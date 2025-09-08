ಒಳ್ಳೆಯ ಕನಸನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಅದನ್ನು ಮಂಗಳಕರವೆಂದು, ಕೆಟ್ಟ ಕನಸನ್ನು ಅಶುಭವೆಂದು ಜನ ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಕೆಲವು ಕನಸುಗಳು ಭಯಾನಕದಂತೆ ಕಂಡರೂ, ಶುಭ ಫಲವನ್ನು ನೀಡುವಂಥವು. ಅವು ಯಾವುವು ಅಂತ ನೋಡೋಣ.
ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯೂ ನಿದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಕನಸು ಕಾಣುತ್ತಾನೆ. ಕೆಟ್ಟದೆಂದು ಕಾಣುವ ಕನಸುಗಳೇ ಹೆಚ್ಚು ಬೀಳುತ್ತವೆ. ಸ್ಮಶಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗುವುದು, ತಾನೇ ಸತ್ತಂತೆ ಕಾಣುವುದು, ತನ್ನ ಬಂಧುಗಳು ಸತ್ತಂತೆ ಕಾಣುವುದು, ಹಾವು ಕಚ್ಚಿದಂತೆ ಕಾಣುವುದು, ಬೀಳುವುದು- ಇತ್ಯಾದಿ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕನಸೂ ತನ್ನದೇ ಆದ ಅರ್ಥವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಸ್ವಪ್ನ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿಯೂ ಯಾವುದೇ ಕನಸು ಅರ್ಥಹೀನವಲ್ಲ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಒಳ್ಳೆಯ ಕನಸನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಅದನ್ನು ಮಂಗಳಕರವೆಂದು ನಂಬುತ್ತಾನೆ. ಅಂತೆಯೇ, ಕೆಟ್ಟ ಕನಸನ್ನು ಅಶುಭವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಾನೆ. ಆದರೆ ಕೆಲವು ಕನಸುಗಳು ಭಯಾನಕದಂತೆ ಕಂಡರೂ, ಶುಭ ಫಲವನ್ನು ನೀಡುವಂಥವು. ಅವು ಯಾವುವು ಅಂತ ನೋಡೋಣ.
ತಾನೇ ಸತ್ತಂತೆ ಕಾಣುವುದು
ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಸಾಯುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಅಥವಾ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ನೋಡಿದರೆ, ಅದು ಭಯಾನಕ ಕನಸು. ಆದರೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತಿಸಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅದು ಶುಭ ಸೂಚನೆಯನ್ನು ನೀಡುವ ಕನಸಾಗಿದೆ. ಸ್ವಪ್ನ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ನೀವು ಸಾಯುವುದನ್ನು ನೋಡುವುದು ಮಂಗಳಕರ. ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ನೀವು ಸಾಯುವುದನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತಾವಧಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಅನಾರೋಗ್ಯಕರ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಈ ಕನಸನ್ನು ನೋಡಿದರೆ, ಅವನು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ತನ್ನ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತಿ ಪಡೆಯುತ್ತಾನೆ ಎಂದರ್ಥ.
ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಚಿತೆಯ ಬೆಂಕಿ
ನಾವು ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಯಾರೊಬ್ಬರ ಸಾವಿನ ಬೆಂಕಿಯನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ, ನಾವು ಭಯಪಡುತ್ತೇವೆ ಮತ್ತು ವಿವಿಧ ಅಸಂಬದ್ಧ ಮತ್ತು ಭಯಾನಕ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ಸ್ವಪ್ನ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಇತರರ ಚಿತೆಯ ಬೆಂಕಿಯನ್ನು ನೋಡುವುದು ಶುಭ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಚಿತೆಯ ಬೆಂಕಿಯ ಕನಸು ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯು ಸುಧಾರಿಸಲಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಯಾರಿಗಾದರೂ ನೀವು ಹಣವನ್ನು ನೀಡಿ ಆ ಹಣವನ್ನು ಮರಳಿ ಪಡೆಯಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ ಈ ಕನಸು ನೀವು ಆ ಹಣವನ್ನು ಮರಳಿ ಪಡೆಯುವುದರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಅಸ್ವಸ್ಥರು ತಮ್ಮ ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಚಿತೆಯನ್ನು ಕಂಡರೆ ಅವರು ಚೇತರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದರ್ಥ.
ಮನೆಗೆ ಬೆಂಕಿ ಬೀಳುವುದು
ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಉರಿಯುತ್ತಿರುವ ಮನೆಯನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ಹೆದರಬೇಕಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಈ ಕನಸು ಸಂತೋಷವು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬರಲಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ, ಅವಿವಾಹಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಈ ಕನಸನ್ನು ನೋಡಿದರೆ, ಅವರು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ತಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆಯ ಹುಡುಗ ಅಥವಾ ಹುಡುಗಿಯನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗುತ್ತಾರೆ ಎಂದರ್ಥ. ವಿವಾಹಿತ ಸ್ಥಳೀಯರು ಈ ಕನಸು ಕಂಡರೆ, ಅವರು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಮಕ್ಕಳ ಸಂಬಂಧಿತ ಸಂತೋಷವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು ಎಂದರ್ಥ.
ಸ್ಮಶಾನದಲ್ಲಿ ಇರುವುದು
ನೀವು ಸ್ಮಶಾನ ಅಥವಾ ಏಕಾಂತ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೋಡಿದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಒಳ್ಳೆಯ ದಿನಗಳು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿವೆ ಎಂದರ್ಥ. ಈ ಕನಸು ಅದೃಷ್ಟದ ಸಂಕೇತ. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಪಡೆಯಲಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಈ ಕನಸು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಅರ್ಥೈಸುತ್ತದೆ.
ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಹಾವು
ಜನರು ಹಾವುಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿವಿಧ ಕನಸುಗಳನ್ನು ನೋಡುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಪ್ರತಿ ಹಾವಿನ ಕನಸು ಕೆಟ್ಟದ್ದಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಸತ್ತ ಹಾವನ್ನು ಕಂಡರೆ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕೆಟ್ಟ ಸಮಯ ಮುಗಿದಿದೆ ಎಂದರ್ಥ. ಈ ಕನಸು ಬಿದ್ದರೆ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಂಭವನೀಯ ಅಪಾಯವು ಮುಗಿದಿದೆ ಮತ್ತು ಒಳ್ಳೆಯ ದಿನಗಳು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದಿವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.
ಈ ಮೇಲಿನ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ನಾವು ನಮ್ಮ ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಕ್ಷಣ ಭಯ ಬೀಳುವುದು ಸರ್ವೇ ಸಾಮಾನ್ಯ. ಆದರೆ, ನಾವು ಈ ಕನಸುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಲೆಕೆಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಈ ಕನಸುಗಳಿಂದ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಶುಭ ಫಲಗಳನ್ನೇ ಪಡೆಯಬಹುದು ಹೊರತು ಅಶುಭ ಫಲಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ.