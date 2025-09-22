navratri wishes happy navratri 2025 wishes messages and quotes 2025 ನವರಾತ್ರಿಯ ಬಹು ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಹಬ್ಬವು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 22 ರಂದು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2 ರಂದು ಕೊನೆಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರು ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ನೀವು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಬಹುದಾದ ಕೆಲವು ಶುಭಾಶಯಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ.&nbsp;

ನವರಾತ್ರಿ ಪ್ರಮುಖ ಹಿಂದೂ ಹಬ್ಬಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಈ ಹಬ್ಬವು ಮಹಿಷಾಸುರನ ಮೇಲೆ ದುರ್ಗಾದೇವಿಯ ವಿಜಯವನ್ನು ಸ್ಮರಿಸುತ್ತದೆ. ' ನವ' ಎಂದರೆ ಒಂಬತ್ತು, ಮತ್ತು 'ರಾತ್ರಿ' ಎಂದರೆ ರಾತ್ರಿ. ಈ ಹಬ್ಬವು ಒಂಬತ್ತು ರಾತ್ರಿಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಈ ವರ್ಷ, ನವರಾತ್ರಿಯನ್ನು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 22 ರಿಂದ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2 ರವರೆಗೆ ಇದೆ

ನವರಾತ್ರಿಯ ಶುಭಾಶಯಗಳು

  1. ಪ್ರೀತಿ, ಬೆಳಕು ಮತ್ತು ಸಕಾರಾತ್ಮಕತೆಯಿಂದ ತುಂಬಿದ ನವರಾತ್ರಿ ನಿಮಗೆ ಶುಭ ಹಾರೈಕೆಗಳು.
  2. ದುರ್ಗಾ ದೇವಿಯು ನಿಮ್ಮ ದಾರಿಯಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಅಡೆತಡೆಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸಲಿ.
  3. ಈ ನವರಾತ್ರಿ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಆರಂಭ, ಯಶಸ್ಸು ಮತ್ತು ಸಂತೋಷವನ್ನು ತರಲಿ.
  4. ನಿಮಗೆ ಒಂಬತ್ತು ರಾತ್ರಿಗಳ ಭಕ್ತಿ, ನೃತ್ಯ ಮತ್ತು ದೈವಿಕ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳನ್ನು ಹಾರೈಸುತ್ತೇನೆ.
  5. ದುರ್ಗಾ ದೇವಿಯು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ, ಸಮೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಸಕಾರಾತ್ಮಕತೆಯನ್ನು ತುಂಬಲಿ.
  6. ಈ ನವರಾತ್ರಿಯು ಕೆಟ್ಟದ್ದರ ಮೇಲೆ ಒಳ್ಳೆಯದರ ಮತ್ತು ಕತ್ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಬೆಳಕಿನ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನಿಮಗೆ ನೆನಪಿಸಲಿ. ನವರಾತ್ರಿಯ ಶುಭಾಶಯಗಳು
  7. ನವರಾತ್ರಿಯ ರೋಮಾಂಚಕ ಬಣ್ಣಗಳು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ಬೆಳಗಿಸಲಿ.
  8. ದುರ್ಗಾ ದೇವಿಯ ದೈವಿಕ ಶಕ್ತಿಯು ನಿಮಗೆ ಯಶಸ್ಸು ಮತ್ತು ಸಂತೋಷದತ್ತ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡಲಿ.
  9. ನಿಮಗೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಸಂತೋಷ ತುಂಬಿದ ನವರಾತ್ರಿಯ ಶುಭಾಶಯಗಳು.
  10. ಈ ನವರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ, ಮಾ ದುರ್ಗಾದೇವಿಯ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ನಿಮ್ಮ ದಾರಿಯಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಅಡೆತಡೆಗಳು ಮಾಯವಾಗಲಿ.
  11. ಈ ನವರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯವು ಸಂತೋಷದಿಂದ ತುಂಬಿರಲಿ ಮತ್ತು ಮನೆಯು ಸಂತೋಷದಿಂದ ತುಂಬಿರಲಿ.
  12. ನವರಾತ್ರಿ ಎಂದರೆ ಕೆಟ್ಟದ್ದರ ಮೇಲೆ ಒಳ್ಳೆಯದರ ವಿಜಯೋತ್ಸವವನ್ನು ಆಚರಿಸುವ ಸಮಯ. ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಶಾಂತಿ, ಸಮೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಸಂತೋಷದಿಂದ ತುಂಬಿರಲಿ.
  13. ದುರ್ಗಾ ದೇವಿಯ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ, ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ತೊಂದರೆಗಳು ಮಾಯವಾಗಲಿ.
  14. ಈ ನವರಾತ್ರಿಯು ನಿಮಗೆ ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳು, ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮತ್ತು ಯಶಸ್ಸಿನ ಆರಂಭವನ್ನು ಸೂಚಿಸಲಿ.
  15. ಭಕ್ತಿ, ನೃತ್ಯ ಮತ್ತು ದೈವಿಕ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ತುಂಬಿರುವ ನವರಾತ್ರಿಯು ನಿಮಗೆ ಶುಭ ಹಾರೈಸುತ್ತೇನೆ.

 