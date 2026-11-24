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- 2026ರ ಕೊನೆಯ ತಿಂಗಳು ಈ 5 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಬಂಪರ್ ಅದೃಷ್ಟ! ಹಣದ ಹರಿವು, ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಬಡ್ತಿ
2026ರ ಕೊನೆಯ ತಿಂಗಳು ಈ 5 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಬಂಪರ್ ಅದೃಷ್ಟ! ಹಣದ ಹರಿವು, ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಬಡ್ತಿ
ಡಿಸೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಶನಿ, ಗುರು ಮತ್ತು ರಾಹು-ಕೇತುವಿನ ಚಲನೆಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ, ಇದು ಕೆಲವು ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳ ಮೇಲೆ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಡಿಸೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳ 5 ಅದೃಷ್ಟ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆ ಯಾವವು ನೋಡಿ.
ಕೊನೆಯ ತಿಂಗಳು ಈ 5 ರಾಶಿಗೆ ಬಂಪರ್ ಅದೃಷ್ಟ
2026 ರ ಕೊನೆಯ ತಿಂಗಳು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ ಬಹಳ ವಿಶೇಷ ಮತ್ತು ಮಹತ್ವದ್ದಾಗಿರಲಿದೆ. ಡಿಸೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳು ಅನೇಕ ಪ್ರಮುಖ ಗ್ರಹಗಳ ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಕಾಣಲಿದ್ದು, ಇದರ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಎಲ್ಲಾ 12 ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳ ಜನರ ಜೀವನದ ಮೇಲೆ ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ. ಡಿಸೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ, ಶನಿಯು ಮೀನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ನೇರವಾಗಿರುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ದೇವಗುರು ಗುರುವು ಹಿಮ್ಮುಖವಾಗಿ ಚಲಿಸುತ್ತಾನೆ. ಇದರ ಹೊರತಾಗಿ, ರಾಹು-ಕೇತು, ಸೂರ್ಯ, ಬುಧ ಮತ್ತು ಶುಕ್ರ ಕೂಡ ಈ ತಿಂಗಳು ತಮ್ಮ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತಾರೆ. ಡಿಸೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಗ್ರಹಗಳ ಚಲನೆಯಲ್ಲಿನ ಬದಲಾವಣೆಯಿಂದಾಗಿ, ಕೆಲವು ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳ ಜನರು ಅದೃಷ್ಟದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಗತಿಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಗಳು ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ.
ಕರ್ಕಾಟಕ
ಡಿಸೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳು ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಬಹಳ ಶುಭ ಮತ್ತು ಅನುಕೂಲಕರ ತಿಂಗಳು. ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಲಾಭದ ಅವಕಾಶಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತವೆ. ನಿಮ್ಮ ಸಂಪತ್ತಿನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಗುರುಗ್ರಹದ ಸ್ಥಾನವು ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭಗಳನ್ನು ತರಬಹುದು. ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ ಸಂಬಳ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಹಳೆಯ ಹೂಡಿಕೆಗಳು ಗಣನೀಯ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ. ಡಿಸೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳು ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ಕಳೆಯಲು ಉತ್ತಮ ತಿಂಗಳು. ಹೊಸ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವುದು ತುಂಬಾ ಶುಭವೆಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುತ್ತದೆ.
ವೃಷಭ ರಾಶಿ
ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಡಿಸೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ತಿಂಗಳಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನೀವು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಲಾಭ ಗಳಿಸುವ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವಿರಿ. ಅದೃಷ್ಟವು ನಿಮಗೆ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇನ್ನೂ ಮುಗಿಯದ ಕೆಲಸಗಳು ಪುನರಾರಂಭಗೊಳ್ಳಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಗುರಿಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸುವಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುತ್ತೀರಿ. ಕೆಲಸಕ್ಕಾಗಿ ನೀವು ಮನೆಯ ಹೊರಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸಬೇಕಾಗಬಹುದು. ವಹಿವಾಟಿನ ನಿರ್ಧಾರವು ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ವಿದೇಶ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡುವ ಅವಕಾಶ ನಿಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ.
ತುಲಾ ರಾಶಿ
ಡಿಸೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳು ತುಲಾ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಬಹಳ ಶುಭ ಮತ್ತು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ತಿಂಗಳು. ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ, ದಿನವು ತುಂಬಾ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಆದಾಯ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಯೋಜನೆ ನಿಮ್ಮ ದಾರಿಗೆ ಬರಬಹುದು. ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ ಬಡ್ತಿ ಮತ್ತು ಸಂಬಳ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಮನೆ ಅಥವಾ ವಾಹನವನ್ನು ಖರೀದಿಸುವ ನಿಮ್ಮ ಆಸೆ ಈ ತಿಂಗಳು ಈಡೇರುತ್ತದೆ. ವ್ಯವಹಾರದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ, ಈ ತಿಂಗಳು ನಿಮ್ಮ ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೆ ವಿಸ್ತರಣೆಯನ್ನು ತರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಹೊಸ ಆದಾಯದ ಮೂಲಗಳು ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
ಕುಂಭ ರಾಶಿ
2026 ರ ಕೊನೆಯ ತಿಂಗಳು ಕುಂಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಡಿಸೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳು ನಿಮಗೆ ಹೊಸ ಆದಾಯದ ಮೂಲಗಳನ್ನು ತೆರೆಯಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. ದೀರ್ಘಕಾಲದಿಂದ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡ ಕೆಲಸಗಳು ಮತ್ತೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಬಹುದು. ಈ ತಿಂಗಳು ನಿಮಗೆ ತುಂಬಾ ಅದೃಷ್ಟಶಾಲಿ ಎಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಹೊಸ ವ್ಯವಹಾರ ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಈ ತಿಂಗಳು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ತುಂಬಾ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುತ್ತದೆ.
ಮೀನ
ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಡಿಸೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳು ಶುಭ ಮತ್ತು ಶುಭವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇಡೀ ತಿಂಗಳು ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭದ ಅವಕಾಶಗಳಿಂದ ತುಂಬಿರುತ್ತದೆ. ದೀರ್ಘಕಾಲದಿಂದ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಕೆಲಸಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ ಬಡ್ತಿ ಮತ್ತು ಸಂಬಳ ಹೆಚ್ಚಳದ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಈ ತಿಂಗಳು ನೀವು ವಿದೇಶಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತೀರಿ. ನಿಮ್ಮ ಅಪೂರ್ಣ ಕೆಲಸಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ.