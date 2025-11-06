- Home
Swapna Shastra: ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತು ಪದೇ ಪದೇ ಬೆಚ್ಚಿ ಬಿದ್ದು ಎದ್ದೇಳುತ್ತೀರಾ? ದುಃಸ್ವಪ್ನ ದೂರ ಮಾಡಲು ಹೀಗೆ ಮಾಡಿ
Swapna Shastra: ಅನೇಕ ಜನರು ರಾತ್ರಿ ಮಲಗಿದಾಗ ಭಯಾನಕ ದುಃಸ್ವಪ್ನಗಳನ್ನು ಕಾಣುತ್ತಾರೆ. ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ ಬೆಚ್ಚಿಬಿದ್ದು ಎದ್ದೇಳುತ್ತಾರೆ., ಇದು ಅವರ ಇಡೀ ದಿನವನ್ನು ಹಾಳುಮಾಡುತ್ತದೆ. ಅಂತಹ ಕನಸುಗಳನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು, ಭಯವನ್ನು ನಿವಾರಿಸಲು ಮತ್ತು ರಾತ್ರಿಯ ಉತ್ತಮ ನಿದ್ರೆಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ಪರಿಹಾರ.
ಭಯಾನಕ ದುಃಸ್ವಪ್ನಗಳನ್ನು ತೊಡೆದುಹಾಕಲು ಹೀಗೆ ಮಾಡಿ
ನಿದ್ದೆ ಮಾಡುವಾಗ ಕನಸುಗಳು ಬೀಳುವುದು ತುಂಬಾ ಸಾಮಾನ್ಯ. ಆದರೆ ಈ ಕನಸುಗಳು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಹೆದರಿಸಲು ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ನಿದ್ರೆಗೆ ಭಂಗ ತರಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಅಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ತೊಡೆದುಹಾಕಲು ನೀವು ಕೆಲವು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಈ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ, ನಿದ್ರಾಹೀನತೆಯನ್ನು ತೊಡೆದುಹಾಕಲು ಯಾವ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಕ್ರಮಗಳು ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ವಿವರವಾಗಿ ಅನ್ವೇಷಿಸೋಣ.
ನಿಮ್ಮ ಪಾದಗಳನ್ನು ತೊಳೆಯಿರಿ
ಮಲಗುವ ಮೊದಲು ನಿಮ್ಮ ಪಾದಗಳನ್ನು ತೊಳೆಯಲು ಮರೆಯದಿರಿ. ಇದು ರಾತ್ರಿಯ ಉತ್ತಮ ನಿದ್ರೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ನೀವು ಹಾಸಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತಾಗ ಅಥವಾ ಮಲಗಿದಾಗಲೆಲ್ಲಾ, ನಿಮ್ಮ ಪಾದಗಳನ್ನು ತೊಳೆಯಲಾಗಿದೆಯೆ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ, ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನಕಾರಾತ್ಮಕತೆಯು ನಿಮ್ಮ ಮಲಗುವ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ. ಮಲಗುವ ಮುನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಪಾದಗಳನ್ನು ತೊಳೆಯುವುದು ಕೆಟ್ಟ ಮತ್ತು ಭಯಾನಕ ಕನಸುಗಳನ್ನು ತಡೆಯಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಮಲಗುವ ದಿಕ್ಕು
ಮಲಗುವ ಮೊದಲು, ನಿಮ್ಮ ಪಾದಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾದ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿ. ನಿಮ್ಮ ಪಾದಗಳನ್ನು ದಕ್ಷಿಣ ಅಥವಾ ಪೂರ್ವಕ್ಕೆ ಮುಖ ಮಾಡಿ ಮಲಗುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ. ನಿಮ್ಮ ಪಾದಗಳನ್ನು ಬಾಗಿಲಿನ ಕಡೆಗೆ ತೋರಿಸುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ. ಹಾಗೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಹಾನಿಯಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿ ದೂರವಾಗುತ್ತದೆ. ಪೂರ್ವಕ್ಕೆ ತಲೆ ಇಟ್ಟು ಮಲಗುವುದರಿಂದ ಉತ್ತಮ ನಿದ್ರೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಜ್ಞಾನ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ದಕ್ಷಿಣಕ್ಕೆ ತಲೆ ಇಟ್ಟು ಮಲಗುವುದು ಮಾನಸಿಕ ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ಆರೋಗ್ಯ ನಿಮ್ಮದಾಗುತ್ತದೆ.
ಶನಿವಾರ ನೆರಳು ದಾನ ಮಾಡಿ
ಶನಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ 5 ಶನಿವಾರಗಳಂದು ನೆರಳು ದಾನ ಮಾಡಿ. ಇದೇನು ನೆರಳು ದಾನ ಅಚ್ಚರಿ ಪಡಬೇಡಿ. ಒಂದು ಬಟ್ಟಲಿನಲ್ಲಿ ಎಣ್ಣೆ ತುಂಬಿಸಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮುಖವನ್ನು ನೋಡಿ, ನಂತರ ಅದನ್ನು ಶನಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ದಾನ ಮಾಡಿ. ಶನಿವಾರದಂದು ಕಪ್ಪು ಮತ್ತು ಬಿಳಿ ಎಳ್ಳು ದಾನ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ದುಃಸ್ವಪ್ನಗಳಿಂದ ಪರಿಹಾರ ಸಿಗುತ್ತದೆ. 21 ಶನಿವಾರಗಳ ಕಾಲ ಇದನ್ನು ಮಾಡಿ.
ಹನುಮಾನ್ ಚಾಲೀಸಾ ಪಠಿಸಿ
ಶನಿವಾರ, ಹನುಮಂತನ ಹೆಸರನ್ನು ಜಪಿಸಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ತೋರು ಬೆರಳಿಗೆ ಕಪ್ಪು ದಾರವನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳಿ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಶಾಂತಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಭಯವನ್ನು ದೂರ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ನಿಮಗೆ ದುಃಸ್ವಪ್ನಗಳು ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಎಚ್ಚರಗೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ಮಲಗುವ ಮುನ್ನ ಹನುಮಾನ್ ಚಾಲೀಸಾ ಪಠಿಸುವುದರಿಂದ ಶುಭ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ಸಹ ದೊರೆಯುತ್ತವೆ.
ಕರ್ಪೂರವನ್ನು ಸುಡುವುದು
ಪ್ರತಿದಿನ ಮಲಗುವ ಮುನ್ನ ಕರ್ಪೂರವನ್ನು ಸುಡಿ. ಇದು ಮನಸ್ಸನ್ನು ಶಾಂತಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ನಿದ್ರೆಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಕರ್ಪೂರವನ್ನು ಸುಡುವುದರಿಂದ ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡ ನಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಿದ್ರಿಸಲು ಸುಲಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ದುಃಸ್ವಪ್ನಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸಲು ಸಹ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.