Guru purnima 2026: ಇಂದು ಗುರು ಪೂರ್ಣಿಮೆ. ಈ ದಿನ ಶಿಷ್ಯರು ತಮ್ಮ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಶಿಕ್ಷಣ, ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡಿದ ಗುರುಗಳಿಗೆ ಗೌರವ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾರೆ. ಶಾಸ್ತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಗುರುವಿನ ಸ್ಥಾನ ದೇವತೆಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಶ್ರೇಷ್ಠ. ಏಕೆಂದರೆ, ಗುರು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಪಡೆಯುವ ದಾರಿಯನ್ನೂ, ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಸೇರುವ ಮಾರ್ಗವನ್ನೂ ತೋರಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಗುರು ಪೂರ್ಣಿಮೆ 2026
ಈ ವರ್ಷ ಜುಲೈ 29ರಂದು ಗುರು ಪೂರ್ಣಿಮೆ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಹಿಂದೂ ಪಂಚಾಂಗದ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಆಷಾಢ ಮಾಸದ ಶುಕ್ಲ ಪಕ್ಷದ ಪೂರ್ಣಿಮೆಯಂದು ಗುರು ಪೂರ್ಣಿಮೆಯನ್ನು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮಹಾಭಾರತವನ್ನು ರಚಿಸಿದ ಮಹರ್ಷಿ ವೇದವ್ಯಾಸರು ಕೂಡ ಇದೇ ದಿನ ಜನಿಸಿದ ಕಾರಣ, ಈ ದಿನವನ್ನು ವ್ಯಾಸ ಪೂರ್ಣಿಮೆ ಎಂದೂ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಈ ಶುಭ ದಿನದಂದು ಗುರು, ಇಷ್ಟದೇವತೆ ಮತ್ತು ಆರಾಧ್ಯ ದೇವರ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ ಅವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡೆಯುವುದು ಶುಭಕರ. ಗುರು ಪೂರ್ಣಿಮೆಯಂದು ಓದಲು ಯೋಗ್ಯವಾದ ಮೂರು ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಕಥೆಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ.
ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯರು ಮತ್ತು ಅರ್ಜುನನ ಕಥೆ
ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯರು ಕೌರವರು ಮತ್ತು ಪಾಂಡವರ ಗುರುವಾಗಿದ್ದರು. ಒಂದು ದಿನ ಅವರು ಮರದ ಮೇಲೊಂದು ಕೃತಕ ಹಕ್ಕಿಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿ, ಅದರ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬಾಣ ಹೊಡೆಯುವಂತೆ ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ ಹೇಳಿದರು. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಶಿಷ್ಯನಿಗೂ "ನಿನಗೆ ಏನು ಕಾಣುತ್ತಿದೆ?" ಎಂದು ಕೇಳಿದರು. ಕೆಲವರು ಮರ, ಹಕ್ಕಿ, ಎಲೆಗಳು, ಕೊಂಬೆಗಳು ಮತ್ತು ಆಕಾಶ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಆದರೆ ಅರ್ಜುನ ಮಾತ್ರ, "ನನಗೆ ಹಕ್ಕಿಯ ಕಣ್ಣು ಮಾತ್ರ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ" ಎಂದು ಉತ್ತರಿಸಿದನು. ಅರ್ಜುನನ ಏಕಾಗ್ರತೆಯನ್ನು ಕಂಡು ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯರು ಬಹಳ ಸಂತೋಷಪಟ್ಟರು. ನಂತರ ಅರ್ಜುನ ನಿಖರವಾಗಿ ಹಕ್ಕಿಯ ಕಣ್ಣಿಗೇ ಬಾಣ ಹೊಡೆದು ತನ್ನ ಗುರಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದನು.
ಏಕಲವ್ಯ ಮತ್ತು ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯರ ಕಥೆ
ದ್ವಾಪರ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಏಕಲವ್ಯ ಎಂಬ ಬಾಲಕ ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯರನ್ನು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ತನ್ನ ಗುರು ಎಂದು ಭಾವಿಸಿದನು. ಅವರ ಕಲ್ಲಿನ ಪ್ರತಿಮೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿ ಅದರ ಮುಂದೆ ನಿಂತು ಪ್ರತಿದಿನ ಧನುರ್ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದನು. ಹೀಗೆ ಅವನು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಬಿಲ್ಲುಗಾರನಾದನು. ಒಂದು ದಿನ ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯರು ಅವನ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ನೋಡಿ ಆಶ್ಚರ್ಯಪಟ್ಟರು. ನಂತರ ಗುರುದಕ್ಷಿಣೆಯಾಗಿ ಅವನ ಬಲಗೈಯ ಹೆಬ್ಬೆರಳನ್ನು ಕೇಳಿದರು. ಗುರುವಿನ ಮೇಲಿನ ಅಪಾರ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಏಕಲವ್ಯ ಹಿಂಜರಿಯದೆ ತಕ್ಷಣ ತನ್ನ ಹೆಬ್ಬೆರಳನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿ ಗುರುಗಳ ಪಾದಗಳಿಗೆ ಸಮರ್ಪಿಸಿದನು.
ಆರುಣಿಯ ಗುರುಭಕ್ತಿ
ಆರುಣಿ ಋಷಿ ಆಯೋದಧೌಮ್ಯರ ಶಿಷ್ಯನಾಗಿದ್ದನು. ಒಂದು ದಿನ ಗುರುಗಳು ಹೊಲದ ಕಟ್ಟೆ ಸರಿಯಾಗಿದೆಯೇ ಎಂದು ನೋಡಲು ಅವನನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿದರು. ಅಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟೆ ಒಡೆದು ನೀರು ಹೊರಗೆ ಹರಿಯುತ್ತಿತ್ತು. ಆರುಣಿ ಹಲವು ಬಾರಿ ಕಟ್ಟೆ ಕಟ್ಟಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರೂ, ಮಳೆಯಿಂದ ಅದು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಕೊನೆಗೆ, ಗುರುಗಳ ಆದೇಶವನ್ನು ಪಾಲಿಸಲು ಅವನು ಕಟ್ಟೆ ಒಡೆದಿದ್ದ ಜಾಗದಲ್ಲೇ ಮಲಗಿ ನೀರು ಹೊರಹೋಗದಂತೆ ತಡೆದನು. ಬಹಳ ಹೊತ್ತಾದರೂ ಆರುಣಿ ಹಿಂದಿರುಗದಿದ್ದಾಗ, ಗುರುಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಶಿಷ್ಯರು ಅವನನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಾ ಹೊಲಕ್ಕೆ ಬಂದರು. ಅಲ್ಲಿ ಆರುಣಿಯ ಗುರುಭಕ್ತಿಯನ್ನು ನೋಡಿ ಆಶ್ಚರ್ಯಪಟ್ಟರು. ಗುರುಗಳು ಅವನನ್ನು ಹೃದಯಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಅಪ್ಪಿಕೊಂಡು ಆಶೀರ್ವದಿಸಿದರು.
ಈ ಮೂರು ಕಥೆಗಳು ಗುರುಗಳ ಮೇಲಿನ ಗೌರವ, ನಿಷ್ಠೆ, ಏಕಾಗ್ರತೆ ಮತ್ತು ಸಮರ್ಪಣೆಯ ಮಹತ್ವವನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತವೆ. ಗುರು ಪೂರ್ಣಿಮೆಯಂದು ಈ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಓದುವುದು ಮತ್ತು ಅವುಗಳಿಂದ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಪಡೆಯುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಶುಭ.