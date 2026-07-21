ಈ 3 ರಾಶಿಗಳ ಹಣೆಬರಹವೇ ಬದಲು; ಧೈರ್ಯ ಯೋಗದಿಂದ ವಿಶ್ವಸ್ವರೂಪ ಯಶಸ್ಸು
ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೇ ದೊಡ್ಡ ಅಡೆತಡೆ, ಸಂಕಷ್ಟ ಅಥವಾ ಭಯ ಎದುರಾದರೂ, ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲಾ ಜಗ್ಗದೆ ಎದುರಿಸಿ ನಿಂತು ಗೆಲ್ಲುವ ಶಕ್ತಿ ಹಾಗೂ ಅದ್ಭುತ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಕೌಶಲ್ಯವನ್ನು ಧೈರ್ಯ ಯೋಗವು ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ನೀಡಲಿದೆ.
ಧೈರ್ಯ ಯೋಗ
ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳನನ್ನು ಧೈರ್ಯ ಮತ್ತು ಶೌರ್ಯದ ಗ್ರಹವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಗುರು ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಸಂಪತ್ತಿನ ಕಾರಕ. ಇನ್ನು ಕೇತು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಬುದ್ಧಿ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಗಾರಿಕೆಗೆ ಅಧಿಪತಿ. ಮುಂಬರುವ ನವೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ, ಮಂಗಳನ ಅಸುರ ಶಕ್ತಿ, ಗುರುವಿನ ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಕೇತುವಿನ ತೀಕ್ಷ್ಣ ದೃಷ್ಟಿ ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಧಿಸಲಿದೆ. ಆಗ ಅಪರೂಪದ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿಶಾಲಿಯಾದ 'ಮಂಗಳ-ಗುರು ಧೈರ್ಯ ಯೋಗ' ಉದಯಿಸಲಿದೆ. ಈ ಯೋಗವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸೋಮಾರಿತನ ಮತ್ತು ಜಡತ್ವದಿಂದ ಮುಕ್ತಗೊಳಿಸಿ, ಒಬ್ಬ ಸೇನಾಪತಿಯಂತೆ ಮುನ್ನಡೆಸುತ್ತದೆ. ಯಾವುದೇ ಕಠಿಣ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಕ್ಷಣಮಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಿಭಾಯಿಸಿ, ಯಶಸ್ಸನ್ನು ছিনিয়ে ತರುವ ಧೈರ್ಯವನ್ನು ಈ ಯೋಗ ನಿಮಗೆ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಈ ಗ್ರಹಗಳ ಸಂಯೋಗವು ಅನೇಕ ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಫಲ ನೀಡಿದರೂ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮೂರು ರಾಶಿಗಳ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ತಿರುವು ನೀಡಲಿದೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಹಣೆಬರಹವನ್ನೇ ಬದಲಾಯಿಸಲಿದೆ. ಆ 3 ರಾಶಿಗಳು ಯಾವುವು ಎಂದು ತಿಳಿಯೋಣ.
ಸಿಂಹ
ಈ ಗ್ರಹಗಳ ಸಂಯೋಗವು ನಿಮ್ಮದೇ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವುದರಿಂದ, ನಿಮ್ಮ ನಾಯಕತ್ವ (Leadership) ಮತ್ತು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವು ಉತ್ತುಂಗಕ್ಕೇರಲಿದೆ.
ವಿಶ್ವಸ್ವರೂಪ ಯಶಸ್ಸು: ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿರುವವರು, ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಹುದ್ದೆಗಳಲ್ಲಿರುವವರು ಮತ್ತು ಉದ್ಯಮಿಗಳಿಗೆ ಇದು ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ನೀಡುವ ಸಮಯ. ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿದ್ದ ಸರ್ಕಾರಿ ಕೆಲಸಗಳು, ದೊಡ್ಡ ಒಪ್ಪಂದಗಳು ಒಂದೇ ಆದೇಶದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳಲಿವೆ. ಹೊಸ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ರಾಜಮರ್ಯಾದೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಬರಲಿದೆ.
ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿ
ಮಂಗಳನನ್ನು ರಾಶ್ಯಾಧಿಪತಿಯಾಗಿ ಹೊಂದಿರುವ ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ, ಈ ಧೈರ್ಯ ಯೋಗವು ಒಂದು ಭಾರಿ ವರದಾನವಾಗಿದೆ.
ವಿಶ್ವಸ್ವರೂಪ ಯಶಸ್ಸು: ಗುಪ್ತ ಶತ್ರುಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಗೆಲ್ಲುವ ನಿಮ್ಮ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹಲವು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ದೀರ್ಘಕಾಲದಿಂದ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿದ್ದ ಆಸ್ತಿ ವಿವಾದಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ சாதகವಾದ ತೀರ್ಪು ಬರಲಿದೆ. ವೃತ್ತಿಪರವಾಗಿ ನೀವು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ದಿಟ್ಟ ನಿರ್ಧಾರಗಳು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿ ಯೋಗವನ್ನು ತಂದುಕೊಡಲಿದೆ.
ಮೇಷ ರಾಶಿ
ಮೇಷ ರಾಶಿಯ ಅಧಿಪತಿಯೂ ಮಂಗಳ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ, ಈ ಗುರು-ಕೇತು-ಮಂಗಳ ಸಂಯೋಗವು ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಅದೃಷ್ಟದ ಅಲೆಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಲಿದೆ.
ವಿಶ್ವಸ್ವರೂಪ ಯಶಸ್ಸು: ಹೊಸ ಹೂಡಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಧೈರ್ಯದಿಂದ ಮುನ್ನುಗ್ಗಿ ಸಾಧನೆ ಮಾಡುವಿರಿ. ನಿಮ್ಮ ಅದ್ಭುತ ಧೈರ್ಯ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯಲಿದೆ. ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿದ್ದ ಎಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯಗಳು ಮಿಂಚಿನ ವೇಗದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿವೆ.