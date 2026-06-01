- Home
- Astrology
- Festivals
- ಈ 5 ರಾಶಿಗೆ ಜೂನ್ 2026 ರಲ್ಲಿ ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ, ಅರ್ಧ ಕೇಂದ್ರ ಯೋಗವು 3 ಬಾರಿ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ
ಈ 5 ರಾಶಿಗೆ ಜೂನ್ 2026 ರಲ್ಲಿ ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ, ಅರ್ಧ ಕೇಂದ್ರ ಯೋಗವು 3 ಬಾರಿ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ
ಜೂನ್ 2026 ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದೆ ಇದು ಅನೇಕ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ. ಕೆಲವು ರಾಶಿಗಳು ಗ್ರಹಗಳ ಸಂಚಾರದ ಅಶುಭ ಪರಿಣಾಮಗಳಿಂದ ಪ್ರಭಾವಿತವಾಗಿದ್ದರೆ, ಇನ್ನೂ ಅನೇಕ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಅಶುಭ ಯೋಗದ ಋಣಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮದಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
ಅರ್ಧಕೇಂದರ ಯೋಗ
ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಅರ್ಧಕೇಂದರ ಯೋಗವು ವಿಶೇಷ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ, ಇದು ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳ ಮೇಲೆ ಅಶುಭ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಬೀರುತ್ತದೆ. ದೃಕ್ ಪಂಚಾಂಗದ ಪ್ರಕಾರ, ಅರ್ಧಕೇಂದರ ಯೋಗವು ಜೂನ್ 4, 10 ಮತ್ತು 26, 2026 ರಂದು ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ, ಇದರ ಅಶುಭ ಪರಿಣಾಮವು ತಿಂಗಳು ಪೂರ್ತಿ ಮಧ್ಯಂತರವಾಗಿ ಕೆಲವು ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳ ಮೇಲೆ ಬೀಳುತ್ತದೆ. ಈ ಬಾರಿ ಅರ್ಧಕೇಂದರ ಯೋಗವು ಜೂನ್ 4 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 5:46 ಕ್ಕೆ, ಜೂನ್ 10 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 11:06 ಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಜೂನ್ 26, 2026 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 4:06 ಕ್ಕೆ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಜೂನ್ 2026 ರಲ್ಲಿ ಅರ್ಧಕೇಂದರ ಯೋಗದ ಅಶುಭ ಪರಿಣಾಮದಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದ ಆ 5 ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಈಗ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ.
ವೃಷಭ ರಾಶಿ
ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವವರು ಸ್ವಲ್ಪ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ನೀವು ಆರ್ಥಿಕ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಸಹ ಎದುರಿಸಬಹುದು. ಆರೋಗ್ಯವು ನಿರೀಕ್ಷೆಯಂತೆ ಸುಧಾರಿಸದಿರಬಹುದು.
ಸಿಂಹ
ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಜನರು ತಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ದುರುಪಯೋಗಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಗಂಭೀರ ತೊಂದರೆಗೆ ಸಿಲುಕಬಹುದು. ಅವರು ಆರ್ಥಿಕ ನಿರ್ಬಂಧಗಳನ್ನು ಸಹ ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯವೂ ಹದಗೆಡುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.
ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿ
ನಿಮ್ಮ ವ್ಯವಹಾರ ವಿಸ್ತರಣಾ ಯೋಜನೆಗಳ ವೈಫಲ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಚಿಂತಿತರಾಗುತ್ತೀರಿ. ನೀವು ಆತುರದ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು, ಅದು ತಪ್ಪು ಹೆಜ್ಜೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಇದಲ್ಲದೆ, ನಿಮ್ಮ ಹೊಟ್ಟೆಯೂ ಅಸಮಾಧಾನಗೊಳ್ಳಬಹುದು.
ಧನು ರಾಶಿ
ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಹರಿಸದ ಕಾರಣ, ನೀವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಅನಾರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಬಹುದು. ಈ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಆರ್ಥಿಕ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಮನೆಯ ವಾತಾವರಣವು ಸಂತೋಷವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ.
ಕುಂಭ
ಅನಗತ್ಯ ಚಿಂತೆಗಳು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು, ಆದರೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಜನರು ಆರ್ಥಿಕ ನಿರ್ಬಂಧಗಳಿಂದಾಗಿ ಒತ್ತಡಕ್ಕೊಳಗಾಗುತ್ತಾರೆ. ಮನೆಯ ವಾತಾವರಣವು ಕಡಿಮೆ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ.