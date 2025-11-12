Dream Astrology: ಮಂಗಳಸೂತ್ರ ತುಂಡಾದಂತೆ ಕನಸು ಬಿತ್ತಾ? ಇದೇನು ಸೂಚನೆ ನೀಡುತ್ತೆ?
Dream Astrology: ನೀವು ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಮಂಗಳಸೂತ್ರವನ್ನು ನೋಡಿದರೆ, ಅಥವಾ ಮಂಗಳ ಸೂತ್ರ ತುಂಡಾದಂತೆ ಕಂಡರೆ ಅದರ ಹಿಂದೆ ಕೆಲವು ಶುಭ ಮತ್ತು ಅಶುಭ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಅಡಗಿರುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಈ ಚಿಹ್ನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸ್ವಪ್ನ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಮಂಗಳಸೂತ್ರ
ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ, ಮಂಗಳಸೂತ್ರವು ವಿವಾಹಿತ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ವೈವಾಹಿಕ ಆನಂದದ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ, ಅಂದರೆ ಶುಭ ದಾರ. ಮಂಗಳಸೂತ್ರಗಳು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮಹಿಳೆಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ಸ್ವಪ್ನ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಮಂಗಳಸೂತ್ರವನ್ನು ನೋಡುವುದು ಕೆಲವು ಒಳ್ಳೆಯ ಅಥವಾ ಕೆಟ್ಟ ಅದೃಷ್ಟದ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ.
ಮಂಗಳಸೂತ್ರ ತೆಗೆಯುತ್ತಿರುವ ಕನಸು ಕಾಣುವುದು
ನಿಮ್ಮ ಕುತ್ತಿಗೆಯಿಂದ ಮಂಗಳಸೂತ್ರ ತೆಗೆಯುತ್ತಿರುವ ಕನಸು ಕಂಡರೆ, ಅದು ಅಶುಭ ಸೂಚನೆ. ಈ ಕನಸು ಎಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಪತಿ ತಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು ಅಥವಾ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಎದುರಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.
ಮಂಗಳಸೂತ್ರ ಖರೀದಿಸುವ ಕನಸು
ನೀವು ಮಂಗಳಸೂತ್ರ ಖರೀದಿಸುವ ಕನಸು ಕಂಡರೆ, ಅದು ಶುಭ ಸಂಕೇತ. ಈ ಕನಸು ನಿಮ್ಮ ಪತಿ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.
ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಮಂಗಳಸೂತ್ರ ಕೊಡುವುದು
ಯಾರಾದರೂ ನಿಮಗೆ ಮಂಗಳಸೂತ್ರ ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆಂದು ಅಥವಾ ನೀವು ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಮಂಗಳಸೂತ್ರ ಕೊಡುವ ಕನಸು ಕಂಡರೆ, ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಿ. ಈ ಕನಸು ಅಶುಭ ಶಕುನವಾಗಿದ್ದು, ನಿಮ್ಮ ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯ ಮತ್ತು ಸಂಘರ್ಷ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.
ಮಂಗಳಸೂತ್ರ ಮುರಿದಂತೆ ಕನಸು
ಸ್ವಪ್ನ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ನಿಮ್ಮ ಮಂಗಳಸೂತ್ರ ತುಂಡಾದಂತೆ ಕನಸು ಕಾಣುವುದು ಸಹ ಅಶುಭ ಸಂಕೇತವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಕನಸು ನಿಮ್ಮ ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬಿರುಕು ಉಂಟಾಗಬಹುದು ಎಂದರ್ಥ.