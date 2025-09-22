ನವರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ದೇವಿಯ 108 ನಾಮ ಜಪಿಸಿ.. ನಿಮ್ಮ ಭಾಗ್ಯದ ಬಾಗಿಲು ತೆರೆಯುತ್ತೆ
ನವರಾತ್ರಿ ಹಬ್ಬವು ದುರ್ಗಾ ದೇವಿಯನ್ನು ಪೂಜಿಸಲು ವಿಶೇಷ ಸಮಯ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದೇವಿಯ 108 ನಾಮಗಳನ್ನು ಪಠಿಸುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಶುಭವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ, ಇದು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಆ 108 ನಾಮಗಳು ಯಾವುವು? ಅದನ್ನು ಪಠಿಸೋದ್ರಿಂದ ಏನೆಲ್ಲಾ ಲಾಭ ಇದೆ ನೋಡೋಣ.
- FB
- TW
- Linkdin
ನವರಾತ್ರಿ ಹಬ್ಬ
ಶರದಿಯಾ ನವರಾತ್ರಿ (navaratri) ಹಬ್ಬವು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 22 ರಿಂದ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ನವರಾತ್ರಿಯು ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಆರಾಧಿಸಲು ವಿಶೇಷ ಸಮಯ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಉಪವಾಸ, ಪೂಜೆ ಮತ್ತು ದೇವಿ ಮಂತ್ರಗಳನ್ನು ಪಠಿಸುವುದರಿಂದ ಭಕ್ತನಿಗೆ ಅಪಾರವಾದ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಶಕ್ತಿ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ಈ ಅತ್ಯಂತ ಫಲಪ್ರದ ಅಭ್ಯಾಸಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ದುರ್ಗಾ ದೇವಿಯ 108 ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಪಠಿಸುವುದು.
ದೇವಿ ನಾಮ ಸ್ಮರಿಸಿ
ನವರಾತ್ರಿಯ ಒಂಬತ್ತು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ದೇವಿಯ ಹೆಸರನ್ನು ಜಪಿಸುವುದರಿಂದ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಮಾನಸಿಕ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ನೀಡುವುದಲ್ಲದೆ, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಶಕ್ತಿ, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಅಭ್ಯಾಸಗಳ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಜೊತೆಗೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ತರುತ್ತೆ.
ದುರ್ಗಾ ದೇವಿಯ 108 ಹೆಸರುಗಳ ಮಹತ್ವ
ದುರ್ಗಾ ದೇವಿಯ (Goddess Durga) ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹೆಸರಿಗೂ ವಿಶೇಷ ಅರ್ಥ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿ ಇದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, "ಸತಿ" ಎಂಬ ಹೆಸರು ದೇವಿಯ ತಪಸ್ವಿ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ, "ತ್ರಿನೇತ್ರ" ಅವಳ ಸರ್ವಜ್ಞ ರೂಪವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು "ಮಹಿಷಾಸುರಮರ್ದಿನಿ" ಅವಳ ರಾಕ್ಷಸ-ನಾಶಕ ರೂಪವನ್ನು ಸಂಕೇತಿಸುತ್ತದೆ. ಈ 108 ಹೆಸರುಗಳು ದೇವಿಯ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಶಕ್ತಿ, ರೂಪ ಮತ್ತು ದೈವಿಕ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಹೆಸರುಗಳ ಮೂಲಕ, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಆಂತರಿಕತೆಯನ್ನು ಶುದ್ಧೀಕರಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ನಕಾರಾತ್ಮಕತೆಯಿಂದ ಮುಕ್ತರಾಗಿ ದೇವಿಯ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು.
ತಾಯಿಯ 108 ಹೆಸರುಗಳಿವು
ಸತಿ, ಭವಪ್ರೀತಾ, ಸಾಧ್ವಿ, ಭವಮೋಚನಿ, ಭವಾನಿ, ಆರ್ಯ, ದುರ್ಗಾ, ಜಯ, ಆದ್ಯಾ, ತ್ರಿನೇತ್ರ, ಶೂಲಧಾರಿಣಿ, ಪಿನಾಕಧಾರಿಣಿ, ಚಿತ್ರ, ಚಂದ್ರಘಂಟಾ, ಮಹಾತಪ, ಬುದ್ಧಿ, ಅಹಂಕಾರ, ಚಿತ್ತರೂಪ, ಚಿತಾ, ಚಿತಿ, ಸರ್ವಮಂತ್ರಮಯಿ, ಸತ್ತಾ, ಚಿತಿ, ಸರ್ವಮಂತ್ರಮಯಿ, ಸತ್ಯಾನಂದ ಸ್ವರೂಪಿಣಿ, ಅನಂತ, ಭವೀನಿ, ಭವ್ಯ, ಅಭವ್ಯ, ಸದಾಗತಿ, ಶಾಂಭವಿ, ದೇವಮಾತಾ, ಚಿಂತಾ, ರತ್ನಪ್ರಿಯ, ಸರ್ವವಿದ್ಯಾ, ದಕ್ಷಕನ್ಯಾ, ದಕ್ಷಯಜ್ಞವಿನಾಶಿನಿ, ಅಪರ್ಣಾ, ಅನೇಕವರ್ಣ, ಪಾತಾಳ, ಪಾತಾಳವತಿ, ಪಟ್ಟಾಂಬರಪರಿಧಾನ, ಕಲಾಮಂಜರಿರಂಜಿನಿ, ಅಮೇಯವಿಕ್ರಮ, ಕ್ರೂರ, ಸುಂದರಿ, ಸುರಸುಂದರಿ, ವನದುರ್ಗ, ಮಾತಾಂಗಿ, ಮಾತಾಂಗಮುನಿಪೂಜಿತಾ, ಬ್ರಾಹ್ಮಿ, ಮಾಹೇಶ್ವರಿ, ಅಂದ್ರಿ, ಕೌಮಾರಿ, ವೈಷ್ಣವಿ, ಚಾಮುಂಡಾ, ವರಾಹ, ಲಕ್ಷ್ಮಿ, ಪುರುಷಕೃತಿ, ವಿಮಲಾ, ಉತ್ಕರ್ಷಿಣಿ, ಜ್ಞಾನ, ಕ್ರಿಯಾ, ನಿತ್ಯ, ಬುದ್ಧಿದಾ, ಬಹುಳ, ಬಹುಳಪ್ರಿಯ, ಸರ್ವವಾಹನವಾಹನ, ನಿಶುಂಭಶುಂಭಹನಾನಿ, ಮಹಿಷಾಸುರಮರ್ದಿನಿ, ಮಧುಕೈಟಭಹಂತ್ರೀ, ಚಂಡಮುಂಡವಿನಾಶಿನಿ, ಸರ್ವಸುರವಿನಾಶ, ಸರ್ವದಾನವಘಾತಿನಿ, ಸರ್ವ ಶಾಸ್ತ್ರಮಯಿ, ಸತ್ಯ, ಸರ್ವಧಾರಿಣಿ, ಅನೇಕಶಾಸ್ತ್ರಹಸ್ತಾ, ಅನೇಕಾಸ್ತ್ರಧಾರಿಣಿ, ಕುಮಾರಿ, ಏಕಕನ್ಯಾ, ಕೈಶೋರೀ, ಯುವತಿ, ಯತಿ, ಅಪ್ರೌಢಾ, ಪ್ರೌಢಾ, ವೃದ್ಧಮಾತಾ, ಬಲಪ್ರದಾ, ಮಹೋದರಿ, ಮುಕ್ತಕೇಶಿ, ಘೋರರೂಪ, ಮಹಾಬಲ, ಅಗ್ನಿಜ್ವಾಲಾ, ರೌದ್ರಮುಖಿ, ಕಾಳರಾತ್ರಿ, ತಪಸ್ವಿನೀ, ನಾರಾಯಣೀ, ಭದ್ರಕಾಳಿ, ವಿಷ್ಣುಮಾಯ, ಜಲೋಧರಿ, ಶಿವದುತಿ, ಕರಾಳಿ, ಅನಂತ, ಪರಮೇಶ್ವರಿ, ಕಾತ್ಯಾಯನಿ, ಸಾವಿತ್ರಿ, ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಾ, ಬ್ರಹ್ಮವಾದಿನಿ, ಕಮಲಾ, ಶಿವಾನಿ.
ಈ ಜಪದಿಂದಾಗುವ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು
ದುರ್ಗಾ ದೇವಿಯ 108 ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಜಪಿಸುವುದರಿಂದ ಮಾನಸಿಕ, ದೈಹಿಕ ಮತ್ತು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಈ ಮೂರು ಹಂತಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗುತ್ತದೆ. ಆತಂಕ, ಭಯ ಮತ್ತು ಒತ್ತಡ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ, ಆತ್ಮವು ಶಾಂತಿ, ಸ್ಥಿರತೆ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ತುಂಬಿರುತ್ತದೆ, ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಡೆತಡೆಗಳು ಮತ್ತು ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಗಳು ದೂರವಾಗುತ್ತವೆ, ಭಕ್ತನು ದೈವಿಕ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರಗಳು ಮತ್ತು ಅತೀಂದ್ರಿಯ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾನೆ, ದೇಹದ ಶಕ್ತಿಯು ಸಮತೋಲನದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯವು ವರ್ಧಿಸುತ್ತದೆ. ನವರಾತ್ರಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಜಪಿಸುವುದರಿಂದ ಮಾತೃ ದೇವಿಯ ವಿಶೇಷ ಆಶೀರ್ವಾದ ಸಿಗುತ್ತದೆ.
ಜಪ ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ?
ನವರಾತ್ರಿಯ ಒಂಬತ್ತು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ, ಪ್ರತಿದಿನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಅಥವಾ ಸಂಜೆ ಶಾಂತ ಮತ್ತು ಪವಿತ್ರ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಿ. ಮಾತೃ ದೇವಿಯ ವಿಗ್ರಹ ಅಥವಾ ಚಿತ್ರದ ಮುಂದೆ ದೀಪವನ್ನು ಬೆಳಗಿಸಿ ಮತ್ತು 108 ನಾಮಗಳನ್ನು ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಪಠಿಸಿ. ಸಂಪೂರ್ಣ ಭಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಏಕಾಗ್ರತೆಯಿಂದ ಜಪಿಸಲು ಮರೆಯದಿರಿ. ಇದು ಪ್ರತಿದಿನ ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿದ್ದರೆ, ಕನಿಷ್ಠ ಎಂಟನೇ ಅಥವಾ ಒಂಬತ್ತನೇ ದಿನದಂದು ಅದನ್ನು ಮಾಡಿ.