2025 ನವರಾತ್ರಿಯ ಬಹು ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಹಬ್ಬವು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 22 ರಂದು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2 ರಂದು ಕೊನೆಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರು ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ನೀವು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಬಹುದಾದ ಕೆಲವು ಶುಭಾಶಯಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ.
ನವರಾತ್ರಿ ಪ್ರಮುಖ ಹಿಂದೂ ಹಬ್ಬಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಈ ಹಬ್ಬವು ಮಹಿಷಾಸುರನ ಮೇಲೆ ದುರ್ಗಾದೇವಿಯ ವಿಜಯವನ್ನು ಸ್ಮರಿಸುತ್ತದೆ. ' ನವ' ಎಂದರೆ ಒಂಬತ್ತು, ಮತ್ತು 'ರಾತ್ರಿ' ಎಂದರೆ ರಾತ್ರಿ. ಈ ಹಬ್ಬವು ಒಂಬತ್ತು ರಾತ್ರಿಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಈ ವರ್ಷ, ನವರಾತ್ರಿಯನ್ನು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 22 ರಿಂದ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2 ರವರೆಗೆ ಇದೆ
ನವರಾತ್ರಿಯ ಶುಭಾಶಯಗಳು
- ಪ್ರೀತಿ, ಬೆಳಕು ಮತ್ತು ಸಕಾರಾತ್ಮಕತೆಯಿಂದ ತುಂಬಿದ ನವರಾತ್ರಿ ನಿಮಗೆ ಶುಭ ಹಾರೈಕೆಗಳು.
- ದುರ್ಗಾ ದೇವಿಯು ನಿಮ್ಮ ದಾರಿಯಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಅಡೆತಡೆಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸಲಿ.
- ಈ ನವರಾತ್ರಿ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಆರಂಭ, ಯಶಸ್ಸು ಮತ್ತು ಸಂತೋಷವನ್ನು ತರಲಿ.
- ನಿಮಗೆ ಒಂಬತ್ತು ರಾತ್ರಿಗಳ ಭಕ್ತಿ, ನೃತ್ಯ ಮತ್ತು ದೈವಿಕ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳನ್ನು ಹಾರೈಸುತ್ತೇನೆ.
- ದುರ್ಗಾ ದೇವಿಯು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ, ಸಮೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಸಕಾರಾತ್ಮಕತೆಯನ್ನು ತುಂಬಲಿ.
- ಈ ನವರಾತ್ರಿಯು ಕೆಟ್ಟದ್ದರ ಮೇಲೆ ಒಳ್ಳೆಯದರ ಮತ್ತು ಕತ್ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಬೆಳಕಿನ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನಿಮಗೆ ನೆನಪಿಸಲಿ. ನವರಾತ್ರಿಯ ಶುಭಾಶಯಗಳು
- ನವರಾತ್ರಿಯ ರೋಮಾಂಚಕ ಬಣ್ಣಗಳು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ಬೆಳಗಿಸಲಿ.
- ದುರ್ಗಾ ದೇವಿಯ ದೈವಿಕ ಶಕ್ತಿಯು ನಿಮಗೆ ಯಶಸ್ಸು ಮತ್ತು ಸಂತೋಷದತ್ತ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡಲಿ.
- ನಿಮಗೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಸಂತೋಷ ತುಂಬಿದ ನವರಾತ್ರಿಯ ಶುಭಾಶಯಗಳು.
- ಈ ನವರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ, ಮಾ ದುರ್ಗಾದೇವಿಯ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ನಿಮ್ಮ ದಾರಿಯಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಅಡೆತಡೆಗಳು ಮಾಯವಾಗಲಿ.
- ಈ ನವರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯವು ಸಂತೋಷದಿಂದ ತುಂಬಿರಲಿ ಮತ್ತು ಮನೆಯು ಸಂತೋಷದಿಂದ ತುಂಬಿರಲಿ.
- ನವರಾತ್ರಿ ಎಂದರೆ ಕೆಟ್ಟದ್ದರ ಮೇಲೆ ಒಳ್ಳೆಯದರ ವಿಜಯೋತ್ಸವವನ್ನು ಆಚರಿಸುವ ಸಮಯ. ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಶಾಂತಿ, ಸಮೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಸಂತೋಷದಿಂದ ತುಂಬಿರಲಿ.
- ದುರ್ಗಾ ದೇವಿಯ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ, ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ತೊಂದರೆಗಳು ಮಾಯವಾಗಲಿ.
- ಈ ನವರಾತ್ರಿಯು ನಿಮಗೆ ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳು, ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮತ್ತು ಯಶಸ್ಸಿನ ಆರಂಭವನ್ನು ಸೂಚಿಸಲಿ.
- ಭಕ್ತಿ, ನೃತ್ಯ ಮತ್ತು ದೈವಿಕ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ತುಂಬಿರುವ ನವರಾತ್ರಿಯು ನಿಮಗೆ ಶುಭ ಹಾರೈಸುತ್ತೇನೆ.