾರವು ಸಂಜೆ 7:08 ಕ್ಕೆ ಸಂಭವಿಸಲಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಚಂದ್ರನು ಪ್ರಸ್ತುತ ವೃಶ್ಚಿಕ ಮತ್ತು ಜ್ಯೇಷ್ಠ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಮನಸ್ಸು, ಸಂತೋಷ, ಮಾನಸಿಕ ಸ್ಥಿತಿ, ಚಂಚಲತೆ, ನೀರು ಮತ್ತು ಸೌಂದರ್ಯದ ಗ್ರಹವಾದ ಚಂದ್ರನು ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಮತ್ತು ನಕ್ಷತ್ರಪುಂಜದ ಮೂಲಕ ಸಾಗಿದಾಗ, ಅದು ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳ ಜೀವನದ ಮೇಲೆ ಆಳವಾದ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಇಂದಿನ ಸಂಚಾರದಿಂದಾಗಿ ಯಾವ ಐದು ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ತಮ್ಮ ಅದೃಷ್ಟವನ್ನು ಹೊಳೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಅನ್ವೇಷಿಸೋಣ.
ಮೇಷ
ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಜನರು ತಮ್ಮ ಖ್ಯಾತಿ ಮತ್ತು ಖ್ಯಾತಿ ಹೆಚ್ಚಾದಂತೆ ಸಂತೋಷಪಡುತ್ತಾರೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ನಿಮ್ಮ ಕೋಪವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವುದರಿಂದ ವಿವಾದಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರ ನಡುವಿನ ಪ್ರೀತಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತದೆ.
ಮಿಥುನ
ಕ್ರೀಡಾ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವವರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡಿಸುವ ಅವಕಾಶ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವವರು ತಮ್ಮ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುತ್ತಾರೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ತಲೆನೋವಿನಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವಿರಿ.
ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿ
ವಾದಗಳ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮಾತನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ನಿಮಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ, ಇದು ಯಾವುದೇ ಪ್ರಮುಖ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಜನರು ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣದಿಂದ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯಬಹುದು.
ತುಲಾ
ನಿಮ್ಮ ತಾಯಿಯೊಂದಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನೆಮ್ಮದಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಇದು ದೈಹಿಕ ನೋವಿನಿಂದಲೂ ಪರಿಹಾರ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಅನೇಕ ಬಾಕಿ ಕೆಲಸಗಳು ಸಹ ಪರಿಹರಿಸಲ್ಪಡಬಹುದು ಎಂಬುದು ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಸಂಗತಿ.
ಮಕರ:
ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಮದುವೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಇರುವ ಚಿಂತೆಗಳು ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಸೂಕ್ತವಾದ ಸಂಗಾತಿಯು ಹೊರಹೊಮ್ಮುತ್ತಾರೆ. ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಜನರು ತಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಸುಧಾರಣೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಬಂಡವಾಳ ಹೂಡಿಕೆಗಳು ಲಾಭವನ್ನು ನೀಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.